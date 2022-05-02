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Українські захисники закликають здійснити евакуацію всього військового гарнізону з "Азовсталі". ВIДЕО

12-а бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького звертається до української влади та міжнародної спільноти з проханням забезпечити вихід усім військовим, оточеним на заводі "Азовсталь".

Відеозвернення опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний український народе, шановна міжнародна спільното! Ми військовослужбоці 12-ї бригади оперативного призначення НГУ ім. Дмитра Вишневецького з нашими побратимами з інших підрозділів НГУ та інших військових формувань 67-му добу боронимо нашу України, знаходячись залокованими на заводі "Азовсталь". 

67 діб виснажливих боїів, авіаударів, артилерійських обстрілів без світла, води, їжі, в повному оточенні. Виснажені та поранені бійці не шукають жалю ворога, а знаходять можливості завдавати нещадних втрат противнику. ...

В ситуація, яка склалася ми закликаємо вище військово-політичне керівництво країни та міжнародну спільноту зробити все можливе для проведення евакуації цивільних осіб, які залишились на території заводу, поранених військовослужбовців та тіл загиблих. 

Відповідаючи за життя військовослужбовців закликаю здійснити евакуацію всього військового гарнізону, бо вони того варті!" - зазначили українські захисники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З бомбосховищ "Азовсталі" сьогодні вдалося вивезти понад 100 мирних жителів, - мер Бойченко

Автор: 

Маріуполь (3241)


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Топ коментарі
+16
Мариуполь фактически уже в руках врага и никакой стратегической ценности уже не имеет. То стоило бы нажать на все пружины что бы сохранить жизнь его героических защитников. Коль не можем освободить военными методами, надо гуманитарными международными. Возможно даже сдача в плен, но грубо говоря под опись. Перед объективами международных организаций людей обследуют пофамильно, что бы потом не сказали что такого человека не было или он погиб под завалами. А потом менять. Наловить орков и менять. Что делать? В плене ничего позорного нет, но в мариупольском случае надо еще и обезопасить ихнее здоровье и жизнь иностранными свидетелями. Все выполнимо. Главное желание.
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02.05.2022 19:30
+16
Одні уже здалися, нова могила під містом. Не плекайте надію,що ворог залишить живими захисників
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02.05.2022 19:35
+11
хотят сдать мариуполь, зеленые все просрали
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02.05.2022 19:20
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хотят сдать мариуполь, зеленые все просрали
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02.05.2022 19:20 Відповісти
На сьогодні місто є розрушене і говорить про здачу не вірно. Людей потрібно рятувати, але высокому рівню це не цікаво. Рівень сказав,що там специ.
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02.05.2022 19:24 Відповісти
Мариуполь фактически уже в руках врага и никакой стратегической ценности уже не имеет. То стоило бы нажать на все пружины что бы сохранить жизнь его героических защитников. Коль не можем освободить военными методами, надо гуманитарными международными. Возможно даже сдача в плен, но грубо говоря под опись. Перед объективами международных организаций людей обследуют пофамильно, что бы потом не сказали что такого человека не было или он погиб под завалами. А потом менять. Наловить орков и менять. Что делать? В плене ничего позорного нет, но в мариупольском случае надо еще и обезопасить ихнее здоровье и жизнь иностранными свидетелями. Все выполнимо. Главное желание.
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02.05.2022 19:30 Відповісти
Одні уже здалися, нова могила під містом. Не плекайте надію,що ворог залишить живими захисників
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02.05.2022 19:35 Відповісти
Им насрать на международные организации.
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02.05.2022 19:50 Відповісти
да вам зелебобам и кацапам на все насрать за что вас и будут судить после войны
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03.05.2022 03:49 Відповісти
Азовцев они в плен не возьмут, сразу замочат. Разве что под опись.
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02.05.2022 20:16 Відповісти
под какую опись что вы несете? кто даст гарантии?
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03.05.2022 03:51 Відповісти
Та срали москалі на ті міжнародні організації...доведено не одноразово.
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02.05.2022 20:54 Відповісти
Та чхали москалі на всі міжнародні організації..довндено неодноразово.
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02.05.2022 21:05 Відповісти
на бутылку тужик, тужся
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02.05.2022 21:05 Відповісти
pora probivatj koridor.....
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02.05.2022 19:25 Відповісти
Зеля наступать вообще не собирался,не собирается и не будет собираться
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02.05.2022 19:28 Відповісти
Це він тобі особисто сказав, довбню?
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02.05.2022 20:28 Відповісти
Если на колени перед Путиным стать,то да.
Любой договорняк не бесплатный.
Путин будет миротворец,никакой суд ему уже не светит.
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02.05.2022 19:27 Відповісти
Зеленський сказав що розробляється секретна операція, час іде,операція від зе лежить під сукном
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02.05.2022 19:33 Відповісти
Ну должен же быть способ вытащить их оттуда!
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02.05.2022 19:34 Відповісти
зелена камарилья зробила все щоб ворог у перші дні війни захопив південь країни, невже ще хтось вірить що вони будуть спасати його захисників? як може чотриразовий уклоніст від служби зрозуміти мужність наших воїнів, поняття честі та військового братерства?
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02.05.2022 19:37 Відповісти
Є понад 200 танків з Польщі та трохи ППО з Чехословаччини. Чи не достатньо було б розблокувати Азовсталі? Я думаю, що це буде дорого, але вигода - це зламати сухопутний міст і деморалізувати окупантів.
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02.05.2022 19:37 Відповісти
пипец ты даун
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03.05.2022 03:52 Відповісти
З військової точки зору, захисники зробили дуже важливу річ: дали час на перегрупування, відтягнувши сили. Вихід шляхом переговорів - майже неможливий, теоретично вихід дуже малими групами, з великими втратами, з зустрічними заходами. Вони бідаки в мишеловці.
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02.05.2022 20:04 Відповісти
Закони мирного часу в війну не діють.
Група Спецназу вбиває своїх поранених, щоб зберегти мобільність, групи і виконати бойове завдання. А тисяча вмілих підготовлених мотивованих бійців з "Азову" за законом воєнного часу вартує більше, ніж сотня врятованих .... ...
Це війна з переважаючим і вмілим противником. І на кону саме існування країни.
Тому кожен боєць - на вагу золота.
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02.05.2022 20:11 Відповісти
Група Спецназу вбиває своїх поранених, щоб зберегти мобільність,

