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Нацгвардійці знищили ворожу САУ Мста-С 2С19. ВIДЕО безпілотника

Бійці бригади швидкого реагування НГУ знищили ворожу самохідну артустановку Мста-С 2С19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережах

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 81-ї ОАМБр знищили російський БТР разом з екіпажем. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17764) знищення (7496)


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Топ коментарі
+24
Красунчики! Дякуємо. Бережи вас Бог
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05.05.2022 18:37
+21
Гарна робота.НГУ-респект...
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05.05.2022 18:36
+20
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 18:41
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Гарна робота.НГУ-респект...
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05.05.2022 18:36 Відповісти
Красунчики! Дякуємо. Бережи вас Бог
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05.05.2022 18:37 Відповісти
Браво!
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05.05.2022 18:37 Відповісти
Ипем в хвост и в гриву!!!
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05.05.2022 18:38 Відповісти
Помста за мста...
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05.05.2022 18:39 Відповісти
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Заряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ. Це твір Еренбурга *Убей немца* 1942 р, я поміняв *немца* на *кацапа*, як це актуально сьогодні!
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05.05.2022 18:41 Відповісти
бзді - кабзда
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05.05.2022 18:49 Відповісти
Ocen krasyvo.
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05.05.2022 18:49 Відповісти
НГУ - респект , бережи вас Боже
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05.05.2022 18:56 Відповісти
чітко
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05.05.2022 19:17 Відповісти
Как гаваріцца : І мстя мая будіт ужаснай !!! Дай Боже вам , хлопці здоров"я і приведи до перемоги !!!
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05.05.2022 21:21 Відповісти
 
 