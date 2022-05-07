Жителей Ивано-Франковска просят уехать за город 7-9 мая. ВИДЕО
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит местных жителей по возможности уехать за город 7-9 мая. Он опасается, что на выходных российские войска могут нанести ракетные удары.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр заявил в своем видеообращении в фейсбуке.
В День города (7 мая), День памяти (8 мая) и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются.
В частности, по словам городского головы, город отменяет все мероприятия по случаю 360-летия создания Ивано-Франковска, которое должны были отмечать 7 мая.
"Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других общественных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа никакого публичного мероприятия не будет", - добавил Марцинкив.
"Для вашей безопасности призываю все эти дни оставаться дома или за городом. Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги! День города отпразднуем после нашей победы!" – сказано в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Була нарада традиційна - вирішували, що робити з днем міста.
Вирішили - взагалі ніяк і нічого не робити - все повністю - будній день.
Додатково порекомендували виїхати - і так всі хто міг, поїхав на дачі, городи, в села до родичів.
https://kurs.if.ua/society/moleben-i-niyakyh-konczertiv-marczinkiv-pro-svyatkuvannya-dnya-mista-u-frankivsku/
Мер може зробити коменданський час 7-9 травня та й по всьому.
Біженці вже приїхали в місто і діватися не мають куди. Мер дурницю бовкнув.
Поярмаркувати та придбати продукції локальних фермерських та крафтових виробників можна буде вже з цієї п'ятниці до неділі - 6️⃣, 7️⃣ і 8️⃣ травня щодня з 10:00⏰
Розгорнеться ярмарок на традиційному місці - у середмісті, на вулиці Вітовського.
Приходьте, дегустуйте і смакуйте з користю 👍
Підтримуємо своїх!
Це з https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
Кожен охочий може долучитись до участі, заплативши будь-яку суму стартового внеску та пробігти символічну дистанцію - 3️⃣ км.
Всі кошти будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду https://www.oper-info.if.ua/posts/14 «Моє місто Івано-Франківськ» , який https://www.facebook.com/viktoriia.susanina/posts/409407234352529 опікується допомогою військовим.
📅7 травня
🕰12:00
📍Станція прокату човнів коло міського озера.
Джерело: https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
Мер хрінь несе, бо ніхто не знає про дати обстрілів, орки можуть ввалити в любий день(
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text