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Вранці біля супермаркету в Мелітополі пролунав вибух. ВIДЕО

Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".

Повідомляється, що вибух стався приблизно о 8:00 у центрі міста на парковці за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницького. За словами очевидців, вибухнув скутер.

Унаслідок вибуху в магазині вибуховою хвилею вибило вікна, частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих немає, на місце інциденту приїхало багато російських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія почала вносити громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, до списків "терористів" Росфінмоніторингу

Автор: 

вибух (4507) Мелітополь (772)


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невідомо..?.вони змирились з окупацією? так начебто спокійно,
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03.05.2022 10:40 Відповісти
Бердянськ взагалі.не чутно..таке враження шо раді рускаму міру...А коли наші воїни будуть рашистів вибивати .то будуть звинувачувати ЗСУ? Мі мірна жілі.унас нєбила вайни?
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03.05.2022 10:43 Відповісти
В Бердянську зараз трохи менш зручно, ніж лежачому на дивані і дрочучому телефон умнику. В Бердянську виходили люди на мітинги, поки орки не викрали організаторів. Кого поламали і заставили читати свої агітки на камеру (повірте, це справжні патріоти і їх не чемно попросили це зробити); про долю декого з викрадених нічого не відомо. Зараз місто в глибокій окупації. Телебачення тільки кацапське з перших днів війни Орки хапають людей на вулицях і деякі з них зникають. З міста виїхало багато людей, що не уявляло собі життя під кацапами. Зато залишилось багато місцевої вати. До неї ще додалася вата з Маріуполя-ці планують отримати від років в подарунок житло мешканців, що виїхали. Залишилось ще дуже багато нормальних людей, але що вони можуть зробити?
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03.05.2022 18:04 Відповісти
Знову рязанський цукор?
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03.05.2022 11:11 Відповісти
 
 