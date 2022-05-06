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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Український наступ під Харковом: Палаючі російські танки Т-80 і Т-90. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, зняте російськими окупантами після обстрілу їхніх позицій українською артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео розповсюджене у соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ намагалися атакувати позиції ЗСУ під Барвінковим та на Вовчанському напрямку і зазнали втрат, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17784) обстріл (29082) Харків (5678) артилерія (798)


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Топ коментарі
+147
Якраз доречна кацапо-реклама.

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06.05.2022 02:06 Відповісти
+136
Хорошая панорама.
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06.05.2022 01:46 Відповісти
+124
Ти бач! Ще чимось не задоволене, козломорде. Радій, що цього разу є чим гаджет тримати.
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06.05.2022 01:55 Відповісти
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Хорошая панорама.
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06.05.2022 01:46 Відповісти
ЭТО , ПРОСТО НАСЛАЖДЕНЬЕ
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06.05.2022 05:36 Відповісти
Это просто Праздник какой -то!!
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06.05.2022 06:36 Відповісти
Вбивайте цапів без жалю. Цапи не мають право на життя!!!
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06.05.2022 01:53 Відповісти
Ти бач! Ще чимось не задоволене, козломорде. Радій, що цього разу є чим гаджет тримати.
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06.05.2022 01:55 Відповісти
Та хай падлюка радіє, що має ще чим дивитися на цю чудову панораму. Будемо сподіватися, що це явище тимчасове. Побачив, обісрався з переляку, а потім здох
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06.05.2022 09:10 Відповісти
А почему такой грустный?
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06.05.2022 01:58 Відповісти
Думает, что с каждым днем все больше боеприпасов прилетает.) И друзья-кацапы без ног и рук все больше снятся.
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06.05.2022 02:22 Відповісти
красивое.!... а че так не радостно автору видео?
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06.05.2022 02:03 Відповісти
Всегда надо радоваться здесь и сейчас)
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06.05.2022 06:52 Відповісти
Отправьте это видео ****** конашенко патерь нет.
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06.05.2022 02:05 Відповісти
Якраз доречна кацапо-реклама.

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06.05.2022 02:06 Відповісти
Вот это называется креатив, особенно к ихней дате победобесия- самое то!
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06.05.2022 06:57 Відповісти
новій завоз - казлятіна барбекю)))
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06.05.2022 07:34 Відповісти
Точка продажу тушок "свинокацапів"
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06.05.2022 08:43 Відповісти
Бурятина сырокопченая.
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06.05.2022 09:19 Відповісти
Жаренная.
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06.05.2022 11:03 Відповісти
Дайте премию автору рекламы.
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06.05.2022 11:48 Відповісти
в кацапів нічого даром не пропадає)))
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06.05.2022 16:12 Відповісти
В пекло путінских виродків !
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06.05.2022 02:16 Відповісти
Если убрать с видео цвет, то один-в-один панорама Второй Мировой Войны. Бррр. Кошмарно. Бедная украинская земля.
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06.05.2022 02:17 Відповісти
При ******** зброї 2-га світова переляк проти кошмару.
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06.05.2022 03:07 Відповісти
Получится панорвма из кинохроник Хотя в реале у дедов тогда цвет присутствовал. Немцы не даст соврать.
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06.05.2022 11:50 Відповісти
Гундосий кликав українців на шашлики, але ЗСУ приготували їх по-своєму.
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06.05.2022 02:22 Відповісти
Чудовий рецепт від ЗСУ!
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06.05.2022 02:41 Відповісти
ага, шашлики з козлів класні! ... тільки не їстивні)))
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06.05.2022 07:52 Відповісти
Собаки їдять, аж гай гудить і кістки торохтять.
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06.05.2022 08:20 Відповісти
Нова страва української національної кухні : «Матрьошка по-путінськи» (згорілий танк з екіпажем всередині) Готується на «грилі» з застосуванням «Джавеліна» , «Стугни» , чи «Н ЛАВ»
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06.05.2022 09:13 Відповісти
Да, рускій чікатіла "что-то загрустіл" 😂
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06.05.2022 02:31 Відповісти
Шо ти там ще вякаєш, москаль ?
Дякуй Богу (правда, ви ж - антихристи), що ПОКИ ЩЕ живий.

