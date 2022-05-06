Украинское наступление под Харьковом: Пылающие российские танки Т-80 и Т-90. ВИДЕО
В сеть попало видео, снятое российскими оккупантами после обстрела их позиций украинской артиллерией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.
Aftermath of some chaotic fighting in Kharkiv. Destroyed Russian T-90, T-80BVM pic.twitter.com/LbMgLFp6s6— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 5, 2022
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Дякуй Богу (правда, ви ж - антихристи), що ПОКИ ЩЕ живий.
Але наші хлопці до тебе доберуться.
Треба на біс ще зробити
-В.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?
- Да!
- А в чём причина? Политика?
- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!
- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40-мм гранате и похоже, что взрыв направленный, поэтому дрон в таком хорошем состоянии.
Зафиксировано первое применение дронов-камикадзе «Switchblade 300»