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Жителей Ивано-Франковска просят уехать за город 7-9 мая. ВИДЕО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит местных жителей по возможности уехать за город 7-9 мая. Он опасается, что на выходных российские войска могут нанести ракетные удары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

В День города (7 мая), День памяти (8 мая) и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются.

В частности, по словам городского головы, город отменяет все мероприятия по случаю 360-летия создания Ивано-Франковска, которое должны были отмечать 7 мая.

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"Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других общественных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа никакого публичного мероприятия не будет", - добавил Марцинкив.

"Для вашей безопасности призываю все эти дни оставаться дома или за городом. Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги! День города отпразднуем после нашей победы!" – сказано в сообщении.

Ивано-Франковск (833) Марцинкив Руслан (99)


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Топ комментарии
+8
Инфа базируется на том что будет день города. Это догадки скорее всего. Можно подумать что они все свои ракеты по Ивано-Франковску выпустят. Ну и выехать всему городу? Куда? Ну и почва для мародеров какая. 3 дня хаты обносить...
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07.05.2022 19:45 Ответить
+6
горилки набрать и дома смело сидеть - не страшно я пробовал
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07.05.2022 19:45 Ответить
+5
Марцинків запланував і широко оголосив дофіга масових заходів до дня міста. А потім, мабуть, йому хтось пояснив "дурню, що ти робиш, війна на дворі, які, *****, масові заходи". То він і записав таке дурне і коряве відео. Нагнав зайвого страху.
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07.05.2022 19:49 Ответить
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На шашлыки?
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07.05.2022 19:30 Ответить
Да хоть куда. Если есть инфа, что будут бить по городу. Для черниговчан, харьковчан, сумчан, киевлян не вариант, конечно, тк заминировано вокруг...
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07.05.2022 19:41 Ответить
Инфа базируется на том что будет день города. Это догадки скорее всего. Можно подумать что они все свои ракеты по Ивано-Франковску выпустят. Ну и выехать всему городу? Куда? Ну и почва для мародеров какая. 3 дня хаты обносить...
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07.05.2022 19:45 Ответить
Достатньо однієї ракети. А щодо "куда", то місцеві знають куди.
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07.05.2022 20:44 Ответить
горилки набрать и дома смело сидеть - не страшно я пробовал
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07.05.2022 19:45 Ответить
звичайно, ти ж Мухосранску сидиш!..
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07.05.2022 19:52 Ответить
Покупаем палатки и за город.
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07.05.2022 19:33 Ответить
Проблема заголовку: "виїхати з міста" і "виїхати з міста, щоб обробити городи" - то є різні речі!
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07.05.2022 19:46 Ответить
Девятое мая нужно уже называть или Днем Маньяка или днем Траура
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07.05.2022 19:46 Ответить
Марцинків запланував і широко оголосив дофіга масових заходів до дня міста. А потім, мабуть, йому хтось пояснив "дурню, що ти робиш, війна на дворі, які, *****, масові заходи". То він і записав таке дурне і коряве відео. Нагнав зайвого страху.
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07.05.2022 19:49 Ответить
Що ти плетеш? Нічого він не оголошував взагалі! Це ж треба так брехати.
Була нарада традиційна - вирішували, що робити з днем міста.
Вирішили - взагалі ніяк і нічого не робити - все повністю - будній день.
Додатково порекомендували виїхати - і так всі хто міг, поїхав на дачі, городи, в села до родичів.
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07.05.2022 20:07 Ответить
"Про святкування Дня міста і концерти не може бути й мови… Я дякую за пропозиції, які ви надсилаєте з нагоди відзначення Дня міста. Є багато пропозицій щодо висадки дерев. Хочу сказати, що плануємо висадження. Також є чимало побажань зробити спільний молебень за перемогу в Україні. Одразу скажу - молебень буде. Ніяких концертів, звісно, не буде! А також плануємо висадити 360 дерев в нашій громаді. Таким чином озеленимо Івано-Франківськ!" - розповів Марцінків.

https://kurs.if.ua/society/moleben-i-niyakyh-konczertiv-marczinkiv-pro-svyatkuvannya-dnya-mista-u-frankivsku/

Мер може зробити коменданський час 7-9 травня та й по всьому.
Біженці вже приїхали в місто і діватися не мають куди. Мер дурницю бовкнув.
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07.05.2022 20:28 Ответить
Франківський крафтовий ярмарок відновлює свою роботу і кличе на смаколики!😋

Поярмаркувати та придбати продукції локальних фермерських та крафтових виробників можна буде вже з цієї п'ятниці до неділі - 6️⃣, 7️⃣ і 8️⃣ травня щодня з 10:00

Розгорнеться ярмарок на традиційному місці - у середмісті, на вулиці Вітовського.

Приходьте, дегустуйте і смакуйте з користю 👍

Підтримуємо своїх!
Це з https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
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07.05.2022 20:35 Ответить
З нагоди відзначення 360-ї річниці від Дня міста відбудеться благодійний забіг «Біжу для перемоги» 🇺🇦

Кожен охочий може долучитись до участі, заплативши будь-яку суму стартового внеску та пробігти символічну дистанцію - 3️⃣ км.
Всі кошти будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду https://www.oper-info.if.ua/posts/14 «Моє місто Івано-Франківськ» , який https://www.facebook.com/viktoriia.susanina/posts/409407234352529 опікується допомогою військовим.

📅7 травня
🕰12:00
📍Станція прокату човнів коло міського озера.
Джерело: https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
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07.05.2022 20:36 Ответить
Так що, Сергій Осадчий, я не "плету". Те що він включив задню - це добре. Але зробив він це дуже непродумано.
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07.05.2022 20:40 Ответить
Віталя, ти брехун!
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07.05.2022 20:46 Ответить
В чому брехня?
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07.05.2022 21:16 Ответить
Дивно читати обуренням поради мера(Сподіваюсь,що серед таких нема франківчан.Хочете спробувати долю?
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07.05.2022 19:56 Ответить
Чим далі сидиш від України, тим страшніше. Ти себе вже убезпечив.
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07.05.2022 20:01 Ответить
В Івано-Франківську станом на 20 квітня було 45 000 біженців і куди вони мають дітися? Виїхати можуть ті місцеві у кого є рідня в селах, а решта куди мають діватися?
Мер хрінь несе, бо ніхто не знає про дати обстрілів, орки можуть ввалити в любий день(
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07.05.2022 20:14 Ответить
Зеля запрошує франківців на шашлики. Обіцяв же.
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07.05.2022 19:58 Ответить
Заглянь сюди там цікаво

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text
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07.05.2022 20:13 Ответить
Своїми руками і мілітаризовували орків(
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07.05.2022 20:20 Ответить
Мем: "... і взяв він п'ять шашликів і два лаваша, підняв очі до Коломойского, благословив і переломив шашлики та дав: "Прийміть, їжте шашлик, це тіло моє, бо з баранини він..."
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07.05.2022 20:49 Ответить
 
 