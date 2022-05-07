Защитники Украины уничтожили вражеский катер типа "Серна" (обновлено). ВИДЕО
Катер уничтожен в акватории Черного моря при помощи "Байрактара".
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В акватории Черного моря уничтожен вражеский катер типа "Серна". Спасибо ВСУ!" – написал он.
Позже в Министерстве обороны уточнили, что вражеский катер был уничтожен с помощью "Байрактара".
"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет недалеко от Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении Минобороны.
Десантные катера проекта "Серна" – серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Катера предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 чел.) с высокой скоростью 30 узлов. Относятся к кораблям 4-го ранга.
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При ударе на катере типа "Серна" находилась живая сила, а также ЗРК "Тор" РФ. (екіпаж - 5 осіб - включаючи двох мічманів)
Я так і сказав товаришу ще до того - "не інакше як привезли "в ритмі бігу до туалету при "дрисні" нову установку "Тор" взамін тої що наші розбили на днях на Зміїному!" А зараз заліз у новини: "ТОчно! Наче в воду дивився!"
Катер уже прицепом пошёл .. на дно.
тренуйтеся-тренуйтеся... а там і до мостику кримського діло дійде!
(обережно, залипальний трек!)
- Синку! "Кольти" - то добре! Однак проти того, що сидить у дуплі одинокого дерева в прерії - це ніщо!
Відмахнувся молодий Через деякий час поїхав Їде по прерії - бачить одиноке дуплисте дерево Цікаво стало - а що ж там таке?! Під"їхав та прямо з сідла і заглянув А там щось з темені його "хап!" за вуха - і "за щоку" Насилу вирвався! Від"їхав, відплювався, вихопив "кольти" та "від бедра" два барабани куль у дупло випустив
Вирішив перевірить, чи убив Під"їхав до дерева і знову в дупло голову пхає Його з темені знову хтось знову "хап!" за вуха і "за щоку" І над головою муркотливий голос: "Я здогадувався що тобі сподобається!"
У кацапів те саме: Чорнобаївка, Зміїний
Концовка: "мужик, я уже даже не пойму, ты п***с или охотник?"))
Респект нашим воінам !!
Якщо завтра буде 12- значить ця "Серна" це бонус, а "Макарів" вважається підбитим, поки його не покажуть цілим. Якщо 11- то, напевно, це відео від четвера- тоді "Макарова" могло не бути
Але Пентагон вчора сказав, що жодних підтверджень "Макарова" немає. А першоджерелом, я так розумію, був Геращенко,а потім, Гончаренко, і від нього, "Думська"
Так що, може бути. А може й не бути.
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) Російське вторгнення в Україну (2022)
7 травня 2022 року стало відомо, що українські військові ударним безпілотником https://uk.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2 Bayraktar TB2 знищили десантний катер проєкту 11770 «Серна» на острові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2) Зміїний , який перебуває під контролем російських військ після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%97%D0%BC%D1%96%D1%97%D0%BD%D0%B8%D0%B9 атаки на острів у лютому 2022 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-2 [2] .
На поширеному ОК «Південь» відео видно, як ворожий десантний катер перебуває біля причалу на захопленому росіянами острові Зміїний у Чорному моріhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .
Після фіксації місцезнаходження катера, оператор БПЛА Bayraktar наводить прицільну марку на нього, і через короткий проміжок часу відбувається влучання високоточного коригованого ***************://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .
Після влучного попадання у рубку відбувається вибух, а за ним і ще один, а потім розпочинається пожежа на катері окупантівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .
При цьому катер залишається на місці, і навіть не намагається втектиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] .
Під час удару на катері знаходилась жива сила та ЗРК https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A) «Тор» агресораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-mil.2022-05-07-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83_11770#cite_note-4 [4] .
Нема тіла - значить дезертирував.
З такими темпами та протикорабелками ізраїльськими які вони дозволили Естонії нам продать у Росії через місяць Чорноморського флоту не залишиться!
"Крупная партия израильских ракетных комплексов «Spike NLOS» и противокорабельных крылатых ракет «Blue Spear» будет отправлена на Украину в качестве пакета военной помощи. Как стало известно, Израиль принял решение не препятствовать поставкам данного вооружения, хотя зачастую поставки любого вооружения требовали продолжительных обсуждений.
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что израильская сторона не препятствовала Таллинну в передаче израильского оружия Украине. Тем не менее, Эстония не озвучивает сведения о том, какое именно вооружение будет направлено на Украину.
По данным, которыми располагает информационно-новостное агентство Авиа.про, на сегодняшний день у Эстонии, которая и поставляет израильское вооружение на Украину, имеются в наличии только противотанковые ракетные комплексы «Spike NLOS» и противокорабельные ракетные комплексы «Blue Spear». ПТРК «Spike NLOS» отличаются от стандартных противотанковых ракетных комплексов тем, что способны поражать цели на дистанциях до 25 километров, - именно они обеспечили Азербайджану безоговорочное преимущество во время войны в Карабахе. Тем не менее, куда большую угрозу представляют комплексы береговой обороны и крылатые ракеты «Blue Spear» к ним, так как ракеты способны поражать надводные цели на дистанциях порядка 400 километров, что даёт Украине возможность взять под контроль большую часть Чёрного моря.
Сколько всего ПТРК «Spike NLOS» и крылатых противокорабельных ракет «Blue Spear» будет передано Украине, - неизвестно, однако, существует очень серьезный риск того, что к поставкам вооружения может подключиться и сам Израиль, а это создаст очень серьёзную угрозу.
Подробнее на: https://avia.pro/news/izrail-odobril-otpravku-na-ukrainu-protivokorabelnyh-kompleksov-blue-spear-i-ptrk-spike-nlos https://avia.pro/news/izrail-odobril-otpravku-na-ukrainu-protivokorabelnyh-kompleksov-blue-spear-i-ptrk-spike-nlos"
семнадатиметровые "рапторы" от одного МАМ-L тонут. Это мы уже поняли. Давайте подгоняйте 23-х метровые "серны" - проверим, будет ли достаточно одного MAM-L.
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Хочу теперь орден второй степени, и запечённого тридатиметрового "грачонка" до дня Святої Трійці.
Матрос обсмалений лежить…
Так, стався тут крутий зашквар:
Завдав удару «Байрактар».
Десь на дискотеці подратувати вату саме воно....