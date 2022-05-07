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Жителів Івано-Франківська просять виїхати за місто 7-9 травня. ВIДЕО

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків просить місцевих жителів по можливості виїхати за місто 7-9 травня. Він побоюється, що на вихідних російські війська можуть завдати ракетних ударів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер заявив у своїєму відеозверненні у фейсбуці.

На День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня усі заплановані у місті заходи скасовуються. 

Зокрема, за словами міського голови, місто скасовує всі заходи з нагоди 360-ї річниці створення Івано-Франківська, яку мали відзначати 7 травня.

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"Також прошу по можливості 7,8 і 9 травня і роботодавців, і всіх жителів Івано-Франківська не збиратися в місті, на озері, в парку і в інших публічних місцях. По можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб поменше людей було в Івано-Франківську. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче і далі бити ракетними ударами, тому 7, 8 і 9 числа жодного публічного заходу не буде", - додав Марцінків.

"Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом. Прошу з розумінням поставитися до цього попередження, не нехтувати небезпекою та реагувати на тривоги! День міста відсвяткуємо після нашої перемоги!" - сказано в повідомленні.

Автор: 

День Перемоги (458) День міста (23) Івано-Франківськ (523) Марцінків Руслан (100)


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Топ коментарі
+8
Инфа базируется на том что будет день города. Это догадки скорее всего. Можно подумать что они все свои ракеты по Ивано-Франковску выпустят. Ну и выехать всему городу? Куда? Ну и почва для мародеров какая. 3 дня хаты обносить...
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07.05.2022 19:45 Відповісти
+6
горилки набрать и дома смело сидеть - не страшно я пробовал
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07.05.2022 19:45 Відповісти
+5
Марцинків запланував і широко оголосив дофіга масових заходів до дня міста. А потім, мабуть, йому хтось пояснив "дурню, що ти робиш, війна на дворі, які, *****, масові заходи". То він і записав таке дурне і коряве відео. Нагнав зайвого страху.
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07.05.2022 19:49 Відповісти
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На шашлыки?
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07.05.2022 19:30 Відповісти
Да хоть куда. Если есть инфа, что будут бить по городу. Для черниговчан, харьковчан, сумчан, киевлян не вариант, конечно, тк заминировано вокруг...
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07.05.2022 19:41 Відповісти
Инфа базируется на том что будет день города. Это догадки скорее всего. Можно подумать что они все свои ракеты по Ивано-Франковску выпустят. Ну и выехать всему городу? Куда? Ну и почва для мародеров какая. 3 дня хаты обносить...
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07.05.2022 19:45 Відповісти
Достатньо однієї ракети. А щодо "куда", то місцеві знають куди.
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07.05.2022 20:44 Відповісти
горилки набрать и дома смело сидеть - не страшно я пробовал
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07.05.2022 19:45 Відповісти
звичайно, ти ж Мухосранску сидиш!..
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07.05.2022 19:52 Відповісти
Покупаем палатки и за город.
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07.05.2022 19:33 Відповісти
Проблема заголовку: "виїхати з міста" і "виїхати з міста, щоб обробити городи" - то є різні речі!
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07.05.2022 19:46 Відповісти
Девятое мая нужно уже называть или Днем Маньяка или днем Траура
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07.05.2022 19:46 Відповісти
Марцинків запланував і широко оголосив дофіга масових заходів до дня міста. А потім, мабуть, йому хтось пояснив "дурню, що ти робиш, війна на дворі, які, *****, масові заходи". То він і записав таке дурне і коряве відео. Нагнав зайвого страху.
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07.05.2022 19:49 Відповісти
Що ти плетеш? Нічого він не оголошував взагалі! Це ж треба так брехати.
Була нарада традиційна - вирішували, що робити з днем міста.
Вирішили - взагалі ніяк і нічого не робити - все повністю - будній день.
Додатково порекомендували виїхати - і так всі хто міг, поїхав на дачі, городи, в села до родичів.
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07.05.2022 20:07 Відповісти
"Про святкування Дня міста і концерти не може бути й мови… Я дякую за пропозиції, які ви надсилаєте з нагоди відзначення Дня міста. Є багато пропозицій щодо висадки дерев. Хочу сказати, що плануємо висадження. Також є чимало побажань зробити спільний молебень за перемогу в Україні. Одразу скажу - молебень буде. Ніяких концертів, звісно, не буде! А також плануємо висадити 360 дерев в нашій громаді. Таким чином озеленимо Івано-Франківськ!" - розповів Марцінків.

https://kurs.if.ua/society/moleben-i-niyakyh-konczertiv-marczinkiv-pro-svyatkuvannya-dnya-mista-u-frankivsku/

Мер може зробити коменданський час 7-9 травня та й по всьому.
Біженці вже приїхали в місто і діватися не мають куди. Мер дурницю бовкнув.
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07.05.2022 20:28 Відповісти
Франківський крафтовий ярмарок відновлює свою роботу і кличе на смаколики!😋

Поярмаркувати та придбати продукції локальних фермерських та крафтових виробників можна буде вже з цієї п'ятниці до неділі - 6️⃣, 7️⃣ і 8️⃣ травня щодня з 10:00

Розгорнеться ярмарок на традиційному місці - у середмісті, на вулиці Вітовського.

Приходьте, дегустуйте і смакуйте з користю 👍

Підтримуємо своїх!
Це з https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
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07.05.2022 20:35 Відповісти
З нагоди відзначення 360-ї річниці від Дня міста відбудеться благодійний забіг «Біжу для перемоги» 🇺🇦

Кожен охочий може долучитись до участі, заплативши будь-яку суму стартового внеску та пробігти символічну дистанцію - 3️⃣ км.
Всі кошти будуть перераховані на рахунок Благодійного фонду https://www.oper-info.if.ua/posts/14 «Моє місто Івано-Франківськ» , який https://www.facebook.com/viktoriia.susanina/posts/409407234352529 опікується допомогою військовим.

📅7 травня
🕰12:00
📍Станція прокату човнів коло міського озера.
Джерело: https://t.me/s/martsinkiv_ONLINE
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07.05.2022 20:36 Відповісти
Так що, Сергій Осадчий, я не "плету". Те що він включив задню - це добре. Але зробив він це дуже непродумано.
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07.05.2022 20:40 Відповісти
Віталя, ти брехун!
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07.05.2022 20:46 Відповісти
В чому брехня?
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07.05.2022 21:16 Відповісти
Дивно читати обуренням поради мера(Сподіваюсь,що серед таких нема франківчан.Хочете спробувати долю?
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07.05.2022 19:56 Відповісти
Чим далі сидиш від України, тим страшніше. Ти себе вже убезпечив.
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07.05.2022 20:01 Відповісти
В Івано-Франківську станом на 20 квітня було 45 000 біженців і куди вони мають дітися? Виїхати можуть ті місцеві у кого є рідня в селах, а решта куди мають діватися?
Мер хрінь несе, бо ніхто не знає про дати обстрілів, орки можуть ввалити в любий день(
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07.05.2022 20:14 Відповісти
Зеля запрошує франківців на шашлики. Обіцяв же.
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07.05.2022 19:58 Відповісти
Заглянь сюди там цікаво

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_116#Text
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07.05.2022 20:13 Відповісти
Своїми руками і мілітаризовували орків(
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07.05.2022 20:20 Відповісти
Мем: "... і взяв він п'ять шашликів і два лаваша, підняв очі до Коломойского, благословив і переломив шашлики та дав: "Прийміть, їжте шашлик, це тіло моє, бо з баранини він..."
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07.05.2022 20:49 Відповісти
 
 