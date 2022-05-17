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Новости Видео Война
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Артиллерией ДШВ и Сухопутных войск уничтожена российская батарея ЗРК "Бук". ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили вражескую батарею ЗРК "Бук" вместе с обслугой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки опубликована на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в соцсети.

Батарея ЗРК была уничтожена силами воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 4-й отдельной танковой бригады, 27-й реактивно-артиллерийской бригады, специалисты Житомирского военного институт имени С. П. Королева.

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уничтожение (7390) Бук (659)


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Хорош, есть пробитие
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17.05.2022 17:53 Ответить
ДШВ України-черговий респектище...давайте ще...
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17.05.2022 17:53 Ответить
Да наверно уже можно любую лесополосу на оккупированной территории долбать-сто пудов там путлеровцы прячуться.Артиллерия сейчас реально бог войны-уничтожает абсолютно все.
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17.05.2022 17:56 Ответить
Как же точно бьют, это похоже 777 используются
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17.05.2022 18:12 Ответить
100%👍👍👍
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17.05.2022 18:14 Ответить
Гарно горить. Так яскраво...
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17.05.2022 18:21 Ответить
Бравісімо !!!
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17.05.2022 21:08 Ответить
 
 