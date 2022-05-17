Артиллерией ДШВ и Сухопутных войск уничтожена российская батарея ЗРК "Бук". ВИДЕО
Украинские артиллеристы уничтожили вражескую батарею ЗРК "Бук" вместе с обслугой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки опубликована на странице Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в соцсети.
Батарея ЗРК была уничтожена силами воинов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 4-й отдельной танковой бригады, 27-й реактивно-артиллерийской бригады, специалисты Житомирского военного институт имени С. П. Королева.
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