Может быть Т9 или опечатка?
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02.05.2022 20:32 Відповісти
это у них в кацапии так действует спецназ
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03.05.2022 03:53 Відповісти
не трынди кацап никто крым не позволит отдать - сразу выкинем зеленку на мусорку
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03.05.2022 03:54 Відповісти
Таня, а не пошла бы ты за кораблем росейским ? Только сегодня зареганное чмо разводит срач на ветке. Модер , присмотритесь к этому персонажу.
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02.05.2022 20:30 Відповісти
пуйло военных оттуда добровольно не выпустит - басурины и прочая нечисть объявили что бойцы Азов пойдут под их "трибунал" исходя из этого плен равен смерти - не стоит даже пытать иллюзий на обмен. Загнать бы рашистов в хороший такой котел - вот тогда было бы можно обменять зеленый коридор на зеленый коридор но это так пока мысли вслух. Деблокада военным путем тоже не исключается - сухопутный коридор в крым надо ломать рано или поздно и чем быстрее это произойдет тем лучше. Но на это все нет времени у защитников Мариуполя - воевать в кольце два месяца без снабжения,ротации,возможности эвакуации раненых...это подвиг - но силы как и возможности защищаться иссякают и решать нужно сейчас так как завтра может быть поздно.
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02.05.2022 20:21 Відповісти
Нажаль чи на щастя більщість цих бійців обере смерть в бою ніж полон у кацапського бидла на Червоні площі 9 травня. Здохни Кацапія.
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02.05.2022 20:24 Відповісти
Дуже нагадує часи Іловайська, дуже схоже.
Як вивести вояків з Маріка треба голову поломати, ССО мабуть мають план.
Зе вже їх списав скоріш за все, йому дЄрмак вже сказав що Азов і підрозділи ЗСУ то по домовленості з кацапами на "парад пабєди"9 травня на Червону площу як військовполонені.
До ворожки не ходи.
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02.05.2022 20:22 Відповісти
валера ***** игоров, ботоферма вообще отупела
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02.05.2022 21:10 Відповісти
нет у них гугл перекладач тупой
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03.05.2022 03:55 Відповісти
Якщо цивільні жінки з дітьми, евакуйовані з Азовсталі,проходять багаторазову фільтрацію, поки попадуть в Запоріжжя, то воїнів взагалі будуть страшно катувати і вбивати.
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02.05.2022 20:32 Відповісти
Щось не чути скавчання зелебобіків з обуреннями на рахунок здачі їхнім божком захистників Маріуполя оркам на розтерзання...Іловайськ, Дебальцево добре пам'ятають, а от про того хто здав Маріуполь ні гу гу...
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02.05.2022 20:52 Відповісти
Зачем это публиковать? Типа народ и военнополитическое руководство забили на людей и ждут их гибели... Чисто кремлевский тезис раскручивается... Это могут только предатели публиковать.
Так почитаешь и у нас все так гладко, войны нет, просто ЗСУ отошли (по предательскому приказу Зеленского) и дали окружить наших военных на Азовстали...
Капец просто...
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02.05.2022 22:30 Відповісти
так и есть зеленский забил на азовцев еще с (до)начала войны как и ахметов и все мариупольское кодло азовстали и иллича
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03.05.2022 03:57 Відповісти
 
 