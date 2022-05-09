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Новости Видео Война
18 024 20

Расстрелянная оккупантами колонна гражданских авто и уничтоженные позиции захватчиков вблизи Старого Салтова Харьковской области. ВИДЕО

Харьковский блогер Женя Зуб съездил в освобожденный от российских захватчиков Старый Салтов в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которую опубликовал блогер, зафиксирована расстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей и уничтоженные украинскими воинами позиции захватчиков.

Также смотрите: 21 российский военный захвачен в плен в бункере бывшей части ПВО вблизи села Циркуны Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) Харьковщина (5577) уничтожение (7265) военные преступления (1452)


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Топ комментарии
+55
Чому розмінували Чонгар? - ********.
Чому окуповано Маріуполь? - ********.
Чому здали Херсон? - ********.
Як би вони з таким ставленням Україну не ********.
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09.05.2022 16:27 Ответить
+17
бідні людоньки вбиті на своїй землі, які намагалися втекти від війни... невинно загублені душі...
......
ненависні НЕлюди, які згоріли в полум"ї нашої ненависти і відплати, на чужій землі, за чужі зайопи...
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09.05.2022 16:47 Ответить
+14
Верещук раньше восхищалась Путиным, , сама рассказывала в интервью.
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09.05.2022 16:54 Ответить
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Чому розмінували Чонгар? - ********.
Чому окуповано Маріуполь? - ********.
Чому здали Херсон? - ********.
Як би вони з таким ставленням Україну не ********.
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09.05.2022 16:27 Ответить
Homini erratum est. Зараз все повертаємо.
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09.05.2022 16:30 Ответить
так, але ми попереджали!
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09.05.2022 16:47 Ответить
якою ціною!
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09.05.2022 17:47 Ответить
Ну ви же все робите щоб цього не сталося? Напевно із окопу пишите? Чи як завжди тупо зраду разгоняєте...
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09.05.2022 16:39 Ответить
Олег вже відвоював своє в окопі
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09.05.2022 17:07 Ответить
А ти з підвалу Маріуполя? На цей раз дідька лисого вам вийде всі пройоби спустити на тормозах, хоч як би ви не затягували відплату, себто війну!
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09.05.2022 17:11 Ответить
Головний пройобщик oleg1966 сидить на дивані та пройобує все.
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09.05.2022 16:40 Ответить
та напевне, що він в тероборонні Запоріжжя...
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09.05.2022 17:09 Ответить
та закрийвжеїдалобот!
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09.05.2022 16:40 Ответить
******** чи здали по оманській договорьонності з Патрушевим ?
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09.05.2022 16:48 Ответить
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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09.05.2022 16:47 Ответить
Верещук раньше восхищалась Путиным, , сама рассказывала в интервью.
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09.05.2022 16:54 Ответить
ьуло, було...
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09.05.2022 17:13 Ответить
Если честно в начале 2000-х большинство украинцев ним восхищалась, на фоне приторможеного кучмы он выглядел намного лучше
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09.05.2022 18:20 Ответить
Як можна захоплюваться гебістом?! Хай воно буде таке енергійне, немов *************, але все одно - гниле всередині, підле, підступне. А ззовні - міль бліда. Нічого доброго з цього бути не могло, так і сталося. Тьху.
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09.05.2022 21:05 Ответить
Курва верещучка працювала з випередженням графіка. Надіялась на премію від *****?
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09.05.2022 17:07 Ответить
Після закінчення війни не «про#бать» Зелю і його банду на чолі з бородатою бабшкою.
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09.05.2022 18:20 Ответить
Они себе истребовали право на ошибку. И за ценой не постояли.
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09.05.2022 21:10 Ответить
бідні людоньки вбиті на своїй землі, які намагалися втекти від війни... невинно загублені душі...
......
ненависні НЕлюди, які згоріли в полум"ї нашої ненависти і відплати, на чужій землі, за чужі зайопи...
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09.05.2022 16:47 Ответить
 
 