Защитники Украины уничтожили вражеский катер типа "Серна" (обновлено). ВИДЕО

Катер уничтожен в акватории Черного моря при помощи "Байрактара".

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В акватории Черного моря уничтожен вражеский катер типа "Серна". Спасибо ВСУ!" – написал он.

Позже в Министерстве обороны уточнили, что вражеский катер был уничтожен с помощью "Байрактара".

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один российский корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет недалеко от Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении Минобороны.

Десантные катера проекта "Серна" – серия российских скоростных десантных катеров на воздушном каверне. Катера предназначены для высадки на необорудованный берег или снятия с него боевой гусеничной, колесной и другой военной техники общей массой до 45 тонн, а также передовых подразделений десанта с вооружением (92 чел.) с высокой скоростью 30 узлов. Относятся к кораблям 4-го ранга.

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