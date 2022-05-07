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Защитники Украины уничтожили вражеский катер типа "Серна" (обновлено). ВИДЕО

Катер уничтожен в акватории Черного моря при помощи "Байрактара".

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В акватории Черного моря уничтожен вражеский катер типа "Серна". Спасибо ВСУ!" – написал он.

Позже в Министерстве обороны уточнили, что вражеский катер был уничтожен с помощью "Байрактара".

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет недалеко от Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении Минобороны.

Десантные катера проекта "Серна" – серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Катера предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 чел.) с высокой скоростью 30 узлов. Относятся к кораблям 4-го ранга.

Читайте также: Россия атакует Одессу, Херсон и Мариуполь для установления полного контроля над доступом к Черному морю, - разведка Великобритании

Автор: 

корабль (2046) Черное море (1488) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+78
катер подумав: а нє махнуть лі мнє на празднічкі в мацкву?
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07.05.2022 14:22 Ответить
+49
Пару москаликів лягли відпочити точно.
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07.05.2022 14:25 Ответить
+44
Катера этого проекта предназначены для транспортировки с последующей высадкой на необорудованный берег передовых подразделений десанта с полным вооружением в количестве до 92 человек, а также боевой колесной, гусеничной и другой военной техники весом до 45 тонн.
При ударе на катере типа "Серна" находилась живая сила, а также ЗРК "Тор" РФ. (екіпаж - 5 осіб - включаючи двох мічманів)
Я так і сказав товаришу ще до того - "не інакше як привезли "в ритмі бігу до туалету при "дрисні" нову установку "Тор" взамін тої що наші розбили на днях на Зміїному!" А зараз заліз у новини: "ТОчно! Наче в воду дивився!"
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07.05.2022 14:54 Ответить
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катер подумав: а нє махнуть лі мнє на празднічкі в мацкву?
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07.05.2022 14:22 Ответить
Пару москаликів лягли відпочити точно.
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07.05.2022 14:25 Ответить
Катера этого проекта предназначены для транспортировки с последующей высадкой на необорудованный берег передовых подразделений десанта с полным вооружением в количестве до 92 человек, а также боевой колесной, гусеничной и другой военной техники весом до 45 тонн.
При ударе на катере типа "Серна" находилась живая сила, а также ЗРК "Тор" РФ. (екіпаж - 5 осіб - включаючи двох мічманів)
Я так і сказав товаришу ще до того - "не інакше як привезли "в ритмі бігу до туалету при "дрисні" нову установку "Тор" взамін тої що наші розбили на днях на Зміїному!" А зараз заліз у новини: "ТОчно! Наче в воду дивився!"
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07.05.2022 14:54 Ответить
Собственно в тор стоящий на катере они и стреляли. Для дрона это приоритетная цель.

