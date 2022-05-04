"Ты че, бл#, осло#б #баный", - общение в армии РФ из телефона российского оккупанта. ВИДЕО

В сеть попали видео по телефону российского сержанта Петра Захарова, на котором имеются кадры унижения солдат в армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал основатель ресурса InformNapalm Роман Бурко.

Он отметил: "Смотрите полную версию видео с телефона сержанта 64-й бригады, как он общается со своим подчиненным. Бьет его по лицу и называет "Осло...б". Унижение россиян в армии "русского мира" - это давний тренд, но самое смешное, что эти россияне рады ползать перед бурятами, дагестанцами, чеченцами и всеми, кто обращается с ними как со скотом. Главное громко кричать на ток-шоу, что "русский язык ущемляют в Украине"

Смотрите и распространяйте. В назидание пресмыкающимся "титульной нации" Московии.

Кстати, обратите внимание, что этот сержант специально включил свой телефон для записи видео, чтобы показать своим друзьям, как он унижает русских солдат.

Позже он потерял свой телефон в Буче и стал фигурантом расследования InformNapalm.

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