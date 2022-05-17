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Бійці-аеророзвідники корегують вогонь артилерії по ворожій переправі: "Хотіли подолати Сіверський Донець, але годують карасів". ВIДЕО

Бійці прикордонної аеророзвідки вдало корегували вогонь артилеристів, які знищили ворожу понтонну переправу через Сіверський Донець.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент запису роботи розвідників опублікований в соцмережах.

"Ворог хотів подолати Сіверський Донець, а натомість годує карасів", - пише автор публікації в коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти умисне затопили в Сіверському Донці біля Білогорівки шість своїх танків, щоб бронетехніка не потрапила в ЗСУ, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17399) знищення (7251) Сіверський Донець (36)


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Топ коментарі
+19
Вряд ли, сомики или рачки, вот эти падаль любят.
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17.05.2022 11:09
+17
Карасям нарешті теж перепало.
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17.05.2022 11:20
+15
русня это не только удобрение но и корм рыбам
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17.05.2022 11:07
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Фу, не їстиму тепер карасів(
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17.05.2022 11:04 Відповісти
Так-то карась не хищник, падаль врядли будет есть. Другое дело окунь, щука или судак
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17.05.2022 11:08 Відповісти
Вряд ли, сомики или рачки, вот эти падаль любят.
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17.05.2022 11:09 Відповісти
линок теж
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17.05.2022 17:36 Відповісти
Слова іхтіолога-головного спеціаліста рибгоспу: "Дохлятину їсть будь-яка риба Навіть карась (золотий) Все залежить від ступеню розкладення м"яких тканин трупа!"
До речі - окунь, щука і судак їдять лише живу здобич Сом, вугор і минь їдять переважно дохлятину А "коропові" вживають напіврозкладені тіла
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17.05.2022 11:17 Відповісти
Тільки в мене склалось враження, що іхтіолог-головний спеціаліст рибгоспу мав додатковий непоганий підтробіток за непублічну процесію зникнення "глухарів"?
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17.05.2022 12:46 Відповісти
іхтіолог поєднав хобі і професію.
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17.05.2022 19:48 Відповісти
Азовці з літерою Z, перейшов на бік русні?
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17.05.2022 11:21 Відповісти
Видел номер на жигуле 1488 у себя в городе. хозяин даже наверное не в курсе, какой козырный номер у него на тачке, это не сраные четыре семерки
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17.05.2022 11:26 Відповісти
Кацап, ти хоч розумієш, що всю твою хрюканіну тут оперативно потруть? Вимальовування пальцем зеток на стінах сортиру твого рідного ************* було б значно продуктивнішим.
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17.05.2022 11:27 Відповісти
русня это не только удобрение но и корм рыбам
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17.05.2022 11:07 Відповісти
Швидше ракам!! Раки будуть завбільшки як лангуст!!!!))))
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17.05.2022 11:20 Відповісти
УНИАН. Новини в Новосибирской области пылает химзавод.https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/maj-2022-pid-novosibirskom-gorit-himzavod
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17.05.2022 11:09 Відповісти
Теперь Байрактары и туда долетают?
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17.05.2022 11:24 Відповісти
Впізнаю цей голос
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17.05.2022 11:12 Відповісти
Ну такі не карасів, а сомів та раків.
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17.05.2022 11:13 Відповісти
Щось я не розумію, нам німці передали важку бронетехніку чи не передали? Те ж стосується голландців, італійців та інших, хто обіцяв
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17.05.2022 11:13 Відповісти
Давай про флагаман ЧФ мордви щось.
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17.05.2022 11:23 Відповісти
Карасям нарешті теж перепало.
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17.05.2022 11:20 Відповісти
Боюсь что бедны карасям там тоже трындец после таких артобстрелов.
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17.05.2022 11:26 Відповісти
та досить вже про той Сіверський Донець. Що, нічого нового хорошого немає?
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17.05.2022 11:30 Відповісти
Давайте про екологію. Кацапів так багато знищили, що це загрожує екології.
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17.05.2022 11:47 Відповісти
Бережи Вас Збройні сили України Господь! Вы справжні герої!
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17.05.2022 12:06 Відповісти
Добре синку, добре ...
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17.05.2022 12:56 Відповісти
1941 рік, Манштейн поставив завдання своєму корпусу за 5 днів досягти Даугавспілса. Справились за 4.5 днів, міст уцілів, утворили плацдарм. ЧА кинулася знищувати сам плацдарм, Кинули 3 полки ВТА (морські), Цілий день збивали літаки, ВТА втратила 65 одиниць, німці 4 месери. А атакуюча піхота два рази пішла на приступ і втекла. Начальник штабу СЗФ здався в полон, 50 років мовчали, тільки самі авіатори в мемуарах проговорились. Солонін хвацько описав події і профбезпорадність летунов. За три дні Манштейн підтягнув війська і пішов далі. А для захоплення мосту використали передовий розвідзагін і роту з полку "Бранденбург".
а ще Манштейн вирішив, якщо за пять днів не захоплять переправу, то далі будуть бої за неї. А тут рузге хвацько дві бригади понтонерів кинули, одночасно БТГ і "вперед" а їх давно бачили і ...... Покрошили славно. Сам Герасимов рішав з Главверхкомом.
в 1943 році ЧА так само переправлялась в районі Козачої Лопані, сім днів наводили переправу, а їх методично крошили. так і ненавели.
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17.05.2022 14:12 Відповісти
На даль це старе відео( ще першого разу
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22.05.2022 21:20 Відповісти
Так це ж було вже!
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22.05.2022 23:14 Відповісти
 
 