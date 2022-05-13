РУС
Кладбище уничтоженной на подступах к Нежину техники оккупантов. ВИДЕО

Сотни единиц техники армии РФ были уничтожены украинскими воинами на подступах к Нежину на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилась видеозапись кладбища техники оккупантов.

"На этом видео - все, что осталось от наступавших на г. Нежин. Экскурсия по кладбищу техники оккупантов, которая была уничтожена военнослужащими, защищавшими Нежин", - пишет в комментарии к записи автор публикации.

ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами в Херсонской области. ВИДЕО

Ляті, біля того містечка пройшло моє дитинство.
Як же я вас, ванюшки, ненавиджу! Але ненавиджу тихо, спокійно, назавжди. Як нелюдів. І то дуже сильно. То не пройде.
Ніжин, тихе містечко з особливим шармом.
Касабів треба знищувати. Крапка. І в хвіст, і вгриву, і в їхнє іпло.
А незнищенної так
https://www.youtube.com/watch?v=_qcxKZwYheg&t=57s
Йшли на Київ, але взяли під Ніжином.
охренеть...
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
Я знаю ДЕ це і знаю ЧОГО вона саме там Колись скажу
они не знали что февраль в Украине - ЛЮТИЙ, вот результат
Четвертий день російсько-української війни Горить техніка , купами везуть трупи в Росію Путін прибігає до своїх шаманів:
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!

Опять с грузом ворованных стиральных машин 😀 Впрочем собиратели металлолома будет довольны.
Ппц орков, орда **@#ая, горите в аду
переплавить космичну гомогеннову керамо броню на штыки и оралы..и плуги еще..а можно еще подковы коням и слонюкам
Красіво.
Пропоную зробити піраміду перемоги у звільненій від рашистів Україні.
Два ряди один над одним танки у бетоні, над ним два ряди БМП,
над ними два ряди БТРів, над ними три ряди броньованих авто,
над ними два ряди гелікоптерів у бетоні і наверху літаки як
верхівка піраміди. Всередені піраміди можна зробити музей
перемоги з сувенірною лавкою
