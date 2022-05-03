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Вранці біля супермаркету в Мелітополі пролунав вибух. ВIДЕО
Вранці 3 березня в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух. Інформації про постраждалих поки немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "РИА Мелітополь".
Повідомляється, що вибух стався приблизно о 8:00 у центрі міста на парковці за супермаркетом "Сільпо" по проспекту Богдана Хмельницького. За словами очевидців, вибухнув скутер.
Унаслідок вибуху в магазині вибуховою хвилею вибило вікна, частково пошкоджений фасад. Інформації про постраждалих немає, на місце інциденту приїхало багато російських військових.
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Bob Fayn
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Bob Fayn
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Владислав Затьора
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