РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10789 посетителей онлайн
Новости Видео
2 193 5

Украину посетил премьер Хорватии Андрей Пленкович. ВИДЕО

В воскресенье, 8 мая, в Киев из Хорватии прибыли с визитом премьер-министр Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграмм-канале президента Владимира Зеленского.

"Украина говорит с Хорватией на одном языке – языке ценностей и борьбы за свободу. Обсудили с премьер-министром Андреем Пленковичем усиление санкционного давления на Россию, взаимодействие для восстановления нормальной жизни в деоккупированных районах нашей страны. А также интеграцию Украины в ЕС, защиту энергетической свободы Европы. Спасибо за содержательные переговоры!" – сказано в сообщении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) Хорватия (268) Пленкович Андрей (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивна країна Хорватія, з одного боку пережили агресію Сербії (1991-1995), а нинішній президент їхній - Зоран Міланович - ватник. Проте прем'єр Андрій Пленкрвич - за Україну!
показать весь комментарий
08.05.2022 15:08 Ответить
президента хорватского надо было с собой взять и сбросить над морем по пути
показать весь комментарий
08.05.2022 15:08 Ответить
Друзі пізнаються в біді.
показать весь комментарий
08.05.2022 15:29 Ответить
респект.
показать весь комментарий
08.05.2022 17:17 Ответить
 
 