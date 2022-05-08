Україну відвідав прем'єр Хорватії Андрей Пленкович. ВIДЕО
У неділю, 8 травня, до Києва з Хорватії прибули з візитом прем’єр-міністр Андрей Пленкович і міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі президента Володимира Зеленського.
"Україна говорить з Хорватією однією мовою – мовою цінностей та боротьби за свободу. Обговорили з прем’єр-міністром Андреєм Пленковичем посилення санкційного тиску на Росію, взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах нашої країни. А також інтеграцію України до ЄС, захист енергетичної свободи Європи. Дякую за змістовні перемовини!" - сказано в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
Sergii Naushenko
показати весь коментар08.05.2022 15:08 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Dmitri #506354
показати весь коментар08.05.2022 15:08 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ole Lahti
показати весь коментар08.05.2022 15:29 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
dihlofos
показати весь коментар08.05.2022 17:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль