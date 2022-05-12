РУС
9 884 42

"Буде довіку стояти праведне місто Марії": Вакарчук представил клип на песню о Мариуполе. ВИДЕО

Святослав Вакарчук представил клип на песню "Місто Марії". Видео состоит из кадров обороны Мариуполя от рашистских оккупантов.

Видео опубликовано на странице Вакарчука в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук призывает подписать петицию к ООН, чтобы спасти защитников Мариуполя. ВИДЕО

Вакарчук Святослав (354) Мариуполь (5747) музыка (805) Азов (835) Азовсталь (382)
Топ комментарии
+12
Господи, як де боляче за місто-Герой та всіх наших Героїв та мирних! Не можу втримати сліз хоч і здоровий дядько вже
12.05.2022 10:03
+10
Місто Марії! Тримайтесь, ваші долі і ваше життя на сьогодні тільки в ваших руках. Воїни міста Маріуполь
12.05.2022 09:51
+8
Отакі як цей співець гнилим ротом і привели своїм вибором у 19 році цю війну зараз.А тепер це падло їзде і л'є сльози.Відробив свої 30 серебреників іуда в 19?
12.05.2022 10:16
Місто Марії це назва яку дали московити. Після того як виселили запорожців на Кубань із їхнього містечка Домаха- центру Кальміуської паланки.
Домаха- фортеця Павла- святої Марії- Маріуполь
12.05.2022 09:58
Μαριούπολη-Маріуполь - на ці два написи натрапляємо на в'їзді до столиці донецького Надазов'я із заходу. Їх встановили торік. Голова Федерації грецьких товариств України Олександра Проценко-Пічаджі розповідає, що так місто нагадує про своє походження. ******** Маріуполь заснували греки із Криму. І ті, хто повторює їхній шлях до міста із заходу, пересвідчується у цьому.

https://localhistory.org.ua/texts/reportazhi/mariupol-tse-********/
12.05.2022 10:06
територія Маріуполя -територія найсхіднішої паланки Війська Запорозького - Кальміуської. Від часу, коли Катерина ІІ зруйнувала останню Січ 1775-го, ці землі були майже безлюдними
12.05.2022 10:08
Козацьке поселення називалось Домаха.
12.05.2022 10:26
А ще більше боляче,коли читаєш блоги як реквієм по загиблих. Жінка одного захисника,була неприємно здивована.
12.05.2022 10:11
Як воно ще бісить це хрипле, гарькаве завивало
12.05.2022 11:28
Еще и тряпку на микрофон обычно наматывает когда хрипит. Типо это добавляет +5 к харизме. Но с другой стороны у нас и гарант гнусавый, что уж теперь
12.05.2022 13:03
а хто у вас не гнусавий?
12.05.2022 21:55
А що вас не бісить? Гоп-гоп-гоп, чина гоп-гоп-гоп?
Бо ОЕ - це легенда української сцени - в Україні ніколи не було і поки немає іншої на стільки титулованої і крутої команди.
12.05.2022 16:46
Піди,побісись,вкуси себе за сраку,вбийся об стіну-і зроби цим світу послугу.Не здавайся.
12.05.2022 18:21
Ви, шизануті рошенівці геть сказилися? Вакарчук - відвертий патріот України і війну привів не він, а *****, що вріє загарбати Україну! І +пару відсотків до твоєї партіі ЕС на виборах аж ніяк не запобігли б війні!
Ви, покидькі, хоча б під час війни засунули б свої політичні амбіції собі в зад і перестали б обливати брудом патріотів України!
12.05.2022 14:32
патріот пінчукових грошей! як і притула!
12.05.2022 16:22
Я так розумію, що вся ваша камарілья за такою логікою - патріоти порошенківськіх грошей, вірно?
12.05.2022 16:44
А що ти маєш проти працівників Рошен? Чоколядки, тістечка, тортики - все смакота)
Роботодавець платить білу зарплату і податки в бюджет України, а не Кіпру і Мордору як наш гарант.
Ти видно з секти "73%", бо такий агресивний і не стриманий.
12.05.2022 21:10
патріот? може депутат, котрий вдруге! клав на своїх виборців заради бабла? чи вже забули? чи нагадати, як татусь синочка "пихнув" на велику сцену і де цей патріот починав свою кар'єру? перевзувся? ми всі це пам'ятаєм!
13.05.2022 07:01
Хіба назва Маріуполь не 'морське місто' ( марін поліс) дослівно з грецької? КонстантиноПОЛЬ, ОвідіоПОЛЬ і т.п.? І сюди релігію приплів....тьфу фанатик.
12.05.2022 11:27
Морське місто було б, мабуть, "Марінополь", а не Маріуполь. Більш того - якщо б це була грецька назва - то грецькою "морське місто" "Фаласіаполь".
12.05.2022 14:38
Μαριούπολη - це грецькою аж ніяк не морське місто, а саме "Місто Маріо" чи "Місто Марії".
12.05.2022 14:41
Ото нехай би краще співав а не ліз в політику, гівнюк... В цій війні і його вина, так це не перебільшення. Всі хто з 2019 творив політику винуваті в цій війні, і він також. Йому виборці щиро довірились як ніби патріоту, а він просто "поклав" на їх сподівання
12.05.2022 11:50
Вакарчук нормальних людей привів в парламент і пішов, це був кращий варіант.
Наш "Віслюк Апокаліпсису" привів покидьків, ослабив державу, а тепер маємо війну.
12.05.2022 21:13
Іноді краще співати.
12.05.2022 12:23


