В Ирпене демонтируют не менее 17 многоквартирных домов, - Маркушин. ВИДЕО

В Ирпене Киевской области в результате активных боевых действий после вторжения России в Украину непригодными для проживания признали 37 многоквартирных домов. 17 из них будут демонтированы в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на заседании Ирпенского горисполкома сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Если дом не пригоден для проживания, мы будем принимать решение о его демонтаже. На сегодняшний день есть 17 многоэтажных домов на демонтаж. Мы посчитали – это до 1500 квартир", – рассказал Маркушин.

По его словам, это не окончательное количество многоквартирных домов, которые придется демонтировать. Ведь, по оценкам экспертов, не подлежат восстановлению около 37 многоэтажек.

"Потому что есть здания, где визуально сгорела только крыша и верхние этажи, а на самом деле сильно повреждены несущие стены", - отметил мэр Ирпеня. Он добавил, что еще около 2000 частных домов уничтожены полностью или частично повреждены.

Для жителей города, лишившихся жилья в результате российской агрессии, до конца года планируют построить 50 тысяч квадратных метров социального жилья.

"Это то жилье, которое будет предоставляться вместо квартир, которые у людей полностью сгорели, или там. где полностью уничтожены дома. Эти квартиры будут полноценными, это не временное жилье. Это обычные дома, скорее всего, это будут 5-этажные дома", - сказал он мэр Ирпеня

