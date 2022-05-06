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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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Украинское наступление под Харьковом: Пылающие российские танки Т-80 и Т-90. ВИДЕО

В сеть попало видео, снятое российскими оккупантами после обстрела их позиций украинской артиллерией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространено в соцсетях.

Также читайте: Повреждения от российских "градов" должны остаться на Мемориале славы в Харькове как символ борьбы с современным нацизмом, - Терехов

Aftermath of some chaotic fighting in Kharkiv. Destroyed Russian T-90, T-80BVM pic.twitter.com/LbMgLFp6s6

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 5, 2022

армия РФ (19633) обстрел (27760) Харьков (7559) артиллерия (645)


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Топ комментарии
+147
Якраз доречна кацапо-реклама.

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06.05.2022 02:06 Ответить
+136
Хорошая панорама.
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06.05.2022 01:46 Ответить
+124
Ти бач! Ще чимось не задоволене, козломорде. Радій, що цього разу є чим гаджет тримати.
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06.05.2022 01:55 Ответить
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Хорошая панорама.
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06.05.2022 01:46 Ответить
ЭТО , ПРОСТО НАСЛАЖДЕНЬЕ
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06.05.2022 05:36 Ответить
Это просто Праздник какой -то!!
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06.05.2022 06:36 Ответить
Вбивайте цапів без жалю. Цапи не мають право на життя!!!
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06.05.2022 01:53 Ответить
Ти бач! Ще чимось не задоволене, козломорде. Радій, що цього разу є чим гаджет тримати.
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06.05.2022 01:55 Ответить
Та хай падлюка радіє, що має ще чим дивитися на цю чудову панораму. Будемо сподіватися, що це явище тимчасове. Побачив, обісрався з переляку, а потім здох
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06.05.2022 09:10 Ответить
А почему такой грустный?
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06.05.2022 01:58 Ответить
Думает, что с каждым днем все больше боеприпасов прилетает.) И друзья-кацапы без ног и рук все больше снятся.
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06.05.2022 02:22 Ответить
красивое.!... а че так не радостно автору видео?
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06.05.2022 02:03 Ответить
Всегда надо радоваться здесь и сейчас)
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06.05.2022 06:52 Ответить
Отправьте это видео ****** конашенко патерь нет.
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06.05.2022 02:05 Ответить
Якраз доречна кацапо-реклама.

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06.05.2022 02:06 Ответить
Вот это называется креатив, особенно к ихней дате победобесия- самое то!
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06.05.2022 06:57 Ответить
новій завоз - казлятіна барбекю)))
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06.05.2022 07:34 Ответить
Точка продажу тушок "свинокацапів"
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06.05.2022 08:43 Ответить
Бурятина сырокопченая.
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06.05.2022 09:19 Ответить
Жаренная.
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06.05.2022 11:03 Ответить
Дайте премию автору рекламы.
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06.05.2022 11:48 Ответить
в кацапів нічого даром не пропадає)))
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06.05.2022 16:12 Ответить
В пекло путінских виродків !
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06.05.2022 02:16 Ответить
Если убрать с видео цвет, то один-в-один панорама Второй Мировой Войны. Бррр. Кошмарно. Бедная украинская земля.
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06.05.2022 02:17 Ответить
При ******** зброї 2-га світова переляк проти кошмару.
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06.05.2022 03:07 Ответить
Получится панорвма из кинохроник Хотя в реале у дедов тогда цвет присутствовал. Немцы не даст соврать.
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06.05.2022 11:50 Ответить
Гундосий кликав українців на шашлики, але ЗСУ приготували їх по-своєму.
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06.05.2022 02:22 Ответить
Чудовий рецепт від ЗСУ!
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06.05.2022 02:41 Ответить
ага, шашлики з козлів класні! ... тільки не їстивні)))
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06.05.2022 07:52 Ответить
Собаки їдять, аж гай гудить і кістки торохтять.
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06.05.2022 08:20 Ответить
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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06.05.2022 09:13 Ответить
Да, рускій чікатіла "что-то загрустіл" 😂
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06.05.2022 02:31 Ответить
Шо ти там ще вякаєш, москаль ?
Дякуй Богу (правда, ви ж - антихристи), що ПОКИ ЩЕ живий.