Це можна і про Зеленського сказати, але некомпетентний Вакарчук пішов і зайнявся тим, що у нього виходить найкраще, а Зеленський залишився і зайнявся зі своїми друзями-покидьками тим, в чому поняття не має., а по факту розвів срач інфррмаційний і угробив країну.
Голосуйте ще раз бл*ть по приколу, якщо ще не наржалися!
12.05.2022 21:19
От урод, і совісті ще хватає показуватись.
12.05.2022 12:37
А що з ним не так? Він завжди Україну підтримував як міг.
Те ******* фанати рошенкі не можуть йому простити те, що він відібрав пару % голосів на виборах-2019 до Ради і при цьому провів у Раду набагато більше проукраїнськії нардепів - то це проблема ******** фанатиків, а не Вакарчука.
12.05.2022 14:44
Він завжди косив бабло ртом і жопой як міг, особливо на кацапії, в тому числі як політична проститука, а не "Україну підтримував"
12.05.2022 15:05
Брехня. Із 2014го Вакарчук жодного разу не був на кацапії. Тому харе оббрехувати людей!
Ви, рошенкі, ніяк не можете зрозуміти, що в країні ВІЙНА і потрібно хоча б до перемоги перестати боротися за електорат, закидуючи гімном політичних конкурентів і об'єднатися не заради порошенкі і не навколо порошенкі, а заради України і навколо України!
12.05.2022 15:36
Тут ти правий, наша курва і далі заробляє в Мордорі, але на піаніно грати так і не навчився)
12.05.2022 21:25
Зате "мудрі" нові обличчя вже "про*бали" достатньо, але винні не зелені покидьки, а ЄС і Голос. Звідки ви тільки такі беретесь?
12.05.2022 21:23
Голос взагалі то створювався для відгризання голосів у ЄС! На примазуй вакарчукчєй до нормальних людей!
25.05.2022 12:54
Місто. та плювати вже.
Що з бійцями ?
Особисто для мене вони саме цінне що там є.
12.05.2022 13:54
Цікаво, його виборці яких Славко-дурко ДВІЧІ нахібав - колись дадуть йому кизди?
12.05.2022 14:08
співак два рази зклав мандат,для мене він помер
12.05.2022 17:32
Вакарчук, ти теж причетний до цього. Ти здав свій політичний екзамен на двійку.
13.05.2022 09:13
 
 