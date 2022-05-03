Утром возле супермаркета в Мелитополе раздался взрыв. ВИДЕО
Утром 3 марта в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздался взрыв. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".
Сообщается, что взрыв произошел около 8:00 в центре города на парковке за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницкого. По словам очевидцев, взорвался скутер.
В результате взрыва в магазине взрывной волной выбило окна, частично поврежден фасад. Информации о пострадавших нет, на место инцидента приехали многие российские военные.
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Bob Fayn
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