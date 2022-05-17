Бійці-аеророзвідники корегують вогонь артилерії по ворожій переправі: "Хотіли подолати Сіверський Донець, але годують карасів". ВIДЕО
Бійці прикордонної аеророзвідки вдало корегували вогонь артилеристів, які знищили ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент запису роботи розвідників опублікований в соцмережах.
"Ворог хотів подолати Сіверський Донець, а натомість годує карасів", - пише автор публікації в коментарі.
Топ коментарі
+19 Дмитрий Гайдарченко
показати весь коментар17.05.2022 11:09
+17 MausMike
показати весь коментар17.05.2022 11:20
+15 Шимус
показати весь коментар17.05.2022 11:07
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До речі - окунь, щука і судак їдять лише живу здобич Сом, вугор і минь їдять переважно дохлятину А "коропові" вживають напіврозкладені тіла
а ще Манштейн вирішив, якщо за пять днів не захоплять переправу, то далі будуть бої за неї. А тут рузге хвацько дві бригади понтонерів кинули, одночасно БТГ і "вперед" а їх давно бачили і ...... Покрошили славно. Сам Герасимов рішав з Главверхкомом.
в 1943 році ЧА так само переправлялась в районі Козачої Лопані, сім днів наводили переправу, а їх методично крошили. так і ненавели.