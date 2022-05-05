Нацгвардійці знищили ворожу САУ Мста-С 2С19. ВIДЕО безпілотника
Бійці бригади швидкого реагування НГУ знищили ворожу самохідну артустановку Мста-С 2С19.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережах.
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