Рашисты обстреляли центр Днепра. ВИДЕО
Российские оккупанты обстреляли город Днепр.
Об этом сообщил мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий НЕ выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации", - говорится в сообщении.
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+50 Dima30
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+29 Olexandr Lyamets
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+27 Frol Fedoroff
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Сьогодні не зміг піти проти своєї совісті, тому прийшлося піти проти усталеної судової практики. І русска церква пішла нахй. Аж метелики в животі залітали від задоволення.
Воно мені ще може вилізти, але воно того варто.
Сподіваюся, з мого рішення почнеться вал рішень проти цих ворожих агентів.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..Слава нації
Смерть москалям