Українські захисники закликають здійснити евакуацію всього військового гарнізону з "Азовсталі". ВIДЕО
12-а бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького звертається до української влади та міжнародної спільноти з проханням забезпечити вихід усім військовим, оточеним на заводі "Азовсталь".
Відеозвернення опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановний український народе, шановна міжнародна спільното! Ми військовослужбоці 12-ї бригади оперативного призначення НГУ ім. Дмитра Вишневецького з нашими побратимами з інших підрозділів НГУ та інших військових формувань 67-му добу боронимо нашу України, знаходячись залокованими на заводі "Азовсталь".
67 діб виснажливих боїів, авіаударів, артилерійських обстрілів без світла, води, їжі, в повному оточенні. Виснажені та поранені бійці не шукають жалю ворога, а знаходять можливості завдавати нещадних втрат противнику. ...
В ситуація, яка склалася ми закликаємо вище військово-політичне керівництво країни та міжнародну спільноту зробити все можливе для проведення евакуації цивільних осіб, які залишились на території заводу, поранених військовослужбовців та тіл загиблих.
Відповідаючи за життя військовослужбовців закликаю здійснити евакуацію всього військового гарнізону, бо вони того варті!" - зазначили українські захисники.
Будь ласка, зачекайте...
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Любой договорняк не бесплатный.
Путин будет миротворец,никакой суд ему уже не светит.
Група Спецназу вбиває своїх поранених, щоб зберегти мобільність, групи і виконати бойове завдання. А тисяча вмілих підготовлених мотивованих бійців з "Азову" за законом воєнного часу вартує більше, ніж сотня врятованих .... ...
Це війна з переважаючим і вмілим противником. І на кону саме існування країни.
Тому кожен боєць - на вагу золота.
Может быть Т9 или опечатка?
Як вивести вояків з Маріка треба голову поломати, ССО мабуть мають план.
Зе вже їх списав скоріш за все, йому дЄрмак вже сказав що Азов і підрозділи ЗСУ то по домовленості з кацапами на "парад пабєди"9 травня на Червону площу як військовполонені.
До ворожки не ходи.
Так почитаешь и у нас все так гладко, войны нет, просто ЗСУ отошли (по предательскому приказу Зеленского) и дали окружить наших военных на Азовстали...
Капец просто...