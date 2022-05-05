Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ Мста-С 2С19. ВИДЕО беспилотника

Бойцы бригады быстрого реагирования НГУ уничтожили вражескую самоходную артустановку Мста-С 2С19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

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