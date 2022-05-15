Песню "Стефания" победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra поют участники конкурса из разных стран: "Я дальше слов не знаю, но мне очень нравится". ВИДЕО

Песню "Стефания" победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra знают все участники конкурса и поют ее с удовольствием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "Суспільне" во время проведения Евровидения попросило спеть украинскую песню участников из Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции.

