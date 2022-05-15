Песню "Стефания" победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra поют участники конкурса из разных стран: "Я дальше слов не знаю, но мне очень нравится". ВИДЕО
Песню "Стефания" победителя Евровидения-2022 Kalush Orchestra знают все участники конкурса и поют ее с удовольствием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, "Суспільне" во время проведения Евровидения попросило спеть украинскую песню участников из Ирландии, Эстонии, Северной Македонии, Исландии, Азербайджана, Литвы, Швейцарии, Нидерландов, Польши, Швеции, Великобритании, Германии и Франции.
Топ комментарии
+45 Сергей Владимирович #504607
показать весь комментарий15.05.2022 15:03 Ответить Ссылка
+3 Валерий Викторович #508978
показать весь комментарий15.05.2022 15:28 Ответить Ссылка
+3 NewTroll
показать весь комментарий15.05.2022 15:30 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на итальянскую полицию.
К атакам причастны пророссийская группировка Killnet и ее подразделение Legion, уверены в правоохранительных органах.
В ночь проведения песенного конкурса в телеграм-канале Killnet появилось оскорбительное сообщение об участниках из Украины.
По данным полиции Италии, атаки на сетевую инфраструктуру произошли во время полуфинала 10 мая и финала конкурса в ночь с 14 на 15 мая, их удалось предотвратить.
https://t.me/zerkalo_io/44446
https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z51no1TD0&ab_channel=KalushOrchestra