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Украинские бойцы сбрасывают с дронов осколочные гранаты ВОГ-17 на оккупантов, мародерящих в селе на Запорожье. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 15-го управления контрразведки СБУ устроили охоту на мародеров-оккупантов в селе близ Пологов Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские воины с квадрокоптера сбрасывали на оккупантов осколочные гранаты ВОГ-17, когда грузили автомобиль награбленным.

Читайте: Российская армия мощна только в представлении Путина и россиян. О ее "героических" поступках они слышали только с телевизора, - Зеленский

армия РФ (19592) мародерство (462)


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Топ комментарии
+65
Немного прицел сбит. А так дело хорошее
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04.05.2022 14:48
+40
И граната слабовата.
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04.05.2022 14:50
+30
мало. всі потвори залишились живими.
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04.05.2022 14:49
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Немного прицел сбит. А так дело хорошее
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04.05.2022 14:48 Ответить
И граната слабовата.
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04.05.2022 14:50 Ответить
300 лучше. Ресурсы на лечение+деморализация+наглядный пример що нехай щастить. А 200 просто оставят валяться да и все
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04.05.2022 14:58 Ответить
300 грам.
Можливо, цей (цивільній?) квадрокоптер більше і не підніме.
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04.05.2022 14:58 Ответить
Na skolko znaju desiovyje kopteri primer phontom4 nesut do 800 gram ves.Ucitsia oni na siny kidat s 45 metrov,takze imejet simuliatori na kompe tak ucitsia takze.Tolko potom uze realiji brosajet
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04.05.2022 15:58 Ответить
Пристреляются по скорости и направлении ветра уже, крайне сложно попасть без удачи. Осколки хорошо бьют по ногам, ну и можно взрыватель перевести наоборот на контакт и почить по палаткам.

Кацапы 2 месяца жили под "фииииииить" и прочих звуков, а теперь с парашютом на голову тихо падают сюрпризы. Нужно еще и еще кидать.
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04.05.2022 15:08 Ответить
потому что СБУ
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04.05.2022 15:09 Ответить
Бажаю вдало полювання й надалі...
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04.05.2022 14:48 Ответить
Жаль, что не на бошки.
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04.05.2022 14:48 Ответить
мало. всі потвори залишились живими.
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04.05.2022 14:49 Ответить
Ждем продолжения
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04.05.2022 14:51 Ответить
Ех, щось граната заслабка...
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04.05.2022 14:51 Ответить
Двох трьох нормально посікло думаю в перспективі 200 ті
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04.05.2022 14:52 Ответить
Навіяло
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04.05.2022 14:52 Ответить
Тут бы Байрактар хорошо поработал. Жаль, орки обошлись только обосраными штанами
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04.05.2022 14:53 Ответить
Граната от АГС стоит 3 копейки. А ракеты Байрактара стоят 10 и 30 тыс. соответственно.
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04.05.2022 14:57 Ответить
Якби вміли влучно скидати бомбочки з квадріка то могли б їх і задвухсотити, а так звичайно коли скидають на 10 метрів мимо то шкоди майже ніякої, крім обісраних портянок
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04.05.2022 15:07 Ответить
Промахнулся. Жаль.
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04.05.2022 14:56 Ответить
Можливо це вас втішить?: https://youtu.be/XQ4HxpQQ3Sg https://youtu.be/XQ4HxpQQ3Sg

