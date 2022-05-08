Україну відвідав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. ВIДЕО

У неділю, 8 травня, до Києва з Хорватії прибули з візитом прем’єр-міністр Андрей Пленкович і міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.

"Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни. А також інтеграцію України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи. Дякую за змістовні перемовини!" - сказано в повідомленні.