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В Харькове уничтожен единственный в Украине генетический банк растений. ВИДЕО

В результате массированных обстрелов российской армии в Харькове уничтожен единственный в стране и один из крупнейших в мире Банк генетических ресурсов растений Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Института растениеводства им. Юрьева НААН Украины Сергей Авраменко.

По словам ученого, в банке хранилось более 160 тысяч сортов и гибридов сельскохозяйственных культур со всего мира. Семена ученые хранили в специальных хранилищах в различных температурных условиях, что позволило бы восстановить генофонд растений в случае масштабных природных катаклизмов. Таких банков генетических ресурсов растений во всем мире есть лишь несколько, а в Украине был один. Банк, имеющий давнюю историю, сохранился даже при немецкой оккупации, однако не пережил российской агрессии.

"Мне грустно говорить, что во времена гитлеровской Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а наоборот пытались сохранить, что-то спрятать, потому что знали, что и их потомкам это понадобится. Потому что это вопрос продовольственной безопасности каждой страны. Селекционеры со всего мира, всех стран, включая Россию, заказывали и получали образцы из этого генофонда, чтобы создавать свои сорта, адаптированные к местности", - отметил ученый.

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"Семена уже готовили к севу для сортообновления, когда раз в несколько лет засеваются имеющиеся семена и закладываются на хранение новые, и с марта сотрудники должны были уже высевать всю эту коллекцию. После того, как пришел "русский мир", как пришла эта орда" асвабадителей ", все превратилось в сплошной пепел. Десятки тысяч образцов. Это мировая коллекция. В том числе сорта, которым сотни лет, старинные, которые уже мы не сможем восстановить. Здесь был ад, алюминий поплавился. Выгорело все", - рассказал Авраменко.

Он подчеркнул, что на территории не было военных или терробороны. "Это сугубо научное учреждение, которое умышленно уничтожилось, прицельно били именно в то место, где хранился банк генетических ресурсов растений", - сказал ученый.

наука (698) обстрел (28239) Харьков (7626) растения (24) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+24
Це теж не можна було вивезти?
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17.05.2022 19:02 Ответить
+19
нічого не можна було вивезти, бо зекоманда готувалась не до війни, а до шашликів.
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17.05.2022 19:03 Ответить
+11
Проє..ли, як скаже один персонаж. Єдине що тішить, це відновиться.
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17.05.2022 19:04 Ответить
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Це теж не можна було вивезти?
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17.05.2022 19:02 Ответить
Проє..ли, як скаже один персонаж. Єдине що тішить, це відновиться.
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17.05.2022 19:04 Ответить
Хай не тішить,не відновиться.Ви не уявляете маштаб ціеі трагедіі.
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17.05.2022 19:21 Ответить
Цілком можливо. Далекий від цієї теми. Писав із сподіванням на допомогу таких самих банків в інших країнах. Це ж можливо?
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17.05.2022 19:34 Ответить
Боневтікам пох, у них відповідь на це одна - про*бали (с)
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17.05.2022 19:05 Ответить
Так а хто ж знав, що кацапи, які носяться з тою перемогою над фашистами, як як дурень з писаною торбою, гірші за тих фашистів, яких "вони" перемогли?
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17.05.2022 19:06 Ответить
Я знав. А хіба ви не знали?
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17.05.2022 19:08 Ответить
Ні. Не знав, друже. Я, чесно Вам кажучи, думав, що помилка наша була в тому, що ми вважали їх братнім народом, а зараз думаю, що наша помилка була в тому, що ми вважали їх людьми...
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17.05.2022 21:23 Ответить
Маєте на увазі, хто знав в 2014?
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17.05.2022 19:09 Ответить
Тщатєльнєй треба було готуватись - Боневтіка ще коли казав:

