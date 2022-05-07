Жителей Ивано-Франковска просят уехать за город 7-9 мая. ВИДЕО

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит местных жителей по возможности уехать за город 7-9 мая. Он опасается, что на выходных российские войска могут нанести ракетные удары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

В День города (7 мая), День памяти (8 мая) и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются.

В частности, по словам городского головы, город отменяет все мероприятия по случаю 360-летия создания Ивано-Франковска, которое должны были отмечать 7 мая.

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"Также прошу по возможности 7,8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других общественных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске. Есть определенная информация, враг, к сожалению, хочет и дальше бить ракетными ударами, поэтому 7, 8 и 9 числа никакого публичного мероприятия не будет", - добавил Марцинкив.

"Для вашей безопасности призываю все эти дни оставаться дома или за городом. Прошу с пониманием отнестись к этому предупреждению, не пренебрегать опасностью и реагировать на тревоги! День города отпразднуем после нашей победы!" – сказано в сообщении.