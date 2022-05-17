Артилерією ДШВ та Сухопутних військ знищено російську батарею ЗРК "Бук". ВIДЕО
Українські артилеристи знищили ворожу батарею ЗРК "Бук" разом з обслугою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опубліковано на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в соцмержі.
Батарея ЗРК була знищена силами воїнів 95 окремої десантно-штурмової бригади, 4-ї окремої танкової бригади, 27-ї реактивно-артилерійської бригади, фахівці Житомирського військового інститут імені С. П. Корольова.
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