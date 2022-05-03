Вранці біля супермаркету в Мелітополі пролунав вибух. ВIДЕО

Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".

Повідомляється, що вибух стався приблизно о 8:00 у центрі міста на парковці за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницького. За словами очевидців, вибухнув скутер.

Унаслідок вибуху в магазині вибуховою хвилею вибило вікна, частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих немає, на місце інциденту приїхало багато російських військових.

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