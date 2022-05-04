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Рашисты обстреляли центр Днепра. ВИДЕО

Российские оккупанты обстреляли город Днепр.

Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий НЕ выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война РФ против Украины - это предупреждение для всех нас, - генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич

Днепр (4439) обстрел (27699) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+50
У Конотопі Сумської області заборонили діяльність УПЦ МП(РПЦ) за розпорядженням міського голови.Цю церкву названо агентурною мережею ФСБ рашистів.
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04.05.2022 20:25
+29
Та у всіх вона…, з 2019 року…
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04.05.2022 20:36
+27
После зачистки Мариуполя, рашисты перебросят своих орков на другие направления. Кроме обещаний помощи защитникам Мариуполя, хенераллисимус не сделал НИЧЕГО, даже сбрехать не посмел
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04.05.2022 20:27
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*****, ну сколько можно снимать прилеты…
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04.05.2022 20:20 Ответить
Я не бачу, нема "возу" але якщо нема там опізнаваних орієнтирів то що з того?.. єдине що сам автор відео за своє життя не здогадався переживати..
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04.05.2022 20:24 Ответить
Єдине, що нехай би без постраждалих обійшлось!
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04.05.2022 20:26 Ответить
В мене якась незрозуміла зелена хня - у всіх таке?
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04.05.2022 20:24 Ответить
Помий його
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04.05.2022 20:34 Ответить
Та у всіх вона…, з 2019 року…
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04.05.2022 20:36 Ответить
Це зараз по всій країні
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04.05.2022 20:38 Ответить
Тільки у ботів. Бо вам так написали в методичці "в мене якась зелена *****"
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04.05.2022 21:12 Ответить
https://i.ibb.co/7b7Zhct/FRXY-k7-WQAEYt-u.jpg Подивиться хто розмінував південь.Та він же радник зеленського. Єрмак. Тоді стане зрозуміло хто Зеленський.Та чому не давали Україні зброю. Бо хто ж би давав коли Сполучені Штати та Британія знали та бачили що вся ця купа мерзотників працюють на Кремль. Бігали на перемовини з третього дня війни, чого ж ця купка туди бігала та розмовляла? Бо вороги вони були та і є . Та не вийшло в них здати Україную. Не на те розраховували. Завдяки патріотам України та ЗСУ вони піджали хвости та й не бігають більше на перемовини. Бо все, зброя йде, та кудиж їм діватися. Але при владі зрадникі.Які піжавши хвост тепер повинні йти туди куда вся Україня йде. До свободи. Але ж Маріупіль..... Азов та іньші..... вони вбивають. Єрмак вбивця та президнт який зараз примусово вдає з себе героя та патріота.
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04.05.2022 21:50 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 21:52 Ответить
Тварюки рашистські....
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04.05.2022 20:24 Ответить
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04.05.2022 20:26 Ответить
Тварюки - ********!
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04.05.2022 22:53 Ответить
У Конотопі Сумської області заборонили діяльність УПЦ МП(РПЦ) за розпорядженням міського голови.Цю церкву названо агентурною мережею ФСБ рашистів.
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04.05.2022 20:25 Ответить
Джерело:https://www.facebook.com/photo/?fbid=544667020348818&set=a.474438664038321
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04.05.2022 20:45 Ответить
Hon. Judge Dredd @Hon_J_Dredd

Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.
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04.05.2022 21:49 Ответить
Повідомляється що одна ракета поцілила прямо в анус колоМойші
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04.05.2022 20:26 Ответить
Свічку тримав !?
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04.05.2022 20:31 Ответить
Ставив
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05.05.2022 03:07 Ответить
не могла! бо там сидить його !!!
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04.05.2022 21:27 Ответить
После зачистки Мариуполя, рашисты перебросят своих орков на другие направления. Кроме обещаний помощи защитникам Мариуполя, хенераллисимус не сделал НИЧЕГО, даже сбрехать не посмел
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04.05.2022 20:27 Ответить
Много перебросят? И кстати,почему ты ещё не в Генштабе?
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04.05.2022 20:32 Ответить
Специально превращают наши самые большие и красивые города в руины. Суки рашисткие , когда же мы уже получим настоящее оружие , уже сил нет читать про множетвенные разрушения.
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04.05.2022 20:30 Ответить
оружие надо \было\ делать самим
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04.05.2022 20:35 Ответить
Ты, похоже, злорадствуешь?
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05.05.2022 09:12 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..Слава нації
Смерть москалям
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04.05.2022 20:32 Ответить
Коли нищити підеш? Чи з дивану краще виходить?
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04.05.2022 20:35 Ответить
Гниды чувствуют свою кончину, усиленно гадят напоследок. В середине мая начнётся контрнаступление ВСУ.
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04.05.2022 20:34 Ответить
арестовічь сказав? уже 5-те, чи 6-те...
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04.05.2022 21:30 Ответить
Арестович в марте говорил, что ракеты через неделю закончатся помню
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04.05.2022 23:34 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 20:39 Ответить
Не пора ли идти в контрнаступление, я понимаю что в любом случае пойдем, но может не будем дожидаться разрушения городов крылатыми ракетами и уничтожения инфраструктуры целиком?
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04.05.2022 20:40 Ответить
З Чехії далеко йти в контрнаступ.
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04.05.2022 20:48 Ответить
То в нього працює VPN з Чехії (народ шифрується)! 😁
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04.05.2022 21:10 Ответить
Але чому? Бути залогованим під власним ім'ям та прізвищем, але сидіти на українському сайті новин через ВПН. Який в тим сенс? Завжди було цікаво.
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04.05.2022 21:16 Ответить
При чем тут Чехия?
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04.05.2022 21:28 Ответить
З Польщі теж не близько
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04.05.2022 22:21 Ответить
I саме тому я не буду роздавати поради ЗСУ як воювати, а украïнцям як жити, кого обирати i як захищати свiй край, з вiдстанi в 1000 км.
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05.05.2022 09:36 Ответить
Через ракети в Дніпрі? Цікава логіка. Готовий генерал-стратег диванних військ.
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04.05.2022 21:15 Ответить
100% какая то ***** наводит , ***** отловите эту падлу . И прикопайте как в 14-м
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04.05.2022 21:16 Ответить
Объекты на картах до 24.02. были в полном открытом доступе. Перестаньте искать врагов-наводчиков внутри наших городов. Они конечно есть, но большинство инфо по объектам параша знала по картам
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04.05.2022 23:37 Ответить
Так перемовини ж у розпалі
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05.05.2022 02:06 Ответить
Ви насправді вважаєте, що рашка не в курсі, де останні півтора століття стоїть той кхм, об'єкт, куди вони ціліли?
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05.05.2022 03:12 Ответить
Полно видео уже сами жители выложили с четырех точек. Жизнь долбодятлов ничему не учит. Срок хотят. По кацапским пабликам уже гуляют эти видосы. По мосту ж/д стреляли. Результат стрельбы видел на видосах, но не озвучу. Сам срок не хочу.
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04.05.2022 21:42 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:06 Ответить
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/12/10/7276507/
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04.05.2022 22:11 Ответить
Місцеві ідійоти зразу ж виклали відосики в интернет. Чому на війні дураки гинуть менш за всіх?
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04.05.2022 22:16 Ответить
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТ ЗА УБИЙСТВА И РАЗРУХУ МЕНЬШИЙ ОТ СОВЕРШЕННОГО !!!
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05.05.2022 01:28 Ответить
 
 