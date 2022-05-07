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Вакарчук закликає підписати петицію до ООН, щоб врятувати захисників Маріуполя. ВIДЕО

Петиція закликає ООН зобов’язати Росію евакуювати всіх з "Азовсталі" на підконтрольну Україні територію. Потрібно, щоб документ набрав 1 млн підписів.

Про це музикант Святослав Вакарчук розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті, а особливо на території заводу "Азовсталь", зараз вкрай складна і небезпечна. Там залишаються сотні українських героїв, які є в оточенні. Серед них велика кількість поранених. А також цивільні люди, жінки і діти, які ховаються на заводі "Азовсталь" від російської агресії", - сказав Вакарчук.

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Він просить підписати петицію, яка закликає поновлення сесії Генеральної асамблеї ООН для термінового розгляду питання Маріуполя.

"Нам необхідно набрати мільйон підписів якогомога швидше. Я впевнений, що кожен українець має зараз допомогти своїм захисникам, які захищають наше майбутнє і майбутнє наших дітей", - додав музикант.

Підписати петицію можна тут.

Автор: 

Вакарчук Святослав (242) Маріуполь (3243) евакуація (2342) петиція (321) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+16
Дивують мене люди, які роблять подібні пропозиції. Єдине що може стримати росію- це власний оперативно-тактичний ракетний комплес , яким ми зможемо #башити по росії.
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07.05.2022 10:42 Відповісти
+13
пане Вакарчук..петиція до ООН..це теж саме -що виразити "озабочєнность".В Україні був Гутьєреш з ООН і шо? Папа римський три рази закликав і три рази )(уйло його послав. Та хоть вся ООН з листочками буде стояти біля Маріуполя ситуацію це не змінить.
пане ВАкарчук ви багато добьєтесь з листочком, проти автомата ,коли автомат в нелюдів,які плювати хотіли на ваші міжнародні закони?
Єдине це сила зброї ! )(уйло боїться тільки силу. а сила Є --в Ердогана--це єдина людина яка море вивезти по морю маріупольців
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07.05.2022 10:43 Відповісти
+9
Не знаю, чи допоможе, але треба ж щось робити! підписала і поширила!
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07.05.2022 10:43 Відповісти
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Дивують мене люди, які роблять подібні пропозиції. Єдине що може стримати росію- це власний оперативно-тактичний ракетний комплес , яким ми зможемо #башити по росії.
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07.05.2022 10:42 Відповісти
росію ракетний комплекс стримає.
захистників Маріуполя врятує?
про них зараз мова.
петиція краще ніж пусті теревені.
маєте інші дієві пропозиції для порятунку хлопців?
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07.05.2022 13:35 Відповісти
Не мають..треба робити те ,про що просили азовці: 24 години на добу звертатись до світової спільноти.
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07.05.2022 18:23 Відповісти
росію може стримати ******* армія з ******** озброєнням та переважаючими силами. США
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07.05.2022 18:35 Відповісти
пане Вакарчук..петиція до ООН..це теж саме -що виразити "озабочєнность".В Україні був Гутьєреш з ООН і шо? Папа римський три рази закликав і три рази )(уйло його послав. Та хоть вся ООН з листочками буде стояти біля Маріуполя ситуацію це не змінить.
пане ВАкарчук ви багато добьєтесь з листочком, проти автомата ,коли автомат в нелюдів,які плювати хотіли на ваші міжнародні закони?
Єдине це сила зброї ! )(уйло боїться тільки силу. а сила Є --в Ердогана--це єдина людина яка море вивезти по морю маріупольців
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07.05.2022 10:43 Відповісти
Його не цікавить петиція.
Його цікавить можливість торгувати їблом,
збираючи мільйон непотрібних підписів.
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07.05.2022 12:33 Відповісти
Саме так
Тому будь яка іниціатива вакарчука - в ігнор.
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07.05.2022 20:41 Відповісти
добре. звертаймось до Ердогана.
де підписати?
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07.05.2022 13:38 Відповісти
Не знаю, чи допоможе, але треба ж щось робити! підписала і поширила!
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07.05.2022 10:43 Відповісти
ООН це "мертво народжена структура" путін схиблений на всю голову кацап який на жодні заклики не ведеться,окрім цього- він презедент террористичної держави,яка володіє ядерною зброєю.
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07.05.2022 10:43 Відповісти
"Малая Зє(м)ля" помочь не хочет или ермакака не разрешает?
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07.05.2022 10:51 Відповісти
Потім у в'язниці може мемуари напише.
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07.05.2022 15:01 Відповісти
До Грети Тумберг треба ще петицію наляпати.
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07.05.2022 10:59 Відповісти
А наостанок в Спортлото. Потім цю тему можна закривати, бо написали вже скрізь!
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07.05.2022 11:03 Відповісти
петиції може й не допоможуть - але підписати треба. Щоб ООН не виправдовувалась тим, що це не тільки їй було байдуже
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07.05.2022 11:03 Відповісти
ООН як організації, яка щось вирішує немає. Краще з петицією до конгресу чи президента США звернутись, а ще краще цю тему у їхніх ЗМІ розкрутити.
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07.05.2022 11:06 Відповісти
вакарчук косит под идиота ? папе римскому напиши а он путлеру напишет так и будут переписываться "писатели"
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07.05.2022 11:08 Відповісти
