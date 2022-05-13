УКР
Кладовище знищеної на підступах до Ніжина техніки окупантів. ВIДЕО

Сотні одиниць техніки армії РФ було знищено українськими воїнами на підступах до Ніжина на Чернігівщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явився відеозапис кладовища техніки окупантів

"На цьому відео - усе, що залишилось від тих, хто наступав на м. Ніжин. Екску́рсія кладовищем техніки окупантів, що була знищена військовослужбовцями, які захищали Ніжин", - пише в коментарі до запису автор публікації.

13.05.2022 10:55 Відповісти
+13
Ляті, біля того містечка пройшло моє дитинство.
Як же я вас, ванюшки, ненавиджу! Але ненавиджу тихо, спокійно, назавжди. Як нелюдів. І то дуже сильно. То не пройде.
13.05.2022 11:13 Відповісти
+9
Ніжин, тихе містечко з особливим шармом.
Касабів треба знищувати. Крапка. І в хвіст, і вгриву, і в їхнє іпло.
13.05.2022 11:10 Відповісти
А незнищенної так
13.05.2022 10:43 Відповісти
13.05.2022 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_qcxKZwYheg&t=57s
13.05.2022 10:57 Відповісти
Йшли на Київ, але взяли під Ніжином.
13.05.2022 11:04 Відповісти
охренеть...
13.05.2022 11:05 Відповісти
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
Я знаю ДЕ це і знаю ЧОГО вона саме там Колись скажу
13.05.2022 13:20 Відповісти
Ніжин, тихе містечко з особливим шармом.
Касабів треба знищувати. Крапка. І в хвіст, і вгриву, і в їхнє іпло.
13.05.2022 11:10 Відповісти
Ляті, біля того містечка пройшло моє дитинство.
Як же я вас, ванюшки, ненавиджу! Але ненавиджу тихо, спокійно, назавжди. Як нелюдів. І то дуже сильно. То не пройде.
13.05.2022 11:13 Відповісти
они не знали что февраль в Украине - ЛЮТИЙ, вот результат
13.05.2022 11:29 Відповісти
Четвертий день російсько-української війни Горить техніка , купами везуть трупи в Росію Путін прибігає до своїх шаманів:
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - «Сичень» же!!!

13.05.2022 13:17 Відповісти
Опять с грузом ворованных стиральных машин 😀 Впрочем собиратели металлолома будет довольны.
13.05.2022 11:38 Відповісти
Ппц орков, орда **@#ая, горите в аду
13.05.2022 11:55 Відповісти
переплавить космичну гомогеннову керамо броню на штыки и оралы..и плуги еще..а можно еще подковы коням и слонюкам
13.05.2022 20:49 Відповісти
Красіво.
Пропоную зробити піраміду перемоги у звільненій від рашистів Україні.
Два ряди один над одним танки у бетоні, над ним два ряди БМП,
над ними два ряди БТРів, над ними три ряди броньованих авто,
над ними два ряди гелікоптерів у бетоні і наверху літаки як
верхівка піраміди. Всередені піраміди можна зробити музей
перемоги з сувенірною лавкою
13.05.2022 23:00 Відповісти
 
 