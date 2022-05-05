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Нацгвардейцы уничтожили вражескую САУ Мста-С 2С19. ВИДЕО беспилотника

Бойцы бригады быстрого реагирования НГУ уничтожили вражескую самоходную артустановку Мста-С 2С19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

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армия РФ (19613) уничтожение (7183)


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Топ комментарии
+24
Красунчики! Дякуємо. Бережи вас Бог
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05.05.2022 18:37
+21
Гарна робота.НГУ-респект...
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05.05.2022 18:36
+20
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 18:41
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Гарна робота.НГУ-респект...
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05.05.2022 18:36 Ответить
Красунчики! Дякуємо. Бережи вас Бог
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05.05.2022 18:37 Ответить
Браво!
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05.05.2022 18:37 Ответить
Ипем в хвост и в гриву!!!
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05.05.2022 18:38 Ответить
Помста за мста...
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05.05.2022 18:39 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 18:41 Ответить
бзді - кабзда
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05.05.2022 18:49 Ответить
Ocen krasyvo.
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05.05.2022 18:49 Ответить
НГУ - респект , бережи вас Боже
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05.05.2022 18:56 Ответить
чітко
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05.05.2022 19:17 Ответить
Как гаваріцца : І мстя мая будіт ужаснай !!! Дай Боже вам , хлопці здоров"я і приведи до перемоги !!!
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05.05.2022 21:21 Ответить
 
 