Жителів Івано-Франківська просять виїхати за місто 7-9 травня. ВIДЕО
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить місцевих жителів по можливості виїхати за місто 7-9 травня. Він побоюється, що на вихідних російські війська можуть завдати ракетних ударів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер заявив у своїєму відеозверненні у фейсбуці.
На День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня усі заплановані у місті заходи скасовуються.
Зокрема, за словами міського голови, місто скасовує всі заходи з нагоди 360-ї річниці створення Івано-Франківська, яку мали відзначати 7 травня.
"Також прошу по можливості 7,8 і 9 травня і роботодавців, і всіх жителів Івано-Франківська не збиратися в місті, на озері, в парку і в інших публічних місцях. По можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб поменше людей було в Івано-Франківську. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче і далі бити ракетними ударами, тому 7, 8 і 9 числа жодного публічного заходу не буде", - додав Марцінків.
"Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом. Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги! День міста відсвяткуємо після нашої перемоги!" - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Була нарада традиційна - вирішували, що робити з днем міста.
Вирішили - взагалі ніяк і нічого не робити - все повністю - будній день.
Додатково порекомендували виїхати - і так всі хто міг, поїхав на дачі, городи, в села до родичів.
https://kurs.if.ua/society/moleben-i-niyakyh-konczertiv-marczinkiv-pro-svyatkuvannya-dnya-mista-u-frankivsku/
Мер може зробити коменданський час 7-9 травня та й по всьому.
Біженці вже приїхали в місто і діватися не мають куди. Мер дурницю бовкнув.
Поярмаркувати та придбати продукції локальних фермерських та крафтових виробників можна буде вже з цієї п'ятниці до неділі - 6️⃣, 7️⃣ і 8️⃣ травня щодня з 10:00⏰
Розгорнеться ярмарок на традиційному місці - у середмісті, на вулиці Вітовського.
Приходьте, дегустуйте і смакуйте з користю 👍
Підтримуємо своїх!
Це з https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
Кожен охочий може долучитись до участі, заплативши будь-яку суму стартового внеску та пробігти символічну дистанцію - 3️⃣ км.
Всі кошти будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду https://www.oper-info.if.ua/posts/14 «Моє місто Івано-Франківськ» , який https://www.facebook.com/viktoriia.susanina/posts/409407234352529 опікується допомогою військовим.
📅7 травня
🕰12:00
📍Станція прокату човнів коло міського озера.
Джерело: https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
Мер хрінь несе, бо ніхто не знає про дати обстрілів, орки можуть ввалити в любий день(
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text