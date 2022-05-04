Украинские бойцы сбрасывают с дронов осколочные гранаты ВОГ-17 на оккупантов, мародерящих в селе на Запорожье. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 15-го управления контрразведки СБУ устроили охоту на мародеров-оккупантов в селе близ Пологов Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины с квадрокоптера сбрасывали на оккупантов осколочные гранаты ВОГ-17, когда грузили автомобиль награбленным.
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Можливо, цей (цивільній?) квадрокоптер більше і не підніме.
Кацапы 2 месяца жили под "фииииииить" и прочих звуков, а теперь с парашютом на голову тихо падают сюрпризы. Нужно еще и еще кидать.
не так зробило ,і Арестович не те каже,а Геращенко взагалі падлюка!
А ви в нас просто зразок праведника. Спостерегаючи за вашими
коментами,зрозумів що маємо справу з кацапом диван- пропердом.
Як диваннІ радникі і консультанти збудилися! Противно цей словесний
пронос читати! Киздуйте на передову і втілюйти свої мрії в життя!
А то те не так, а це треба робити Інакшне,херої блін!!!
Дякуємо за працю!
стільки мародерів то хто там воює
Трохи практики і будуть 200 ті.