Але наші хлопці до тебе доберуться.
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06.05.2022 03:10 Відповісти
Дуже красиво горять кацапські танки.
Треба на біс ще зробити
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06.05.2022 03:20 Відповісти
Іч кацапи обнагліли, 3 години пацани старалися, панораму до ладу доводили, щоб з усіма ефектами, з димом, полум'ям, шашликами- а їм все одно не до вподоби, запросіть Зелю з катком асфальтовим щоб підрихтував!
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06.05.2022 03:25 Відповісти
На 9 травня повинний бути наступ, щоб мразота забула за парад пабєдобєсія, фашисти мають в цей день відчути поразку.
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06.05.2022 05:06 Відповісти
На 9 Мая они парад в Мариуполе собираются проводить, суки.
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06.05.2022 06:41 Відповісти
Пускай собираются, во время парада это вражеское скопление можно накрыть Точками-У, несколькими штуками..
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06.05.2022 07:55 Відповісти
Уже и Himars имеется, можно из Запорожья всю линию фронта утюжить. 500 км радиус поражения! Только бы прикрытие было, жалко, если накроют такой ценный ресурс.
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06.05.2022 11:37 Відповісти
Так они туда мирняка нагонят, для массовки
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06.05.2022 18:39 Відповісти
Так ***** на парад 9 травня нікого з закордону не запросив - навіть Луки не буде!

.В! Говорят, Вы собираетесь отменять Парад Победы на 9 мая?

- Да!

- А в чём причина? Политика?

- Нет! Всё проще - техники маловато: показать нечего!

- А Вы у хахлов одолжите - у них полно трофейной!



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06.05.2022 09:17 Відповісти
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06.05.2022 11:24 Відповісти
а что он говорит? "вот так по Народному нашему (?) три с половиной часа общего обстрела"?
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06.05.2022 07:20 Відповісти
"И вот она - панорама наша. Три с половиной часа общего обстрела"
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06.05.2022 17:18 Відповісти
Все зрозуміло ! Деблокади Маріуполя не буде!
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06.05.2022 08:06 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
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06.05.2022 08:46 Відповісти
собирайся на Лондан!..кацапе!)))
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06.05.2022 09:19 Відповісти
Красота...
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06.05.2022 09:27 Відповісти
Афигеть танчиков покрошили, учения в самом разгаре? Потерь нет, все идёт по плану, осталось эту технику сбросить на мацкву во время парада)
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06.05.2022 10:09 Відповісти
Что же это з наступление если позиции кацапов остались на месте?
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06.05.2022 10:13 Відповісти
Часто пишут про кацапов "казламордые". Не обижайте козлов. Поярков лучше и точнее придумал - быдломордые.
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06.05.2022 10:13 Відповісти
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06.05.2022 10:38 Відповісти
безумец путин, если тебе не жалко украинцев, пожалей своих солдат, их гибнет гораздо больше наших
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06.05.2022 11:01 Відповісти
хаха, кацапов ему не жалко тем более, это же быдло созданное для того чтобы сдохнуть за царя
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06.05.2022 13:04 Відповісти
ці кляті москалі межи хат своє залізячча понатикали, от мерзота, скільки біди селянам наробили; а виздихали б ви ще до свого параду на 9 травня!!!
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06.05.2022 15:19 Відповісти
Тот самый суперсовременный аналоговнет Т-90М

Боеголовка имеет заряд взрывчатки, эквивалентный 40-мм гранате и похоже, что взрыв направленный, поэтому дрон в таком хорошем состоянии.
Зафиксировано первое применение дронов-камикадзе «Switchblade 300»
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06.05.2022 15:55 Відповісти
Зажарочка, о дааа, хорошо горят! Майский шашлык для Зеленского 😜
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07.05.2022 00:53 Відповісти
Красиво горят. Анало-говнетовій 90-й особенно
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07.05.2022 09:15 Відповісти
 
 