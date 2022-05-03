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Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 40 огневых задач: уничтожили вражеский пункт управления и три склада с боеприпасами, - ОК "Південь". ВИДЕО

Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, склады с боеприпасами.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, склады с боеприпасами, - с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что враг продолжал попытки воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Один такой был уничтожен над Николаевщиной, еще один, способный также наносить бомбовые удары ("Форпост"), уничтожен в Одесской области, при попытке зайти с моря.

Также сообщается, что ближе к рассвету Николаев снова был накрыт обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Поражены объекты критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.

армия РФ (19562) ликвидация (3657) уничтожение (7156)


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Топ комментарии
+11
Героям слава !!! Бережи вас Господь
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03.05.2022 17:26
+9
что-то не спешат выбивать русню с Херсонской области, месяц топчатся на одном месте
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03.05.2022 17:20
+8
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03.05.2022 18:11
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Ну чому не кажуть за який період, за весь час, чи за сьогодні, незрозуміло!?
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03.05.2022 17:16 Ответить
что-то не спешат выбивать русню с Херсонской области, месяц топчатся на одном месте
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03.05.2022 17:20 Ответить
Сил видимо не хватает
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03.05.2022 17:26 Ответить
Дело не в этом. Россия на Херсон перекидывает всё новые части. Иначе бы они шли на Донбасс. Видимо такой был замысел. Сковать их в Херсоне. Надеюсь меня не читают русские стратеги.
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03.05.2022 17:49 Ответить
Конечно, читают. В следующий раз пишите на украинском, начиная и заканчивая словом "паляниця"
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03.05.2022 18:05 Ответить
Русские стратеги в болшинстве своём читать не умеют.
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03.05.2022 19:02 Ответить
С "уходом" Марчело всё наступление остановилось. А у него было меньше сил. Сейчас орки в Херсоне окапываются и бетонируются, окапываются и бетонируются. Вот потом это взломать будет крайне сложно.
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03.05.2022 19:13 Ответить
На цій ділянці фронту є велика проблема зі зрошувальними каналами, які є перепоною для військ. Їх дуже багато та їх складно подолати. Техніка на цій ділянці фронту може проїхати тільки по дорогах, які прострілюються.
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03.05.2022 17:45 Ответить
Це тобі "стратехи- експерди" сказали!?? А як кацапи займали ці території області (я не говорю про замінування Чонгар) , то канали русла і тд не мішали ДА!???
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03.05.2022 17:50 Ответить
я вижу одну проблему - херсонский мост, по которому русня перебрасывает весь личный состав, его почему-то не вызрывают? Тогда город Херсон можно бы зачистить за 3 дня.
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03.05.2022 17:57 Ответить
Россия туда кидает кучу ресурсов. Так что это обоюдная игра на самом деле.
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03.05.2022 17:47 Ответить
куча ресурсов на Изюмском направлении, на Херсонском просто дождались пока русня укрепит позиции
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03.05.2022 17:59 Ответить
Ну да. Вот видимо ждали. Мне тоже так кажется. Как это ни цинично не звучало, но видимо такой был план.
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03.05.2022 18:10 Ответить
Героям слава !!! Бережи вас Господь
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03.05.2022 17:26 Ответить
"при спробі зайти з моря, в морі і лишився" 🤩
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03.05.2022 17:36 Ответить
Якщо ЗСУ відвойовуватимуть окуповані міста,ми повинні знати.Якщо -тільки стримувати ворога на лінії боїв-теж треба знати.Не треба пафосу та риторіки,мол,не оддамо! треба конкретно:як і коли.Щоб не повторився другий Іловайск,де героїзм бійців -до останнього,а команди зверху-тайником.
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03.05.2022 17:48 Ответить
Обязательно. Чтобы Россию предупредить.
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03.05.2022 17:50 Ответить
а по твоему в Кремле розведки нет, они слепые котята ? Знаеш сколько завербованых ходили по хрещатику? Наводчиков, диверсантов, кто кресты ставили метки?
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03.05.2022 18:10 Ответить
Я не верю во всезнание России. Так что не вижу никаких причин сообщать им свои планы.
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03.05.2022 18:11 Ответить
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03.05.2022 18:11 Ответить
О, еще один беспилотник Форпост стал тяжелее воздуха... Минус 7 лямов. Если так хотя бы одному в день, то очень скоро закончатся
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03.05.2022 18:27 Ответить
 
 