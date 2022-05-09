Расстрелянная оккупантами колонна гражданских авто и уничтоженные позиции захватчиков вблизи Старого Салтова Харьковской области. ВИДЕО
Харьковский блогер Женя Зуб съездил в освобожденный от российских захватчиков Старый Салтов в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которую опубликовал блогер, зафиксирована расстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей и уничтоженные украинскими воинами позиции захватчиков.
Топ комментарии
+55 oleg1966
показать весь комментарий09.05.2022 16:27 Ответить Ссылка
+17 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий09.05.2022 16:47 Ответить Ссылка
+14 Тунгусский метеорит
показать весь комментарий09.05.2022 16:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чому окуповано Маріуполь? - ********.
Чому здали Херсон? - ********.
Як би вони з таким ставленням Україну не ********.
14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
......
ненависні НЕлюди, які згоріли в полум"ї нашої ненависти і відплати, на чужій землі, за чужі зайопи...