Катер уже прицепом пошёл .. на дно.
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07.05.2022 15:11 Ответить
"Не вмер Данило - так болячка задавила!"
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07.05.2022 18:19 Ответить
підводний флот з екснадводгого гівна русні, на чолі з мацквою... продовжує скубчуватися в акваторіі Чорного моря...
тренуйтеся-тренуйтеся... а там і до мостику кримського діло дійде!
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07.05.2022 14:26 Ответить
Я за те, щоб влаштувати https://youtu.be/zUqQt8mD99c суцільний фестиваль для крабів, риб та іншої морської сволоти
(обережно, залипальний трек!)
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07.05.2022 14:44 Ответить
Акула чотко окуня рубает
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07.05.2022 14:57 Ответить
...на випадок залипання - https://youtu.be/q4dvgNrojf8 луп тривалістю 1 година .
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07.05.2022 14:49 Ответить
Сидить у салуні молодий ковбой Глушить віскі, "кольтами" грається Підходить до нього старий ковбой і каже:
- Синку! "Кольти" - то добре! Однак проти того, що сидить у дуплі одинокого дерева в прерії - це ніщо!
Відмахнувся молодий Через деякий час поїхав Їде по прерії - бачить одиноке дуплисте дерево Цікаво стало - а що ж там таке?! Під"їхав та прямо з сідла і заглянув А там щось з темені його "хап!" за вуха - і "за щоку" Насилу вирвався! Від"їхав, відплювався, вихопив "кольти" та "від бедра" два барабани куль у дупло випустив
Вирішив перевірить, чи убив Під"їхав до дерева і знову в дупло голову пхає Його з темені знову хтось знову "хап!" за вуха і "за щоку" І над головою муркотливий голос: "Я здогадувався що тобі сподобається!"
У кацапів те саме: Чорнобаївка, Зміїний
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07.05.2022 18:10 Ответить
Ага. Подобный анекдот еще про медведя и охотника был.
Концовка: "мужик, я уже даже не пойму, ты п***с или охотник?"))
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07.05.2022 18:35 Ответить
После того, как Кобздону срочно выдали акваланг, украинские рыбы и крабы официально заявили, что на этот раз они бойкотируют концерт и пиршество, мотивируя тем, что на дне становится слишком шумно, да и еды хватает с излишком.
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07.05.2022 22:01 Ответить
чотка
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07.05.2022 14:27 Ответить
Ого , так це великий катер і дорогий - на воздушній подушці 👍🏼👍🏼👍🏼

Респект нашим воінам !!
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07.05.2022 14:30 Ответить
Не на подушці, а на каверні. Різницю не розумієш? А вона суттєва.
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07.05.2022 15:05 Ответить
Потому что Сер На(х). Название на уровне танка "Пронос", простите "Прорыв".
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07.05.2022 14:34 Ответить
Так а шо з Макаровим ?
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07.05.2022 14:35 Ответить
Вчора зранку ГенШтаб рахунок підняв до 11.

Якщо завтра буде 12- значить ця "Серна" це бонус, а "Макарів" вважається підбитим, поки його не покажуть цілим. Якщо 11- то, напевно, це відео від четвера- тоді "Макарова" могло не бути

Але Пентагон вчора сказав, що жодних підтверджень "Макарова" немає. А першоджерелом, я так розумію, був Геращенко,а потім, Гончаренко, і від нього, "Думська"

Так що, може бути. А може й не бути.
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07.05.2022 17:30 Ответить
Бойове застосування[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770&veaction=edit&section=5 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770&action=edit&section=5 ред. код ]Російсько-українська війна[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770&veaction=edit&section=6 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770&action=edit&section=6 ред. код ]

Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російське вторгнення в Україну (2022)

7 травня 2022 року стало відомо, що українські військові ударним безпілотником https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2 Bayraktar TB2 знищили десантний катер проєкту 11770 «Серна» на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2) Зміїний , який перебуває під контролем російських військ після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%BD%D0%B8%D0%B9 атаки на острів у лютому 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-2 [2] .

На поширеному ОК «Південь» відео видно, як ворожий десантний катер перебуває біля причалу на захопленому росіянами острові Зміїний у Чорному моріhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .

Після фіксації місцезнаходження катера, оператор БПЛА Bayraktar наводить прицільну марку на нього, і через короткий проміжок часу відбувається влучання високоточного коригованого ***************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .

Після влучного попадання у рубку відбувається вибух, а за ним і ще один, а потім розпочинається пожежа на катері окупантівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .

При цьому катер залишається на місці, і навіть не намагається втектиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .

Під час удару на катері знаходилась жива сила та ЗРК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) «Тор» агресораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-4 [4] .
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07.05.2022 14:35 Ответить
Название катера определяется поведением экипажа при вхождении в территориальные воды Украины.
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07.05.2022 14:41 Ответить
Опять напишут родителям призывников, что матросы покинули расположение части в неизвестном направлении.
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07.05.2022 14:46 Ответить
А суднО - не було в списку тих, що виконують завдання під час військової спец.операції.

