Жителів Івано-Франківська просять виїхати за місто 7-9 травня. ВIДЕО

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить місцевих жителів по можливості виїхати за місто 7-9 травня. Він побоюється, що на вихідних російські війська можуть завдати ракетних ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер заявив у своїєму відеозверненні у фейсбуці.

На День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня усі заплановані у місті заходи скасовуються.

Зокрема, за словами міського голови, місто скасовує всі заходи з нагоди 360-ї річниці створення Івано-Франківська, яку мали відзначати 7 травня.

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"Також прошу по можливості 7,8 і 9 травня і роботодавців, і всіх жителів Івано-Франківська не збиратися в місті, на озері, в парку і в інших публічних місцях. По можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб поменше людей було в Івано-Франківську. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче і далі бити ракетними ударами, тому 7, 8 і 9 числа жодного публічного заходу не буде", - додав Марцінків.

"Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом. Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги! День міста відсвяткуємо після нашої перемоги!" - сказано в повідомленні.