Але наші хлопці до тебе доберуться.
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06.05.2022 03:10 Ответить
Дуже красиво горять кацапські танки.
Треба на біс ще зробити
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06.05.2022 03:20 Ответить
Іч кацапи обнагліли, 3 години пацани старалися, панораму до ладу доводили, щоб з усіма ефектами, з димом, полум'ям, шашликами- а їм все одно не до вподоби, запросіть Зелю з катком асфальтовим щоб підрихтував!
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06.05.2022 03:25 Ответить
На 9 травня повинний бути наступ, щоб мразота забула за парад пабєдобєсія, фашисти мають в цей день відчути поразку.
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06.05.2022 05:06 Ответить
На 9 Мая они парад в Мариуполе собираются проводить, суки.
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06.05.2022 06:41 Ответить
Пускай собираются, во время парада это вражеское скопление можно накрыть Точками-У, несколькими штуками..
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06.05.2022 07:55 Ответить
Уже и Himars имеется, можно из Запорожья всю линию фронта утюжить. 500 км радиус поражения! Только бы прикрытие было, жалко, если накроют такой ценный ресурс.
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06.05.2022 11:37 Ответить
Так они туда мирняка нагонят, для массовки
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06.05.2022 18:39 Ответить
Так ***** на парад 9 травня нікого з закордону не запросив - навіть Луки не буде!

.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?

- Да!

- А в чём причина? Политика?

- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!

- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!



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06.05.2022 09:17 Ответить
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06.05.2022 11:24 Ответить
а что он говорит? "вот так по Народному нашему (?) три с половиной часа общего обстрела"?
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06.05.2022 07:20 Ответить
"И вот она - панорама наша. Три с половиной часа общего обстрела"
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06.05.2022 17:18 Ответить
Все зрозуміло ! Деблокади Маріуполя не буде!
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06.05.2022 08:06 Ответить
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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06.05.2022 08:46 Ответить
собирайся на Лондан!..кацапе!)))
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06.05.2022 09:19 Ответить
Красота...
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06.05.2022 09:27 Ответить
Афигеть танчиков покрошили, учения в самом разгаре? Потерь нет, все идёт по плану, осталось эту технику сбросить на мацкву во время парада)
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06.05.2022 10:09 Ответить
Что же это з наступление если позиции кацапов остались на месте?
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06.05.2022 10:13 Ответить
Часто пишут про кацапов "казламордые". Не обижайте козлов. Поярков лучше и точнее придумал - быдломордые.
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06.05.2022 10:13 Ответить
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06.05.2022 10:38 Ответить
безумец путин, если тебе не жалко украинцев, пожалей своих солдат, их гибнет гораздо больше наших
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06.05.2022 11:01 Ответить
хаха, кацапов ему не жалко тем более, это же быдло созданное для того чтобы сдохнуть за царя
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06.05.2022 13:04 Ответить
ці кляті москалі межи хат своє залізячча понатикали, от мерзота, скільки біди селянам наробили; а виздихали б ви ще до свого параду на 9 травня!!!
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06.05.2022 15:19 Ответить
Тот самый суперсовременный аналоговнет Т-90М

Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40-мм гранате и похоже, что взрыв направленный, поэтому дрон в таком хорошем состоянии.
Зафиксировано первое применение дронов-камикадзе «Switchblade 300»
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06.05.2022 15:55 Ответить
Зажарочка, о дааа, хорошо горят! Майский шашлык для Зеленского 😜
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07.05.2022 00:53 Ответить
Красиво горят. Анало-говнетовій 90-й особенно
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07.05.2022 09:15 Ответить
 
 