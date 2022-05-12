В Ірпені демонтують щонайменше 17 багатоквартирних будинків, - Маркушин. ВIДЕО

В Ірпені Київської області внаслідок активних бойових дій після вторгнення Росії в Україну непридатними для проживання визнали 37 багатоквартирних будинків. 17 із них демонтують найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час засідання Ірпінського міськвиконкому повідомив мер міста Олександр Маркушин.

"Якщо будинок не придатний для проживання, ми будемо ухвалювати рішення про його демонтаж. На сьогодні є 17 багатоповерхових будинків на демонтаж. Ми порахували – це до 1500 квартир", – розповів Маркушин.

За його словами, це не остаточна кількість багатоквартирних будинків, які доведеться демонтувати. Адже, загалом, за оцінками експертів не підлягають відновленню близько 37 багатоповерхівок.

"Бо є будівлі, де візуально наче згорілий лише дах і верхні поверхи, а насправді дуже пошкоджені несучі стіни", – зазначив мер Ірпеня. Він додав, що ще близько 2000 приватних будинків знищені повністю або частково пошкоджені.

Читайте також: Завершено розмінування в Ірпені, але є небезпека у приватному секторі, де окупанти залишили багато "подарунків"

Для тих жителів міста, які втратили житло внаслідок російської агресії, до кінця року планують збудувати 50 тисяч квадратних метрів соціального житла.

"Це те житло, яке буде надаватися замість тих квартир, які у людей повністю згоріли, або повністю знищені будинки. Ці квартири будуть повноцінні, це не тимчасове житло. Це звичайні будинки, скоріше за все це будуть 5-поверхові будинки", – сказав мер Ірпеня.