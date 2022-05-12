РУС
В Ирпене демонтируют не менее 17 многоквартирных домов, - Маркушин. ВИДЕО

В Ирпене Киевской области в результате активных боевых действий после вторжения России в Украину непригодными для проживания признали 37 многоквартирных домов. 17 из них будут демонтированы в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Ирпенского горисполкома сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Если дом не пригоден для проживания, мы будем принимать решение о его демонтаже. На сегодняшний день есть 17 многоэтажных домов на демонтаж. Мы посчитали – это до 1500 квартир", – рассказал Маркушин.

По его словам, это не окончательное количество многоквартирных домов, которые придется демонтировать. Ведь, по оценкам экспертов, не подлежат восстановлению около 37 многоэтажек.

"Потому что есть здания, где визуально сгорела только крыша и верхние этажи, а на самом деле сильно повреждены несущие стены", - отметил мэр Ирпеня. Он добавил, что еще около 2000 частных домов уничтожены полностью или частично повреждены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершено разминирование в Ирпене, но есть опасность в частном секторе, где оккупанты оставили много "подарков"

Для жителей города, лишившихся жилья в результате российской агрессии, до конца года планируют построить 50 тысяч квадратных метров социального жилья.

"Это то жилье, которое будет предоставляться вместо квартир, которые у людей полностью сгорели, или там. где полностью уничтожены дома. Эти квартиры будут полноценными, это не временное жилье. Это обычные дома, скорее всего, это будут 5-этажные дома", - сказал он мэр Ирпеня

.

+5
Так що тепер, нам в Ірпені жити на вулиці?
12.05.2022 17:17 Ответить
+4
Людям что жить на улице? Там детей много без крыши осталось. И это будет не завтра, а скорее после войны, но уже думают как реализовать, чтобы потом сразу приступить к работе. Вот именно, лучше возьмись и займись делом, сейчас всем работы хватает начиная от ремонта техники военной и заканчивая стройками разбитой инфраструктуры, а не трепло в комментариях. Экономику тоже нужно, на удержание одного солдата в среднем нужно 12 работающих. В сраку свой комментарий оставь себе.
12.05.2022 17:37 Ответить
+2
Есть понятие "приоритет" Сперва победа потом новостройки. Только строить и перестраивать сейчас, если завтра снова может начаться штурм Киева. Не лучше ли задействовать технику для обустройства обороны
12.05.2022 17:24 Ответить
у кого какие проблемы а юг оккупирован доложите зеленскому ..а ирпень в сраку вставьте свой
12.05.2022 17:06 Ответить
Доповідаю без деталізації. Щодо облаштування оборони. Я якраз живу у тій місцевості. За кілька тижнів вже після звільнення облаштування оборони проведено і ще продовжується так, як до 24 лютого і близоко такого не було. Все йде паралельно. Орки не пройдуть.
12.05.2022 17:43 Ответить
А людей живущих или живших в Ирпене, да и по всем пострадавшим освобожденным областям к вам в квартиру разместим пока побеждать будем? Все делается параллельно и это правильно. Чем быстрее люди смогут вернуться к обычной жизни, работать и платить налоги, запускать экономику и бизнес - тем ближе победа.
12.05.2022 18:53 Ответить
Вже і капітальний міст на трасі Київ -Чоп через пару тижнів на річці Ірпінь введуть в експлаатацію. Оркам більше тут ніколи не ходити, бо наша армія ноги повідриває разом з усіма причандалами.
12.05.2022 17:46 Ответить
Ти б і про батуринський міст через Сейм пошептав.
12.05.2022 20:43 Ответить
там большая часть многоэтажных домов строилась по давно устаревшей кирпичной технологии.
они и без войны были опасными для проживания.
12.05.2022 18:00 Ответить
Интересно как в сношенных домах решит вопрос квартир, купленных в имущество и к таких же квартир с ипотекой. Но согласен, что сейчас людей надо где-то разместить. Ещё интересно, что построит вместо разбомбленных советских панелек.
12.05.2022 18:12 Ответить
Очень может быть шо это терки уже не за войну а за бабло. Мерия Ирпеня прославилась вырубками и застройками незаконными. Ктото вертит, что этих воров поменяла война?
12.05.2022 18:45 Ответить
 
 