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Україну відвідав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. ВIДЕО

У неділю, 8 травня, до Києва з Хорватії прибули з візитом прем’єр-міністр Андрей Пленкович і міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.

"Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни. А також інтеграцію України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи. Дякую за змістовні перемовини!" - сказано в повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) Хорватія (301) Пленкович Андрій (38)


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Дивна країна Хорватія, з одного боку пережили агресію Сербії (1991-1995), а нинішній президент їхній - Зоран Міланович - ватник. Проте прем'єр Андрій Пленкрвич - за Україну!
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08.05.2022 15:08 Відповісти
президента хорватского надо было с собой взять и сбросить над морем по пути
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08.05.2022 15:08 Відповісти
Друзі пізнаються в біді.
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08.05.2022 15:29 Відповісти
респект.
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08.05.2022 17:17 Відповісти
 
 