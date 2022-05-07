Вакарчук закликає підписати петицію до ООН, щоб врятувати захисників Маріуполя. ВIДЕО
Петиція закликає ООН зобов’язати Росію евакуювати всіх з "Азовсталі" на підконтрольну Україні територію. Потрібно, щоб документ набрав 1 млн підписів.
Про це музикант Святослав Вакарчук розповів у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ситуація в місті, а особливо на території заводу "Азовсталь", зараз вкрай складна і небезпечна. Там залишаються сотні українських героїв, які є в оточенні. Серед них велика кількість поранених. А також цивільні люди, жінки і діти, які ховаються на заводі "Азовсталь" від російської агресії", - сказав Вакарчук.
Він просить підписати петицію, яка закликає поновлення сесії Генеральної асамблеї ООН для термінового розгляду питання Маріуполя.
"Нам необхідно набрати мільйон підписів якогомога швидше. Я впевнений, що кожен українець має зараз допомогти своїм захисникам, які захищають наше майбутнє і майбутнє наших дітей", - додав музикант.
Підписати петицію можна тут.
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захистників Маріуполя врятує?
про них зараз мова.
петиція краще ніж пусті теревені.
маєте інші дієві пропозиції для порятунку хлопців?
пане ВАкарчук ви багато добьєтесь з листочком, проти автомата ,коли автомат в нелюдів,які плювати хотіли на ваші міжнародні закони?
Єдине це сила зброї ! )(уйло боїться тільки силу. а сила Є --в Ердогана--це єдина людина яка море вивезти по морю маріупольців
Його цікавить можливість торгувати їблом,
збираючи мільйон непотрібних підписів.
Тому будь яка іниціатива вакарчука - в ігнор.
де підписати?
Ну подпишут, ну отправят. И скажут вот какой ваккарчук старался, делал всё возможное оон и всё такое. Если понимает, то зачем он это делает. А если не понимает то в депутаты ему больше лучше не идти.