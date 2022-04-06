Группа ССО навела артиллерию, в результате чего был уничтожен вражеский Бук. ФОТОрепортаж
Командование Сил Специальных Операций обнародовало информацию об операции по уничтожению российского Бука.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Командования ССО.
В сообщении отмечается: "Группы ССО Украины охотятся на особого зверя – ПВО врага. В одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК "Бук".
После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А потом приступили к зачистке местности.
Во время нее, наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук". Работаем!"
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+25 Павло Мокрицький #462688
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Наснаги вам і перемоги !
(слава ВСУ и ССО!)
Бойцам ССО спасибо: увидели - уничтожили (скорее всего, эта ПЗУ ехала за новыми ракетами)
Це ТЗМ - транспортно-зарядна. Імовірно кинули оскільки ані ракет, ані пункту керування, ані пускової нема