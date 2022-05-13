Кладовище знищеної на підступах до Ніжина техніки окупантів. ВIДЕО

Сотні одиниць техніки армії РФ було знищено українськими воїнами на підступах до Ніжина на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис кладовища техніки окупантів.

"На цьому відео - усе, що залишилось від тих, хто наступав на м. Ніжин. Екску́рсія кладовищем техніки окупантів, що була знищена військовослужбовцями, які захищали Ніжин", - пише в коментарі до запису автор публікації.

