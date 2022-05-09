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Новини Відео Війна
18 024 20

Розстріляна окупантами колона цивільних та знищені позиції загарбників поблизу Старого Салтова на Харківщині. ВIДЕО

Харківський блогер Женя Зуб з'їздив у звільнений від російських загарбників Старий Салтів на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікував блогер, зафіксована розстріляна окупантами колона цивільних автомобілів та знищені українськими воїнами позиції загарбників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 21 російський військовий захоплений в полон у бункері колишньої частини ППО поблизу села Циркуни на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) Харківщина (6054) знищення (7578) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+55
Чому розмінували Чонгар? - ********.
Чому окуповано Маріуполь? - ********.
Чому здали Херсон? - ********.
Як би вони з таким ставленням Україну не ********.
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09.05.2022 16:27 Відповісти
+17
бідні людоньки вбиті на своїй землі, які намагалися втекти від війни... невинно загублені душі...
......
ненависні НЕлюди, які згоріли в полум"ї нашої ненависти і відплати, на чужій землі, за чужі зайопи...
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09.05.2022 16:47 Відповісти
+14
Верещук раньше восхищалась Путиным, , сама рассказывала в интервью.
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09.05.2022 16:54 Відповісти
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Чому розмінували Чонгар? - ********.
Чому окуповано Маріуполь? - ********.
Чому здали Херсон? - ********.
Як би вони з таким ставленням Україну не ********.
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09.05.2022 16:27 Відповісти
Homini erratum est. Зараз все повертаємо.
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09.05.2022 16:30 Відповісти
так, але ми попереджали!
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09.05.2022 16:47 Відповісти
якою ціною!
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09.05.2022 17:47 Відповісти
Ну ви же все робите щоб цього не сталося? Напевно із окопу пишите? Чи як завжди тупо зраду разгоняєте...
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09.05.2022 16:39 Відповісти
Олег вже відвоював своє в окопі
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09.05.2022 17:07 Відповісти
А ти з підвалу Маріуполя? На цей раз дідька лисого вам вийде всі пройоби спустити на тормозах, хоч як би ви не затягували відплату, себто війну!
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09.05.2022 17:11 Відповісти
Головний пройобщик oleg1966 сидить на дивані та пройобує все.
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09.05.2022 16:40 Відповісти
та напевне, що він в тероборонні Запоріжжя...
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09.05.2022 17:09 Відповісти
та закрийвжеїдалобот!
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09.05.2022 16:40 Відповісти
******** чи здали по оманській договорьонності з Патрушевим ?
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09.05.2022 16:48 Відповісти
https://www.unn.com.ua/ru/news/1963884-vereschuk-na-kpvv-chongar-ta-kalanchak-zapustili-shatli-vid-punktu-propusku-do-adminmezhi

14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
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09.05.2022 16:47 Відповісти
Верещук раньше восхищалась Путиным, , сама рассказывала в интервью.
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09.05.2022 16:54 Відповісти
ьуло, було...
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09.05.2022 17:13 Відповісти
Если честно в начале 2000-х большинство украинцев ним восхищалась, на фоне приторможеного кучмы он выглядел намного лучше
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09.05.2022 18:20 Відповісти
Як можна захоплюваться гебістом?! Хай воно буде таке енергійне, немов *************, але все одно - гниле всередині, підле, підступне. А ззовні - міль бліда. Нічого доброго з цього бути не могло, так і сталося. Тьху.
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09.05.2022 21:05 Відповісти
Курва верещучка працювала з випередженням графіка. Надіялась на премію від *****?
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09.05.2022 17:07 Відповісти
Після закінчення війни не «про#бать» Зелю і його банду на чолі з бородатою бабшкою.
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09.05.2022 18:20 Відповісти
Они себе истребовали право на ошибку. И за ценой не постояли.
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09.05.2022 21:10 Відповісти
бідні людоньки вбиті на своїй землі, які намагалися втекти від війни... невинно загублені душі...
......
ненависні НЕлюди, які згоріли в полум"ї нашої ненависти і відплати, на чужій землі, за чужі зайопи...
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09.05.2022 16:47 Відповісти
 
 