Нема тіла - значить дезертирував.
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07.05.2022 17:05 Ответить
#прапалбєзвєсті
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07.05.2022 18:39 Ответить
"Серна" сернула, ліл )))0))0)))
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07.05.2022 14:47 Ответить
Знову Зміїбаївка . . .
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07.05.2022 14:51 Ответить
зміїнЫй трехугольник
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07.05.2022 15:04 Ответить
************
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07.05.2022 15:44 Ответить
А шотам з Макаровим чи як там той БДК? А то чутки ходять, а офіційної інфи нема, потопили? Чи тільки поцарапали?
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07.05.2022 15:09 Ответить
По-перше - "Адмірал Макаров" - не "БДК", а фрегат, по-друге - наш Генштаб, зі зрозумілих причин, до нього доступу не має, а кацапи хіба правду скажуть, по-третє - було відео з турецького літака, чи БПЛА, який облетів його - палало добряче, якщо, навіть, не потонув, то з ладу виведений, чи є у чорноморському басейні підприємства, які б могли його відновити, я не знаю, а через протоки турки його не випустять, то ж користі з нього ніякої.
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07.05.2022 16:36 Ответить
Немає де ремонтувать на Чорному морі! Вони он "Петра Великого" та купу інших кораблів ремонтують років по десять на більш серйозних судноремонтних заводах - почали задовго до війни І толку ніякого! Краще "пустить на голки"
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07.05.2022 18:15 Ответить
Чорнобаївка, чорнобаївка це для всєй русні роз'*******
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07.05.2022 15:10 Ответить
https://pbs.twimg.com/media/FR-RHtvXsAA26Hm?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/FR-RHtvXsAA26Hm?format=jpg&name=900x900

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07.05.2022 16:51 Ответить
В "Морському бої" (Зміїний) катеру проекту "Серна" можна відвести 2 клітинки. А катеру проекта "Раптор" залишити 1 клітинку.
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07.05.2022 15:12 Ответить
мацква - 5 клітинок, Макаров -4?
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07.05.2022 18:46 Ответить
Мені стосовно "Раптора" подобається інша штука: у нього двигуни американські - "Катерпіллер" а водомети - англійські І де вони тепер під санкціями їх знайдуть? (гепнули ж не один а два!)
З такими темпами та протикорабелками ізраїльськими які вони дозволили Естонії нам продать у Росії через місяць Чорноморського флоту не залишиться!


"Крупная партия израильских ракетных комплексов «Spike NLOS» и противокорабельных крылатых ракет «Blue Spear» будет отправлена на Украину в качестве пакета военной помощи. Как стало известно, Израиль принял решение не препятствовать поставкам данного вооружения, хотя зачастую поставки любого вооружения требовали продолжительных обсуждений.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что израильская сторона не препятствовала Таллинну в передаче израильского оружия Украине. Тем не менее, Эстония не озвучивает сведения о том, какое именно вооружение будет направлено на Украину.

По данным, которыми располагает информационно-новостное агентство Авиа.про, на сегодняшний день у Эстонии, которая и поставляет израильское вооружение на Украину, имеются в наличии только противотанковые ракетные комплексы «Spike NLOS» и противокорабельные ракетные комплексы «Blue Spear». ПТРК «Spike NLOS» отличаются от стандартных противотанковых ракетных комплексов тем, что способны поражать цели на дистанциях до 25 километров, - именно они обеспечили Азербайджану безоговорочное преимущество во время войны в Карабахе. Тем не менее, куда большую угрозу представляют комплексы береговой обороны и крылатые ракеты «Blue Spear» к ним, так как ракеты способны поражать надводные цели на дистанциях порядка 400 километров, что даёт Украине возможность взять под контроль большую часть Чёрного моря.

