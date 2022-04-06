Группа ССО навела артиллерию, в результате чего был уничтожен вражеский Бук. ФОТОрепортаж

Командование Сил Специальных Операций обнародовало информацию об операции по уничтожению российского Бука.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Командования ССО.

В сообщении отмечается: "Группы ССО Украины охотятся на особого зверя – ПВО врага. В одном из операционных районов группа Сил специальных операций ВС Украины провела поиск и обнаружила ЗРК "Бук".

После чего операторы навели огонь артиллерии на технику оккупанта. А потом приступили к зачистке местности.

Во время нее, наши воины убедились в результативности своей работы, найдя остатки уничтоженного "зверя" пусково-заряжающей установки ЗРК "Бук". Работаем!"

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