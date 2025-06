Украинское наступление под Харьковом: Пылающие российские танки Т-80 и Т-90. ВИДЕО

В сеть попало видео, снятое российскими оккупантами после обстрела их позиций украинской артиллерией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Aftermath of some chaotic fighting in Kharkiv. Destroyed Russian T-90, T-80BVM pic.twitter.com/LbMgLFp6s6