Сколько всего ПТРК «Spike NLOS» и крылатых противокорабельных ракет «Blue Spear» будет передано Украине, - неизвестно, однако, существует очень серьезный риск того, что к поставкам вооружения может подключиться и сам Израиль, а это создаст очень серьёзную угрозу.
Подробнее на: https://avia.pro/news/izrail-odobril-otpravku-na-ukrainu-protivokorabelnyh-kompleksov-blue-spear-i-ptrk-spike-nlos https://avia.pro/news/izrail-odobril-otpravku-na-ukrainu-protivokorabelnyh-kompleksov-blue-spear-i-ptrk-spike-nlos"
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07.05.2022 19:42 Ответить
God bless Ukraine and Estonia!
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07.05.2022 21:31 Ответить
Усі пропустили таку нашу звитягу: ще 25-го лютого (!!!) біля Зміїного було потоплено 2 катери (тип досі не установлено). Тому на рахунку Зміїного вже 5 катерів, 1 фрегат "Адмірал NN" (назва уточнюється) і 1 крейсер. Бажаю мокрим оркам і надалі - таскати-не перетаскати! А нашим богам війни і валькіріям - так тримати! І не зупиняться!
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07.05.2022 22:27 Ответить
Нехай "мацквє" передає велике вітання.
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07.05.2022 15:13 Ответить
укрпошта опять тупит с марками....
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07.05.2022 15:17 Ответить
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07.05.2022 15:27 Ответить
І небо колеться, і земля горить під ногами - так і має бути!))
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07.05.2022 16:28 Ответить
ляпота гарно дивитись як палаэ москаль
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07.05.2022 16:30 Ответить
Ну шо, требую орден Бабы Ванги третье степени:



семнадатиметровые "рапторы" от одного МАМ-L тонут. Это мы уже поняли. Давайте подгоняйте 23-х метровые "серны" - проверим, будет ли достаточно одного MAM-L.

Ответить Удалить 15

Хочу теперь орден второй степени, и запечённого тридатиметрового "грачонка" до дня Святої Трійці.
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07.05.2022 16:31 Ответить
👍
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07.05.2022 17:09 Ответить
Та ну, навіть після Бердянська було зрозуміло - пєсєц рашкованам на морі. А вже після "ркр мацква" стало очевидно, що у військовому плані ЧМФ - просто нуль. Будуть його в хвіст та в гриву мудохати. Що ми і спостерігаємо. Все, що може - дохнути та калібри з максимальної дальності пуляти...
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07.05.2022 17:42 Ответить
Ещё бы подлодки проверить на прочность корпуса.
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07.05.2022 19:07 Ответить
поэтому вопрос, на сколько торчит из воды корпус "варшавянки" при всплытии, не даёт мне покоя. Минимальная высота полета "нептуна" при спокойном море - 3 метра. На районе подводников нет, никто не знает.
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07.05.2022 20:28 Ответить
Лапинногим кирдык
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07.05.2022 16:36 Ответить
Усе палає і горить,
Матрос обсмалений лежить…
Так, стався тут крутий зашквар:
Завдав удару «Байрактар».
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07.05.2022 16:45 Ответить
благадарность с Турции . что ВСУ мстит и за Турецких военных (44 солдат) которую россия убила пару лет назад . Мы как Турция еще больше будем поставлять байрактаров . Жгите ету русню
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07.05.2022 17:00 Ответить
Спасибо за помощь и не переживайте за туристов, они у вас будут если будет мир, а для этого необходима скорейшая победа Украины и полное поражение фашиста человеконенавистника путлера.
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07.05.2022 19:10 Ответить
смачно)
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07.05.2022 18:00 Ответить
Чудовий трек хтось зробив. Чутно як Порох декілька раз говорить - "Героям слава!!!"
Десь на дискотеці подратувати вату саме воно....
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07.05.2022 18:41 Ответить
9-го травня на дні у чорноморських бичків буде військовий парад))
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07.05.2022 18:42 Ответить
Так би з безпілотника по мавзолею сатани під час параду на 9 травня.
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07.05.2022 19:16 Ответить
А я хочу по кремлю.
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08.05.2022 05:41 Ответить
походу **********.а Вы говорите купаться, вода горит.
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07.05.2022 19:20 Ответить
Красивое
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07.05.2022 21:04 Ответить
 
 