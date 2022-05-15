РУС
15 841 10

Песню "Стефания" победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra поют участники конкурса из разных стран: "Я дальше слов не знаю, но мне очень нравится". ВИДЕО

Песню "Стефания" победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra знают все участники конкурса и поют ее с удовольствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Суспільне" во время проведения Евровидения попросило спеть украинскую песню участников из Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд 43 Киев - Ивано-Франковск переименовали в "Стефания Экспресс"

Евровидение (781) победа (597)
+45
участник из россии Евровидения 2022

показать весь комментарий
15.05.2022 15:03 Ответить
+3
Браво !!!!
показать весь комментарий
15.05.2022 15:28 Ответить
+3
Киркоров гармошку не довёз)
показать весь комментарий
15.05.2022 15:30 Ответить
А для чого було так бухати !
показать весь комментарий
15.05.2022 15:20 Ответить
Власти Италии сообщили о предотвращении кибератак на «Евровидение».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию.
К атакам причастны пророссийская группировка Killnet и ее подразделение Legion, уверены в правоохранительных органах.

В ночь проведения песенного конкурса в телеграм-канале Killnet появилось оскорбительное сообщение об участниках из Украины.

По данным полиции Италии, атаки на сетевую инфраструктуру произошли во время полуфинала 10 мая и финала конкурса в ночь с 14 на 15 мая, их удалось предотвратить.
https://t.me/zerkalo_io/44446
показать весь комментарий
15.05.2022 15:25 Ответить
Там марно тратити час ще вміти треба
показать весь комментарий
16.05.2022 02:31 Ответить
там оф. кліп вийшов(наче не бачив ще новини с цим, сорі якщо що...)
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z51no1TD0&ab_channel=KalushOrchestra
показать весь комментарий
15.05.2022 15:54 Ответить
Бл*, як це наше чмо пережило, що пісня Стефанія отримала перемогу. А могли заставити співати "Зе мама". Песня-поздравление мамы зеленского (лінк на цю ху*ню не даю, бо рвотний рефлекс спрацює).
показать весь комментарий
15.05.2022 21:18 Ответить
показать весь комментарий
15.05.2022 21:55 Ответить
Все хорошо, но почему наше жюри ничего не дала Польше?
показать весь комментарий
16.05.2022 00:05 Ответить
 
 