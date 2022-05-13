Кладбище уничтоженной на подступах к Нежину техники оккупантов. ВИДЕО

Сотни единиц техники армии РФ были уничтожены украинскими воинами на подступах к Нежину на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись кладбища техники оккупантов.

"На этом видео - все, что осталось от наступавших на г. Нежин. Экскурсия по кладбищу техники оккупантов, которая была уничтожена военнослужащими, защищавшими Нежин", - пишет в комментарии к записи автор публикации.

