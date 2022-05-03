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Утром возле супермаркета в Мелитополе раздался взрыв. ВИДЕО

Утром 3 марта в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".

Сообщается, что взрыв произошел около 8:00 в центре города на парковке за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, взорвался скутер.

В результате взрыва в магазине взрывной волной выбило окна, частично поврежден фасад. Информации о пострадавших нет, на место инцидента приехали многие российские военные.

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невідомо..?.вони змирились з окупацією? так начебто спокійно,
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03.05.2022 10:40 Ответить
Бердянськ взагалі.не чутно..таке враження шо раді рускаму міру...А коли наші воїни будуть рашистів вибивати .то будуть звинувачувати ЗСУ? Мі мірна жілі.унас нєбила вайни?
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03.05.2022 10:43 Ответить
В Бердянську зараз трохи менш зручно, ніж лежачому на дивані і дрочучому телефон умнику. В Бердянську виходили люди на мітинги, поки орки не викрали організаторів. Кого поламали і заставили читати свої агітки на камеру (повірте, це справжні патріоти і їх не чемно попросили це зробити); про долю декого з викрадених нічого не відомо. Зараз місто в глибокій окупації. Телебачення тільки кацапське з перших днів війни Орки хапають людей на вулицях і деякі з них зникають. З міста виїхало багато людей, що не уявляло собі життя під кацапами. Зато залишилось багато місцевої вати. До неї ще додалася вата з Маріуполя-ці планують отримати від років в подарунок житло мешканців, що виїхали. Залишилось ще дуже багато нормальних людей, але що вони можуть зробити?
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03.05.2022 18:04 Ответить
Знову рязанський цукор?
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03.05.2022 11:11 Ответить
 
 