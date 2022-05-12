Тракторні "війська" затрофеїли російську САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО
Потужний трактор "New Holland" відбуксирував для потреб ЗСУ трофейну російську самохідну артустановку 2С19 "Мста-С" калібром 152 міліметри.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис роботи тракторних "військ" опублікований у соцмережі.
Топ коментарі
+46 MausMike
показати весь коментар12.05.2022 10:10 Відповісти Посилання
+31 Валентина Саюн
показати весь коментар12.05.2022 09:59 Відповісти Посилання
+31 MausMike
показати весь коментар12.05.2022 10:11 Відповісти Посилання
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Писав: коли закінчиться війна і ми проводитемо парад Перемоги то варто трофейну техніку (що залишиться цілою) збить в окремі підрозділи і провести по Хрещатику Я у себе танкову роту бачив після блокади - з десяти танків ШІСТЬ - трофейні!
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу поатерянную технику "укропам" буксируют!
65,000 USD чи 3000,000 USD?
Україна вас ****ашить і в війні і в бізнесі!!!
Слава Україні!!!
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...