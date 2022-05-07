Вакарчук призывает подписать петицию к ООН, чтобы спасти защитников Мариуполя. ВИДЕО
Петиция призывает ООН обязать Россию эвакуировать всех из "Азовстали" на подконтрольную Украине территорию. Нужно, чтобы документ набрал 1 млн подписей.
Об этом музыкант Святослав Вакарчук рассказал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ситуация в городе, а особенно на территории завода "Азовсталь", сейчас крайне сложна и опасна. Там остаются сотни украинских героев, которые находятся в окружении. Среди них большое количество раненых. А также гражданские люди, женщины и дети, которые прячутся на заводе "Азовсталь" от российской агрессии", – сказал Вакарчук.
Он просит подписать петицию, призывающую к возобновлению сессии Генеральной ассамблеи ООН для срочного рассмотрения вопроса Мариуполя.
"Нам необходимо набрать миллион подписей как можно скорее. Я уверен, что каждый украинец должен сейчас помочь своим защитникам, защищающим наше будущее и будущее наших детей", - добавил музыкант.
Подписать петицию можно здесь.
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захистників Маріуполя врятує?
про них зараз мова.
петиція краще ніж пусті теревені.
маєте інші дієві пропозиції для порятунку хлопців?
пане ВАкарчук ви багато добьєтесь з листочком, проти автомата ,коли автомат в нелюдів,які плювати хотіли на ваші міжнародні закони?
Єдине це сила зброї ! )(уйло боїться тільки силу. а сила Є --в Ердогана--це єдина людина яка море вивезти по морю маріупольців
Його цікавить можливість торгувати їблом,
збираючи мільйон непотрібних підписів.
Тому будь яка іниціатива вакарчука - в ігнор.
де підписати?
Ну подпишут, ну отправят. И скажут вот какой ваккарчук старался, делал всё возможное оон и всё такое. Если понимает, то зачем он это делает. А если не понимает то в депутаты ему больше лучше не идти.