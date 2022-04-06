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Группа ССО навела артиллерию, в результате чего был уничтожен вражеский Бук. ФОТОрепортаж

Командование Сил Специальных Операций обнародовало информацию об операции по уничтожению российского Бука.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Командования ССО.

В сообщении отмечается: "Группы ССО Украины охотятся на особого зверя – ПВО врага. В одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК "Бук".

После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А потом приступили к зачистке местности.

Во время нее, наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук". Работаем!"

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Группа ССО навела артиллерию, в результате чего был уничтожен вражеский Бук 01
Группа ССО навела артиллерию, в результате чего был уничтожен вражеский Бук 02
Группа ССО навела артиллерию, в результате чего был уничтожен вражеский Бук 03

Бук (657) ССО (526)


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Топ комментарии
+52
Хлопці продовжують радувати.
Наснаги вам і перемоги !
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06.04.2022 21:36
+31
был бук...остался пук
(слава ВСУ и ССО!)
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06.04.2022 21:37
+25
Бук! І активний захист "анало говнєт" нє памог 🤭
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06.04.2022 21:34
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Бук! І активний захист "анало говнєт" нє памог 🤭
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06.04.2022 21:34 Ответить
Та й добре.
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06.04.2022 21:36 Ответить
Хлопці продовжують радувати.
Наснаги вам і перемоги !
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06.04.2022 21:36 Ответить
был бук...остался пук
(слава ВСУ и ССО!)
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06.04.2022 21:37 Ответить
Горілий метал за ніч покривається іржею від роси. Всі фарби/захисти поверхні вигоряють
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06.04.2022 21:40 Ответить
Много видел сожженной техники? В смысле, не по телевизору?
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06.04.2022 21:44 Ответить
ааааа мурза если що то Воронеж https://twitter.com/i/status/1511760180723302400 https://twitter.com/i/status/1511760180723302400
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06.04.2022 21:49 Ответить
Шось анало говнетное с непредсказуемой траекторией на Воронеж упало....💀
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06.04.2022 21:55 Ответить
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06.04.2022 21:40 Ответить
КРАСАВЦЫ ! Молодцы !Слава ЗСУ!
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06.04.2022 22:51 Ответить
А це сама установка бук чи заряджувальна машина? По фото не зрозуміло.
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06.04.2022 21:42 Ответить
Схоже на такий.

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06.04.2022 21:50 Ответить
це 9А39М1 воно може пускати але не може бачити ціль. наведення або з 9А310 (той що збив МН17 має радар и 4 ракети ) або з 9С18М1 ( станція виявлення цілі має більш потужний радар але немає ракет )
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06.04.2022 22:05 Ответить
Схоже на ТЗМку
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06.04.2022 22:09 Ответить
Удачной охоты всем нашим воинам!
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06.04.2022 21:42 Ответить
пускової-заряджаючої установки ЗРК "Бук", такі існують? знаю або заряджальні, як на фото. або пускові, з 4 ракетами(окремі локатори не берем до уваги)... це напевне щось нове?
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06.04.2022 21:44 Ответить
В Буковской батарее 1 СОУ (самоходная огневая установка, такая, что сбила Боинг) и 3 ПЗУ (что на фото). Все они пускают ракеты, но управляются ракеты только с СОУ. Конечно, эти попроще, но тоже довольно дорогие.
Бойцам ССО спасибо: увидели - уничтожили (скорее всего, эта ПЗУ ехала за новыми ракетами)
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06.04.2022 21:58 Ответить
Ну але це не пускова, з радаром і пунктом керування
Це ТЗМ - транспортно-зарядна. Імовірно кинули оскільки ані ракет, ані пункту керування, ані пускової нема
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06.04.2022 21:45 Ответить
Как много из Украины приятных новостей про Россию! -- уже второй месяц...*)
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06.04.2022 21:45 Ответить
А ржавичны там! Это ж надо было - довести технику до такого состояния. Вспоминаю советскую армию, где оружие до блеска отчищали.
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06.04.2022 21:46 Ответить
Обычная история ,Бук дал Дубу !
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06.04.2022 21:59 Ответить
Бук подъехал к берёзе и дал дуба.
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06.04.2022 22:05 Ответить
 
 