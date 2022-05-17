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Артилерією ДШВ та Сухопутних військ знищено російську батарею ЗРК "Бук". ВIДЕО

Українські артилеристи знищили ворожу батарею ЗРК "Бук" разом з обслугою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опубліковано на сторінці Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ в соцмержі.

Батарея ЗРК була знищена силами воїнів 95 окремої десантно-штурмової бригади, 4-ї окремої танкової бригади, 27-ї реактивно-артилерійської бригади, фахівці Житомирського військового інститут імені С. П. Корольова.

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знищення (7710) Бук (131)


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Хорош, есть пробитие
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17.05.2022 17:53 Відповісти
ДШВ України-черговий респектище...давайте ще...
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17.05.2022 17:53 Відповісти
Да наверно уже можно любую лесополосу на оккупированной территории долбать-сто пудов там путлеровцы прячуться.Артиллерия сейчас реально бог войны-уничтожает абсолютно все.
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17.05.2022 17:56 Відповісти
Как же точно бьют, это похоже 777 используются
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17.05.2022 18:12 Відповісти
100%👍👍👍
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17.05.2022 18:14 Відповісти
Гарно горить. Так яскраво...
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17.05.2022 18:21 Відповісти
Бравісімо !!!
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17.05.2022 21:08 Відповісти
 
 