"Харків сдам, а сам поїду шашлики на майські їсти"
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17.05.2022 19:16 Ответить
Немає слів ...
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17.05.2022 19:02 Ответить
нічого не можна було вивезти, бо зекоманда готувалась не до війни, а до шашликів.
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17.05.2022 19:03 Ответить
На полях Института Растениеводства с 50х годов выросли микрорайоны Харькова. Все уничтожено советской властью,Кушнаревым,Гепой,Дупой их последышами.Элитное( поселок),опытное хозяйство института ,расположенное за окружной в сторону России, было захвачено в первый день вторжения.Наслидки ученый описал,подчеркивая зверства русского мира.Вывозить и соломку стелить надо было сразу после 14 года.Однако...
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17.05.2022 19:27 Ответить
В этом напрямую виноваты зелёные гниды!!!
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17.05.2022 19:03 Ответить
Нє русня, а зелені? Я правильно тебе зрозумів, зрадобот? Звідки ви лізете? В окопі сидиш? Впевнений, що на дивані...
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17.05.2022 20:08 Ответить
Хто пустив русню на цю планету? Цим чортям одне місце, в могилі! Світ йде до прогрессу, до врівноваження ККД відносно затрат, а ці ******* лише все руйнують. А шкідників на городі серед культурних рослин, прийнято травити пестицидами?
Де там наші пестициди долекобійні? казали скоро мали би бути.
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17.05.2022 19:05 Ответить
У цьому винний міський голова - Терехов, кацап, який ще кілька місяців тому боровся за те, щоб проспект Жукова не перейменували.
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17.05.2022 19:07 Ответить
Навряд чи це було в його компетенції.
Цим, швидше за все, мала займатись академія наук та міністерство сільського господарства.
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17.05.2022 19:38 Ответить
ДА ***** ******* НУЖНО ПО КАЦАПАМ ,ГДЕ ***** ВООРУЖЕНИЕ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ? ***** ПОЧЕНМУ ПАТРОННОГО ЗАВОДА НЕТ? Воры грёбанные расстреливать вас нужно всех без исключения за мародёрство в такое время.
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17.05.2022 19:07 Ответить
В тебе сьогодні джекпот кацапура, будеш деактивований у день реєстрації.
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17.05.2022 19:13 Ответить
то есть мозгов вывезти не хватило , ******* !!!!! просто **********!!!! как чангар, как мосты, как продовольственные склады, как топливные склады, как музеи , как эвакуации, ..............это просто ******, ..............вопрос напрашивается сам собой - А О ЧЕМ ДУМАЛИ МЕРЫ ЭТИХ ГОРОДОВ ??? ТУТ не рашистов винить нужно , они долбоебы , это понятно, но вы , **** , патриоты ****** , поющие гимн по поводу и без , могли мозги включить ? или бабло свое спасали , по норам свои семьи ныкали , а теперь - ОЙ *** , ******, генетический банк разбомбили, ой *** , скифское золото ********, ой *** , склад с гуманитаркой ********** , ой *** , ой *** , ой *** ....................2,5 месяца войны , а ********* меньше не стало , особенно поражает то, что они все при власти.
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17.05.2022 19:13 Ответить
Как горько что вы правы на 100%
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18.05.2022 09:10 Ответить
Орки мають здохнути, аби не смерділи на цій землі.
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17.05.2022 19:14 Ответить
Надіюсь зараз світ зрозуміє що найбільше зло у світі не Гітлер і Нацизм а ***** і Рашизм! Навідмінно від німців (того часу) у московських гієн -ні воїнської честі ні совісті ні гідності-стадо виродків з лисим шизоїдним старим долбойобом-царьком
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17.05.2022 19:16 Ответить
Нічого ,відновимо.Генетичні банки всього світу допоможуть.І навіть найбільший генетични банк десь а Скандинавії допоможе.А, що в них не буде, заберемо в Санх- Підербурзькому інституті ім.Вавілова.Там все є.
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17.05.2022 19:22 Ответить
Пам'ятаєте, як в першій половині лютого Венедиктова брехала, що ніякої евакуації архівів Генпрокуратури не відбувалось?
А евакуація була.
Але влада ВСІХ переконувала, що загрози немає, і брехала про фейки.

10 лютого 2022 року.

"В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки."

Джерело:
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17.05.2022 19:29 Ответить
І картиночки ліпили про "фейки".

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17.05.2022 19:31 Ответить
Нічого дивного -

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17.05.2022 20:29 Ответить
В помсту, треба знищити в Улан-Баторі "Генетичний банк русскага чілавєка"
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17.05.2022 20:49 Ответить
Ютюб мені сьогодні підсунув відео від харків'ян, які були в евакуації у Львові та повернулись до дому. Сказали, що краще бути вдома під бімбами, а ніж у біндер львівських, які над ними знущались та за людей їх не вважали, морили голодом, забороняли розмовляти рускім ізиком та і вапше забирали у них гуманітарну допомогу та продавали її іншим, а потім вигнали їх з хати, яку здавали за великі гроші переселенцям.

Це була молода пара, десь років до тридцяти, уявіть лише, шо зараз це бидло почне брехати про перебування на Заході. Це невиліковні потвори, які повернувшись в зруйнований Харків продовжують залишатися рускамірцамі та ненавидіти тих українців, які захищали та звільнили їхнє місто. Якщо вся ця біомаса рускамірская здохне - я плакати не буду, а краще б було, якби кацапи їх і повбивали.
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17.05.2022 22:37 Ответить
Нагадаю, що у 2014 у мацкві горіла бібліотека, а конкретно сховище старослов'янських рукописів. Знищувалася історія слов'ян. То якісь насіння для московитів - то пил.
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17.05.2022 23:42 Ответить
 
 