Так сатанист пуйло Папу Римского уже послал, отказав Святейшеству Римско-католической церкви во встрече.
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07.05.2022 11:29 Відповісти
Вакарчук знай себе - пиарится на гибели Героев.
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07.05.2022 11:15 Відповісти
Клоцал и распространил, но вижу дальше 2 шага не идет
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07.05.2022 11:15 Відповісти
Не думала, що Вакарчук настільки тупий, що досі не зрозумів - що з себе уявляє ця абсолютно бездієва організація!
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07.05.2022 11:17 Відповісти
він навіть настільки тупий, що досі не зрозумів - що всім давно про нього "усьо понятно"
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07.05.2022 15:06 Відповісти
при всем уважении с чертом легче договориться чем с этими ******** кацапами.а оон ***** полная.
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07.05.2022 11:31 Відповісти
Популіст, пізно всрався
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07.05.2022 11:33 Відповісти
Хай краще поїде сам туди визволяти
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07.05.2022 11:40 Відповісти
Дивна пропозиція... Невже сявік знову йде на вибори?
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07.05.2022 11:45 Відповісти
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07.05.2022 11:51 Відповісти
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ,ЧТО ВАКАРЧУК РИСУЕТСЯ.ДУРАКУ ПОНЯТНО,ЧТО ***** ЛОЖИЛ НА ООН И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ.К ЧЕМУ БУДАРАЖИТЬ ЛЮДЕЙ.ТОЛЬКО ДАЛЬНОБОЙНОЕ ВООРУЖЕНИЕ ПОМОЖИТ РАЗБЛОКИРОВАТЬ
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07.05.2022 11:53 Відповісти
***, яке дурне.
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07.05.2022 12:21 Відповісти
це все одно, що "голос" , котрий закликав за нього голосувати українців, потім рішив плюнути на тих, котрі за нього голос свій віддали ,ООН - світові імпотенти.котрі живуть на милостиню, з тих країн, котрі є в списку ООН
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07.05.2022 13:29 Відповісти
а ты знаешь, что зенелох собственноручно ***** записку писал. ***** передали. и даже это не остановило орков. а ты представь что в записке могло быть!!
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07.05.2022 14:29 Відповісти
А що тут уявляти?! "Люблю. Целую. Жду встречи."
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07.05.2022 14:42 Відповісти
Усе своє життя цей поц якойсь фуйней займається.
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07.05.2022 14:59 Відповісти
Це жах..що він вам зробив?
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07.05.2022 18:24 Відповісти
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07.05.2022 15:02 Відповісти
Славко-дурко - україномовний аналог кріворогого вовочки
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07.05.2022 15:07 Відповісти
Або довбо#об (не розуміє, що це до сраки), або покидьок, який піариться на смерті Захисників.
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07.05.2022 16:14 Відповісти
ООН пришлет войска? если нет, то это бесполезная организация!
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07.05.2022 16:20 Відповісти
пипец .. чувак далекий
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07.05.2022 16:36 Відповісти
Їбанько. Це щось накшталт, як Ахметов "Давайте погудим.."
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07.05.2022 16:43 Відповісти
угомонись это не твоя война
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07.05.2022 17:15 Відповісти
хай Ваша жорстокість буде направлена на наших ворогів,а не на тих,хто переживає життя і сприймає його набагато гостріше,ніж Ви.Поважаю Вакарчука,бо його творчість робить нас людьми
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07.05.2022 18:19 Відповісти
-- А як же отой Ваш коронний шедевр : --- Я НЕ здамся без бою ... Чоловіче добрий ! Можна зрозуміти Вашу щирість . прагнення допомогти героям-- захисникам української твердині Маріуполя. та стражденним заручникам облоги та НЕ можна зрозуміти Вашого делитантства щодо цілковитої імпотенції отого ООН... щодо впливу на держимордівську рашу... Кошовий отаман війська -- запоріжського нестомлювався пояснювати слабим на голову :---- Свобода України---на вістрі наших шабель!!! Ваший заклик про допомогу ---прямо в унісон із ЗЕ--хриплом : --- Для розблокування Маріупрля ми задіяли низку міжнародних організацій...ми НЕ сидимо склавши руки... ми постійно підтримуємо із ними зв*язок ...???
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07.05.2022 18:03 Відповісти
Мені дивно читати ці дописи...дуже дивно.Можна любити чи не любити Вакарчука,але він зробив стільки для цементування української нації,що нам,диванним стратегам,і не снилось! І хай ООН імпотентна організація ,але АЗОВ неодноразово звертався з проханням,щоб проблема Маріуполя не сходила з порядку денного жодної хвилини.Я підписала,поширила серед друзів, якІ є і іноземні громадяни. Можливо,у них буде можливість натиснути на свої уряди! Пам"ятаймо: навіть від маленького камінчика великі кола по воді.
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07.05.2022 18:13 Відповісти
Он хоть понимает, что это абсолютно не имеет никакого смысла.
Ну подпишут, ну отправят. И скажут вот какой ваккарчук старался, делал всё возможное оон и всё такое. Если понимает, то зачем он это делает. А если не понимает то в депутаты ему больше лучше не идти.
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07.05.2022 18:44 Відповісти
Вакарчук стараеться,хоть так и то уже зачётно для его же совести,будет что внукам рассказать потом. ООН же в свою очередь резолюцию примет в поддержку петиции с глубочайшей озабоченностью. Это смахивает на идиотизм, Вам не кажеться???
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07.05.2022 19:13 Відповісти
 
 