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05.05.2022 00:04 Ответить
Блин, мазилы!!!!
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04.05.2022 14:57 Ответить
Честно говоря противоречивое видео. Опять в 150-й раз "правда геращенко". Слава Арестовича покоя не даёт или полиции сейчас не чем заняться и соответственно нет комментариев по её работе у советника Монастырского Геращенко? Далее, контрразведчики СБУ у нас заняты вместо своей работы киданием на головы оркам гранат с квадриков? Всех шпионов и предателей уже повязали? Ну и конечно грустно видеть на 9-й год войны эти народные поделки с ВОГами, которые попадают весьма редко и слабоваты сами по себе. Это к вопросу о достижениях нашего Укроборонпрома за последние годы
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04.05.2022 15:03 Ответить
Яке ж ви в нас ображене! І Укроборонпром не такий ,і щось наше СБУ
не так зробило ,і Арестович не те каже,а Геращенко взагалі падлюка!
А ви в нас просто зразок праведника. Спостерегаючи за вашими
коментами,зрозумів що маємо справу з кацапом диван- пропердом.
Як диваннІ радникі і консультанти збудилися! Противно цей словесний
пронос читати! Киздуйте на передову і втілюйти свої мрії в життя!
А то те не так, а це треба робити Інакшне,херої блін!!!
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05.05.2022 12:36 Ответить
***** так махати?
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04.05.2022 15:04 Ответить
Нашпигована свино-собачатина.
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04.05.2022 15:05 Ответить
Точность подправить и ок. А если бы еще и норм коптер...
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04.05.2022 15:06 Ответить
Новенькі видно дрони. Точність не дуже.
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04.05.2022 15:07 Ответить
Ех, точності бракує йому. Одну і ту ж саму робить помилку.
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04.05.2022 15:07 Ответить
це скоріше психологічна зброя...
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04.05.2022 15:08 Ответить
Врахувати треба помилки, збільшити заряд, й наступне віде щоб з тим як шмаття летить від рашизздов чекають люди!
Дякуємо за працю!
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04.05.2022 15:09 Ответить
Эх, если бы граната кацапу и по макушке....
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04.05.2022 15:13 Ответить
То не з влучністю проблема, висота велика (орки на чують коптера), а посікло там добряче, то вже не бійці.
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04.05.2022 15:16 Ответить
шось малоефективні такі гранати - шоп вбити орка, тра' ту бімбу орку заштовхати в горлянку
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04.05.2022 15:28 Ответить
та точно в принципе, если ветерок слегка дует тяжело откорректирвать
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04.05.2022 15:32 Ответить
НЕОБХОДИМО ШУРУПЧИКАМИ ГРАНАТЫ ОБМАТЫВАТЬ !)
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04.05.2022 15:46 Ответить
краще нарубаними дрібними шматочками дроту діметром 6-8мм.
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04.05.2022 17:04 Ответить
И зачем хвалиться если не попали нихрена
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04.05.2022 15:51 Ответить
Фильм хороший, только вот проблемы с оператором. Смените косого!
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04.05.2022 16:08 Ответить
криво пісяє хльопчик. Поправку на вітер не взяв
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04.05.2022 16:13 Ответить
Та таке, полякали просто
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04.05.2022 16:15 Ответить
Кидати-то кидає, але все мимо.
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04.05.2022 16:30 Ответить
Шось толку мало. Чи гранати " не той системы " ?
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04.05.2022 21:00 Ответить
осколковий треба було зарядити,
стільки мародерів то хто там воює
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04.05.2022 16:45 Ответить
Красіво.
Трохи практики і будуть 200 ті.
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04.05.2022 17:29 Ответить
V komentah umniki nedavolni , adin pravilna skazal 300ije dazhe luche , no glavnoje sejatj strah i verte on rasprastranajetsa bistro . I tut u nih vaznikajet samnenija , i niahota uzhe v Ukrainu pamirati , luche bajarku v jebenjah nazhratsa .
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04.05.2022 17:32 Ответить
как-то даже любя, что ли. может - знакомые?
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04.05.2022 17:49 Ответить
Не дуже вдале полювання - жодного ублюдка не вполювали. Треба краще опановувати техніку. Вчиться хлопці.
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04.05.2022 18:00 Ответить
Одного точно вполювали - на третьому відео, де троє йдуть - середнього потім відтаскують, бо він або 200, або серйозно поранений 300й.
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04.05.2022 18:28 Ответить
Обосранные штаны не считаются!
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04.05.2022 18:40 Ответить
Эх мазила...может бывший футболист? Как специально лишь попугал.а я так ждал разлетающихся кацапчиков. Надеюсь руку набьет.
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05.05.2022 04:54 Ответить
Намарно витрачені бомбочки...тільки пострашили. А їх ВБИВАТИ потрібно, кожен день і то до смерті...Кіно заради кіна?,,,
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05.05.2022 05:43 Ответить
 
 