Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 40 огневых задач: уничтожили вражеский пункт управления и три склада с боеприпасами, - ОК "Південь". ВИДЕО

Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, склады с боеприпасами.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, склады с боеприпасами, - с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники. Общие потери уточняются", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что враг продолжал попытки воздушной разведки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Один такой был уничтожен над Николаевщиной, еще один, способный также наносить бомбовые удары ("Форпост"), уничтожен в Одесской области, при попытке зайти с моря.

Также сообщается, что ближе к рассвету Николаев снова был накрыт обстрелами из реактивной системы залпового огня "Смерч". Поражены объекты критической инфраструктуры. К счастью, жертв и пострадавших нет.