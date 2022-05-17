В Харькове уничтожен единственный в Украине генетический банк растений. ВИДЕО

В результате массированных обстрелов российской армии в Харькове уничтожен единственный в стране и один из крупнейших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко.

По словам ученого, в банке хранилось более 160 тысяч сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира. Семена ученые хранили в специальных хранилищах в различных температурных условиях, что позволило бы восстановить генофонд растений в случае масштабных природных катаклизмов. Таких банков генетических ресурсов растений во всем мире есть лишь несколько, а в Украине был один. Банк, имеющий давнюю историю, сохранился даже при немецкой оккупации, однако не пережил российской агрессии.

"Мне грустно говорить, что во времена гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то спрятать, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, включая Россию, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", - отметил ученый.

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"Семена уже готовили к севу для сортообновления, когда раз в несколько лет засеваются имеющиеся семена и закладываются на хранение новые, и с марта сотрудники должны были уже высевать всю эту коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла эта орда" асвабадителей ", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это мировая коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже мы не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", - рассказал Авраменко.

Он подчеркнул, что на территории не было военных или терробороны. "Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожилось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", - сказал ученый.