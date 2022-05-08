Украину посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович. ВИДЕО

В воскресенье, 8 мая, в Киев из Хорватии прибыли с визитом премьер-министр Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского.

"Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры!" – сказано в сообщении.