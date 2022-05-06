Український наступ під Харковом: Палаючі російські танки Т-80 і Т-90. ВIДЕО
У мережу потрапило відео, зняте російськими окупантами після обстрілу їхніх позицій українською артилерією.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у соцмережах.
Топ коментарі
+147 ahuhu
показати весь коментар06.05.2022 02:06 Відповісти Посилання
+136 ladyar
показати весь коментар06.05.2022 01:46 Відповісти Посилання
+124 Aleks Sun
показати весь коментар06.05.2022 01:55 Відповісти Посилання
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Дякуй Богу (правда, ви ж - антихристи), що ПОКИ ЩЕ живий.
Але наші хлопці до тебе доберуться.
Треба на біс ще зробити
-В.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?
- Да!
- А в чём причина? Политика?
- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!
- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!
Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40-мм гранате и похоже, что взрыв направленный, поэтому дрон в таком хорошем состоянии.
Зафиксировано первое применение дронов-камикадзе «Switchblade 300»