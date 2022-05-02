Українські захисники закликають здійснити евакуацію всього військового гарнізону з "Азовсталі". ВIДЕО

12-а бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького звертається до української влади та міжнародної спільноти з проханням забезпечити вихід усім військовим, оточеним на заводі "Азовсталь".

Відеозвернення опублікували в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановний український народе, шановна міжнародна спільното! Ми військовослужбоці 12-ї бригади оперативного призначення НГУ ім. Дмитра Вишневецького з нашими побратимами з інших підрозділів НГУ та інших військових формувань 67-му добу боронимо нашу України, знаходячись залокованими на заводі "Азовсталь".

67 діб виснажливих боїів, авіаударів, артилерійських обстрілів без світла, води, їжі, в повному оточенні. Виснажені та поранені бійці не шукають жалю ворога, а знаходять можливості завдавати нещадних втрат противнику. ...

В ситуація, яка склалася ми закликаємо вище військово-політичне керівництво країни та міжнародну спільноту зробити все можливе для проведення евакуації цивільних осіб, які залишились на території заводу, поранених військовослужбовців та тіл загиблих.

Відповідаючи за життя військовослужбовців закликаю здійснити евакуацію всього військового гарнізону, бо вони того варті!" - зазначили українські захисники.

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