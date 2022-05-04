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"Ты че, бл#, осло#б #баный", - общение в армии РФ из телефона российского оккупанта. ВИДЕО

В сеть попали видео по телефону российского сержанта Петра Захарова, на котором имеются кадры унижения солдат в армии РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал основатель ресурса InformNapalm Роман Бурко.

Он отметил: "Смотрите полную версию видео с телефона сержанта 64-й бригады, как он общается со своим подчиненным. Бьет его по лицу и называет "Осло...б". Унижение россиян в армии "русского мира" - это давний тренд, но самое смешное, что эти россияне рады ползать перед бурятами, дагестанцами, чеченцами и всеми, кто обращается с ними как со скотом. Главное громко кричать на ток-шоу, что "русский язык ущемляют в Украине"

Смотрите и распространяйте. В назидание пресмыкающимся "титульной нации" Московии.

Кстати, обратите внимание, что этот сержант специально включил свой телефон для записи видео, чтобы показать своим друзьям, как он унижает русских солдат.

Позже он потерял свой телефон в Буче и стал фигурантом расследования InformNapalm.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Тростянце обнаружили штаб оккупантов с картой военной операции и камеру для пыток. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

армия РФ (19603) дедовщина (29) издевательство (160)


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Топ комментарии
+47
Интрига однако❗Оленевод против ******* 👍
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04.05.2022 20:53
+33
Сержант, скорее всего, якут, у них такие истинно русские имена. русню денацификуют все, кому не лень.
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04.05.2022 20:55
+30
гопота конченая там таких 90% населения
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04.05.2022 20:51
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А вони такі..мерзота в людській подобі

Тільки так з мокшами і треба розмовляти
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04.05.2022 20:47 Ответить
Ничего не поделаешь ,кретинизм для кацапов ни отклонение а норма .
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04.05.2022 20:47 Ответить
1984 год. Эта нация деградирует.
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04.05.2022 20:48 Ответить
русня не люди
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04.05.2022 20:48 Ответить
оленевод
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04.05.2022 20:49 Ответить
Интрига однако❗Оленевод против ******* 👍
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04.05.2022 20:53 Ответить
Как будто у бабушки в Челябинске побывал)
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05.05.2022 02:27 Ответить
Он же представился-осло#б #баный.Все по уставу.
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04.05.2022 20:55 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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04.05.2022 20:51 Ответить
гопота конченая там таких 90% населения
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04.05.2022 20:51 Ответить
Сержант, скорее всего, якут, у них такие истинно русские имена. русню денацификуют все, кому не лень.
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04.05.2022 20:55 Ответить
такая армия мне нравится, она просто обречена на "пабяду". интересно этот алень в спину этому чурке засадил позже?
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04.05.2022 20:56 Ответить
64-а? Ті гади, що в Бучі відзначилися? Та камон, хай вбивають один одного, світ чистішим стане.
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04.05.2022 21:01 Ответить
Все смешалось в доме Облонских. Ос...** почему-то не чеченец ))) Или у тех это любовь, а у этих - призвание )))
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04.05.2022 21:01 Ответить
Никогда не простила бы такого унижения. Проследила бы за этим узкоглазым, выбрала момент и пристрелила. Можно во время боя, можно, когда посрать пойдет в сортир или кусты. Главное, очень захотеть.
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04.05.2022 21:02 Ответить
В советской армии так и бывало - с той разницей, что молодой, которому допекло, обычно не выбирал момент, а разряжал автомат в "дедов" при первой же возможности, потом шел под трибунал.
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04.05.2022 21:07 Ответить
Кацапи терплять, це їх традиція.
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04.05.2022 21:13 Ответить
А потім ось ці морально опущені орки залюбки відіграються на мирних мешканцях, аби хоч на комусь зігнати свою злобу, бо дати по їбаку чурбану за його базар сцикотно. Орки - то срані тєрпіли і садисти, що вміють воювати лише зі слабшими за себе: жінками, дітьми та пенсіонерами. Кацапи - не люди, а звичайне біосміття.
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04.05.2022 21:04 Ответить
****** против оленевода логично.
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04.05.2022 21:06 Ответить
Біологічне сміття. Помилка цивілізації...
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04.05.2022 21:08 Ответить
Це все квіточки, а за сепень кулю отримати, бо вони не знають що це по їхньому "август". Тут хоч азіат, а руським нема пробачення.
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04.05.2022 21:10 Ответить
Когось ще дивують такі відео?
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04.05.2022 21:12 Ответить
Эт я сейчас не понял. То есть наши славные ЗСУ ликвидировали бурята (а иначе как к нашим СБУ попал телефон) и тем самым защитили русского солдата. Дивные дела
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04.05.2022 21:17 Ответить
походу там ****** всю шоблу. и ******* и бурята и уборщика что захоил подметать
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04.05.2022 22:58 Ответить
Совок это там где дятлы командуют дебилами!
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04.05.2022 21:20 Ответить
"Упор льожа"...)))
Вони усією кра...(пардон) територією вже давно на "ізготовці" команди РАКОМ!
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04.05.2022 22:41 Ответить
писец..... какая-то чурка е..аная еще и рот раскрывает))))
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04.05.2022 23:07 Ответить
Скоро і "ослойоби" центрального чорнозем'я і "оленьосмоки" сибірської тайги будуть стріляти, різати та звісно ж гвалтувати один одного в новостворених народних республіках які будуть простягатися у всіх межах бувшого , великого "кацапстану".... Це все буде відбуватися на фоні пам'ятників вічноживому Леніну, під музику балалайок, та ще й по команді хитрозаточеного ватного Китаю.... Скоро. А наскільки скоро то залежить від нас браття... Так саме браття, всі ми зараз єдині.... А те що мети своєї досягнемо, ну я не знаю чи хтось з нас у цьому сумнівається?... Слава Україні.
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05.05.2022 00:21 Ответить
Скажи, калмыкия это круто.😄
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05.05.2022 07:47 Ответить
Буряты ущемляют русских )))))
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05.05.2022 07:52 Ответить
Батл между ********* и ********
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05.05.2022 10:53 Ответить
Здужав лише половину...
Як же гидко на це дивитись!
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05.05.2022 11:07 Ответить
И это русские??? Ха ха ха ха… тогда мы украинцы - вьетнамцы… Путлер, вот кого ты впервую очередь должен денационализировать - своих чурок, урюков, хачей, дятлов, Козлов лаптеногие, ******** И *********… ох и дебилы мля….
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05.05.2022 18:51 Ответить
В тій мордорській армії більшість "алєнєводи",кавказці та інші нацменшини...Ось де треба шукати "ущємльєнія руськоязічних",а не в Україну пертися зі своїм довбаним "руським міром"...Як були 300 років тому під ордою,так і лишились на тому етапі розвитку...
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06.05.2022 11:14 Ответить
 
 