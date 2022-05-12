РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5656 посетителей онлайн
Новости Видео Война
27 194 32

Тракторные "войска" затрофеили российскую САУ 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Мощный трактор New Holland отбуксировал для нужд ВСУ трофейную российскую самоходную артустановку 2С19 "Мста-С" калибром 152 миллиметра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись работы тракторных "войск" опубликована в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Здесь ваньки и потерялись. Хотели зайти в Харьков", - украинцы трактором тянут трофейную бронемашину вдоль многокилометровой разбитой колонны армии РФ. ВИДЕО

армия РФ (20608) трактор (65) трофеи (186)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+46
показать весь комментарий
12.05.2022 10:10 Ответить
+31
Їхав,їхав козак пізно,тягне танчик, бо він тріснув, гей,гей некрасивий москаль іди геть
показать весь комментарий
12.05.2022 09:59 Ответить
+31
показать весь комментарий
12.05.2022 10:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їхав,їхав козак пізно,тягне танчик, бо він тріснув, гей,гей некрасивий москаль іди геть
показать весь комментарий
12.05.2022 09:59 Ответить
Ну якщо і "тріснув" - то не дуже! Підрихтують і буде ота "цяцька" воювать і далі - тільки під нашим прапором Адже захоплюють не тільки техніку але і купу снарядів А 152 мм - добра штука!
Писав: коли закінчиться війна і ми проводитемо парад Перемоги то варто трофейну техніку (що залишиться цілою) збить в окремі підрозділи і провести по Хрещатику Я у себе танкову роту бачив після блокади - з десяти танків ШІСТЬ - трофейні!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:01 Ответить
І бажано трофейну техніку тягти по Хрещатику окремою колоною фермерськими тракторами.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:54 Ответить
Навіщо "тягти"? Вона в нормальному стані і трощить кацапів Так що піде вона своїм ходом як складова частина ЗСУ (хіба-що двигуни замінять - у кацапів на двигунах ресурс малий - дохнуть швидко!
показать весь комментарий
12.05.2022 13:02 Ответить
А цигани шо? Який рахунок? "? :?"
показать весь комментарий
12.05.2022 10:03 Ответить
А гопніки з Троєщини?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:05 Ответить
Цигани вже в Одесу перебазувалися, на кацапські кораблі поглядають... Балувані стали...
показать весь комментарий
12.05.2022 10:39 Ответить
Весь світ тролить помийку тракторами (я про ситуацію, коли Фінляндія "відповіла" зустрічним відео, але з тракторами)
показать весь комментарий
12.05.2022 10:04 Ответить
- Послушайте! А какого хрена вы по тракторам бьёте в Украине, а не по боевой технике?
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу поатерянную технику "укропам" буксируют!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:12 Ответить
Так и скоро до "мирного украинского трактора". Который в ответ снесёт весь нападающий БТГ кацапни.
показать весь комментарий
12.05.2022 16:03 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 10:04 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 10:10 Ответить
Слава тракторним військам!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:55 Ответить
показать весь комментарий
12.05.2022 10:11 Ответить
как кизяки на кауказе))))
показать весь комментарий
12.05.2022 23:29 Ответить
Кацапи....що буде рентабельно "New Holland" чи "МСТА-С"???
65,000 USD чи 3000,000 USD?
Україна вас ****ашить і в війні і в бізнесі!!!
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:12 Ответить
Та эти ублюдк вчера "аллигатор" пореб...и, и им хоть бы хны, а это так на минуточку можно было до 10 детсадиков построить!!! Но нахер им садики?? Или школы?? Они сразу кто родился на войушку отправят!!! От московского гныдника отедь на 100 верст - ****** разруха, захолустье, пейзажи как и фильмов ужаса, никакой цивилизации - ЗА ТО ВОНЫ ДРУГА АРМИЯ СВИТУ!! С заду!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 10:23 Ответить
Их можно и с заду, и спереди! Их во все можно! 🖕
показать весь комментарий
12.05.2022 12:49 Ответить
Рашисты уже нашу сельскохозяйственную технику прировняли к боевым еденицам. Не зря рашистские самолеты ведут охоту за нашими трактористами в поле и за подбитый трактор росийскому асу дают орден и стиральную машинку.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:12 Ответить
А Україна хліб до зброї прирівняла! Бо тепер у нас буде і "битва за врожай"
показать весь комментарий
12.05.2022 11:21 Ответить
В мене "чуйка", що за кермом трактора..циган)
показать весь комментарий
12.05.2022 10:14 Ответить
Це колишнє відео. Вже 2 тижні як все зеленіє. На відео зелені ще нема.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:23 Ответить
А на дерева листя хто начіпляв? Шо, аби ляпнути?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:28 Ответить
Як правило публікують відео з затримками. Коли вже інформація перестає бути актуальною. Тому й виникають таки "казуси". А ця кацапська вундервафля можливо вже відправляє орків на концерти кобзона.
показать весь комментарий
12.05.2022 10:30 Ответить
То ж тільки у кацапів поля бор'яном заросші. Ти мабуть з запорєбріка, привик до цього?
показать весь комментарий
12.05.2022 10:34 Ответить
Зелені нема на полі! Бо зоране, заскороджене, але ще не засіяне! Лісосмуга вже листя розпускає!
показать весь комментарий
12.05.2022 11:16 Ответить
Ну, хоч так! Бо в МО дотепер нема підрозділу, оснащеного тягачами, для збирання чисельної ворожої техніки, що відпочиває по полях і дорогах України. Вона потроху розбирається місцевими на запчастини. Здається Резніков, таке ж чмо безголове, як і Таран! А це прямий обов'язок МО, а не фермерів, збирання цієї техніки та доставка її в ремонт.
показать весь комментарий
12.05.2022 11:17 Ответить
Так - такого підрозділу немає Бо усі такі тягачі (БАТ БРЕМ та подібне займаються евакуацією своєї підбитої техніки з поля бою) А до "трофейних команд" дійсно - справа толком не дійшла - хоча варто було-б для практики водіння хоча-б мехводів з курсів підготовки посадить за важелі якогось танка без башти (таке робили у ІІ Світову в Червоній Армії) і хай попрацює на буксируванні Як казали у нас - "відчує танк" або "зростеться з танком" Хоча ту російську техніку підбиту яка на полі бою виявляється часто самі ремпідрозділи підбирають і відправляють на ремонтні заводи наряду з власною

Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
показать весь комментарий
12.05.2022 11:34 Ответить
Мариуполь. азов. тракторные войска. партизаны Чернигова и Сумы. Байрактар. Джавелин. Чернобаевка. змеиный остров. ВСУ. тероборона. 155мм
показать весь комментарий
12.05.2022 11:46 Ответить
чернобаевка
показать весь комментарий
12.05.2022 11:47 Ответить
На параді Перемоги на Хрещатику обов'язково очікуємо тракторний дивізіон!
показать весь комментарий
12.05.2022 12:48 Ответить
Армия Будулая не дремлет , все великолепно Ромалэ !!!!
показать весь комментарий
12.05.2022 19:53 Ответить
 
 