Украину посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович. ВИДЕО
В воскресенье, 8 мая, в Киев из Хорватии прибыли с визитом премьер-министр Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского.
"Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры!" – сказано в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Sergii Naushenko
показать весь комментарий08.05.2022 15:08 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Dmitri #506354
показать весь комментарий08.05.2022 15:08 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ole Lahti
показать весь комментарий08.05.2022 15:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
dihlofos
показать весь комментарий08.05.2022 17:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль