Вакарчук призывает подписать петицию к ООН, чтобы спасти защитников Мариуполя. ВИДЕО

Петиция призывает ООН обязать Россию эвакуировать всех из "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию. Нужно, чтобы документ набрал 1 млн подписей.

Об этом музыкант Святослав Вакарчук рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ситуация в городе, а особенно на территории завода "Азовсталь", сейчас крайне сложна и опасна. Там остаются сотни украинских героев, которые находятся в окружении. Среди них большое количество раненых. А также гражданские люди, женщины и дети, которые прячутся на заводе "Азовсталь" от российской агрессии", – сказал Вакарчук.

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Он просит подписать петицию, призывающую к возобновлению сессии Генеральной ассамблеи ООН для срочного рассмотрения вопроса Мариуполя.

"Нам необходимо набрать миллион подписей как можно скорее. Я уверен, что каждый украинец должен сейчас помочь своим защитникам, защищающим наше будущее и будущее наших детей", - добавил музыкант.

Подписать петицию можно здесь.