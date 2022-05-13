Кладовище знищеної на підступах до Ніжина техніки окупантів. ВIДЕО
Сотні одиниць техніки армії РФ було знищено українськими воїнами на підступах до Ніжина на Чернігівщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис кладовища техніки окупантів.
"На цьому відео - усе, що залишилось від тих, хто наступав на м. Ніжин. Екску́рсія кладовищем техніки окупантів, що була знищена військовослужбовцями, які захищали Ніжин", - пише в коментарі до запису автор публікації.
Александр Бычик
Sashko Pavliuk
Sashko Pavliuk
Я знаю ДЕ це і знаю ЧОГО вона саме там Колись скажу
Касабів треба знищувати. Крапка. І в хвіст, і вгриву, і в їхнє іпло.
Як же я вас, ванюшки, ненавиджу! Але ненавиджу тихо, спокійно, назавжди. Як нелюдів. І то дуже сильно. То не пройде.
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!
Пропоную зробити піраміду перемоги у звільненій від рашистів Україні.
Два ряди один над одним танки у бетоні, над ним два ряди БМП,
над ними два ряди БТРів, над ними три ряди броньованих авто,
над ними два ряди гелікоптерів у бетоні і наверху літаки як
верхівка піраміди. Всередені піраміди можна зробити музей
перемоги з сувенірною лавкою