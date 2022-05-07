Вакарчук закликає підписати петицію до ООН, щоб врятувати захисників Маріуполя. ВIДЕО

Петиція закликає ООН зобов’язати Росію евакуювати всіх з "Азовсталі" на підконтрольну Україні територію. Потрібно, щоб документ набрав 1 млн підписів.

Про це музикант Святослав Вакарчук розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ситуація в місті, а особливо на території заводу "Азовсталь", зараз вкрай складна і небезпечна. Там залишаються сотні українських героїв, які є в оточенні. Серед них велика кількість поранених. А також цивільні люди, жінки і діти, які ховаються на заводі "Азовсталь" від російської агресії", - сказав Вакарчук.

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Він просить підписати петицію, яка закликає поновлення сесії Генеральної асамблеї ООН для термінового розгляду питання Маріуполя.

"Нам необхідно набрати мільйон підписів якогомога швидше. Я впевнений, що кожен українець має зараз допомогти своїм захисникам, які захищають наше майбутнє і майбутнє наших дітей", - додав музикант.

Підписати петицію можна тут.