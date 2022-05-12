УКР
В Ірпені демонтують щонайменше 17 багатоквартирних будинків, - Маркушин. ВIДЕО

В Ірпені Київської області внаслідок активних бойових дій після вторгнення Росії в Україну непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків. 17 із них демонтують найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ірпінського міськвиконкому повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Якщо будинок не придатний для проживання, ми будемо ухвалювати рішення про його демонтаж. На сьогодні є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Ми порахували – це до 1500 квартир", – розповів Маркушин.

За його словами, це не остаточна кількість багатоквартирних будинків, які доведеться демонтувати. Адже, загалом, за оцінками експертів не підлягають відновленню близько 37 багатоповерхівок.

"Бо є будівлі, де візуально наче згорілий лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни", – зазначив мер Ірпеня. Він додав, що ще близько 2000 приватних будинків знищені повністю або частково пошкоджені.

Читайте також: Завершено розмінування в Ірпені, але є небезпека у приватному секторі, де окупанти залишили багато "подарунків"

Для тих жителів міста, які втратили житло внаслідок російської агресії, до кінця року планують збудувати 50 тисяч квадратних метрів соціального житла.

"Це те житло, яке буде надаватися замість тих квартир, які у людей повністю згоріли, або повністю знищені будинки. Ці квартири будуть повноцінні, це не тимчасове житло. Це звичайні будинки, скоріше за все це будуть 5-поверхові будинки", – сказав мер Ірпеня.

Ірпінь (359) пошкодження (179) відбудова (379)
Так що тепер, нам в Ірпені жити на вулиці?
12.05.2022 17:17 Відповісти
Людям что жить на улице? Там детей много без крыши осталось. И это будет не завтра, а скорее после войны, но уже думают как реализовать, чтобы потом сразу приступить к работе. Вот именно, лучше возьмись и займись делом, сейчас всем работы хватает начиная от ремонта техники военной и заканчивая стройками разбитой инфраструктуры, а не трепло в комментариях. Экономику тоже нужно, на удержание одного солдата в среднем нужно 12 работающих. В сраку свой комментарий оставь себе.
12.05.2022 17:37 Відповісти
Есть понятие "приоритет" Сперва победа потом новостройки. Только строить и перестраивать сейчас, если завтра снова может начаться штурм Киева. Не лучше ли задействовать технику для обустройства обороны
12.05.2022 17:24 Відповісти
12.05.2022 17:06 Відповісти
12.05.2022 17:17 Відповісти
12.05.2022 17:24 Відповісти
Доповідаю без деталізації. Щодо облаштування оборони. Я якраз живу у тій місцевості. За кілька тижнів вже після звільнення облаштування оборони проведено і ще продовжується так, як до 24 лютого і близоко такого не було. Все йде паралельно. Орки не пройдуть.
показати весь коментар
12.05.2022 17:43 Відповісти
А людей живущих или живших в Ирпене, да и по всем пострадавшим освобожденным областям к вам в квартиру разместим пока побеждать будем? Все делается параллельно и это правильно. Чем быстрее люди смогут вернуться к обычной жизни, работать и платить налоги, запускать экономику и бизнес - тем ближе победа.
показати весь коментар
12.05.2022 18:53 Відповісти
Людям что жить на улице? Там детей много без крыши осталось. И это будет не завтра, а скорее после войны, но уже думают как реализовать, чтобы потом сразу приступить к работе. Вот именно, лучше возьмись и займись делом, сейчас всем работы хватает начиная от ремонта техники военной и заканчивая стройками разбитой инфраструктуры, а не трепло в комментариях. Экономику тоже нужно, на удержание одного солдата в среднем нужно 12 работающих. В сраку свой комментарий оставь себе.
12.05.2022 17:37 Відповісти
Вже і капітальний міст на трасі Київ -Чоп через пару тижнів на річці Ірпінь введуть в експлаатацію. Оркам більше тут ніколи не ходити, бо наша армія ноги повідриває разом з усіма причандалами.
12.05.2022 17:46 Відповісти
Ти б і про батуринський міст через Сейм пошептав.
показати весь коментар
12.05.2022 20:43 Відповісти
там большая часть многоэтажных домов строилась по давно устаревшей кирпичной технологии.
они и без войны были опасными для проживания.
12.05.2022 18:00 Відповісти
Интересно как в сношенных домах решит вопрос квартир, купленных в имущество и к таких же квартир с ипотекой. Но согласен, что сейчас людей надо где-то разместить. Ещё интересно, что построит вместо разбомбленных советских панелек.
12.05.2022 18:12 Відповісти
Очень может быть шо это терки уже не за войну а за бабло. Мерия Ирпеня прославилась вырубками и застройками незаконными. Ктото вертит, что этих воров поменяла война?
12.05.2022 18:45 Відповісти
 
 