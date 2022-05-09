Розстріляна окупантами колона цивільних та знищені позиції загарбників поблизу Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО
Харківський блогер Женя Зуб з'їздив у звільнений від російських загарбників Старий Салтів на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікував блогер, зафіксована розстріляна окупантами колона цивільних автомобілів та знищені українськими воїнами позиції загарбників.
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+55 oleg1966
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