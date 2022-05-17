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У Харкові знищено єдиний в Україні генетичний банк рослин. ВIДЕО

Внаслідок масованих обстрілів російської армії у Харкові знищено єдиний у країні та один із найбільших у світі Банк генетичних ресурсів рослин України.

Як переедає Цензор.НЕТ, про це розповів доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. Юр'єва НААН України Сергій Авраменко.

За словами вченого, у банку зберігалося понад 160 тис. сортів та гібридів сільськогосподарських культур з усього світу. Насіння вчені зберігали  спеціальних сховищах у різних температурних умовах, що дозволило б відновити генофонд рослин у разі масштабних природних катаклізмів.  Таких Банків генетичних ресурсів рослин у всьому світі є лише декілька, а в Україні був один. Банк, що має давню історію, зберігся навіть за часів німецької окупації, однак не пережив російської агресії.

"Мені сумно казати, що за часів гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищували цієї колекції, а навпаки намагалися зберегти, щось приховати, бо знали, що і їхнім нащадкам це знадобиться. Бо це питання продовольчої безпеки кожної країни. Селекціонери з усього світу, всіх країн, у тому числі Росії, замовляли і одержували зразки з цього генофонду, щоб створювати свої сорти, адаптовані до місцевості", - зазначив науковець.

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"Насіння вже готували до сівби для сортооновлення, коли раз на кілька років засівається наявне насіння та закладається на зберігання нове, і з березня співробітники мали вже висівати всю цю колекцію. Після того, як прийшов "руській мір", як прийшла ця орда "асвабадітєлєй", все перетворилося на суцільний попіл. Десятки тисяч зразків. Це світова колекція. В тому числі сорти, яким сотні років, старовинні, яких уже ми не зможемо відновити. Тут було пекло, алюміній поплавився. Вигоріло все", - розповів Авраменко. 

Він наголосив, що на території не було військових чи тероборони. "Це суто наукова установа, яка умисно знищилася, прицільно били саме в те місце, де зберігався банк генетичних ресурсів рослин", - сказав науковець.

Автор: 

наука (365) обстріл (29558) Харків (5742) рослини (19) знищення (7710)


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Топ коментарі
+24
Це теж не можна було вивезти?
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17.05.2022 19:02 Відповісти
+19
нічого не можна було вивезти, бо зекоманда готувалась не до війни, а до шашликів.
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17.05.2022 19:03 Відповісти
+11
Проє..ли, як скаже один персонаж. Єдине що тішить, це відновиться.
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17.05.2022 19:04 Відповісти
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Це теж не можна було вивезти?
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17.05.2022 19:02 Відповісти
Проє..ли, як скаже один персонаж. Єдине що тішить, це відновиться.
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17.05.2022 19:04 Відповісти
Хай не тішить,не відновиться.Ви не уявляете маштаб ціеі трагедіі.
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17.05.2022 19:21 Відповісти
Цілком можливо. Далекий від цієї теми. Писав із сподіванням на допомогу таких самих банків в інших країнах. Це ж можливо?
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17.05.2022 19:34 Відповісти
Боневтікам пох, у них відповідь на це одна - про*бали (с)
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17.05.2022 19:05 Відповісти
Так а хто ж знав, що кацапи, які носяться з тою перемогою над фашистами, як як дурень з писаною торбою, гірші за тих фашистів, яких "вони" перемогли?
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17.05.2022 19:06 Відповісти
Я знав. А хіба ви не знали?
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17.05.2022 19:08 Відповісти
Ні. Не знав, друже. Я, чесно Вам кажучи, думав, що помилка наша була в тому, що ми вважали їх братнім народом, а зараз думаю, що наша помилка була в тому, що ми вважали їх людьми...
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17.05.2022 21:23 Відповісти
Маєте на увазі, хто знав в 2014?
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17.05.2022 19:09 Відповісти
Тщатєльнєй треба було готуватись - Боневтіка ще коли казав:

"Харків сдам, а сам поїду шашлики на майські їсти"
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17.05.2022 19:16 Відповісти
Немає слів ...
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17.05.2022 19:02 Відповісти
нічого не можна було вивезти, бо зекоманда готувалась не до війни, а до шашликів.
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17.05.2022 19:03 Відповісти
На полях Института Растениеводства с 50х годов выросли микрорайоны Харькова. Все уничтожено советской властью,Кушнаревым,Гепой,Дупой их последышами.Элитное( поселок),опытное хозяйство института ,расположенное за окружной в сторону России, было захвачено в первый день вторжения.Наслидки ученый описал,подчеркивая зверства русского мира.Вывозить и соломку стелить надо было сразу после 14 года.Однако...
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17.05.2022 19:27 Відповісти
В этом напрямую виноваты зелёные гниды!!!
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17.05.2022 19:03 Відповісти
Нє русня, а зелені? Я правильно тебе зрозумів, зрадобот? Звідки ви лізете? В окопі сидиш? Впевнений, що на дивані...
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17.05.2022 20:08 Відповісти
Хто пустив русню на цю планету? Цим чортям одне місце, в могилі! Світ йде до прогрессу, до врівноваження ККД відносно затрат, а ці ******* лише все руйнують. А шкідників на городі серед культурних рослин, прийнято травити пестицидами?
Де там наші пестициди долекобійні? казали скоро мали би бути.
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17.05.2022 19:05 Відповісти
У цьому винний міський голова - Терехов, кацап, який ще кілька місяців тому боровся за те, щоб проспект Жукова не перейменували.
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17.05.2022 19:07 Відповісти
Навряд чи це було в його компетенції.
Цим, швидше за все, мала займатись академія наук та міністерство сільського господарства.
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17.05.2022 19:38 Відповісти
ДА ***** ******* НУЖНО ПО КАЦАПАМ ,ГДЕ ***** ВООРУЖЕНИЕ ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ? ***** ПОЧЕНМУ ПАТРОННОГО ЗАВОДА НЕТ? Воры грёбанные расстреливать вас нужно всех без исключения за мародёрство в такое время.
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17.05.2022 19:07 Відповісти
В тебе сьогодні джекпот кацапура, будеш деактивований у день реєстрації.
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17.05.2022 19:13 Відповісти
то есть мозгов вывезти не хватило , ******* !!!!! просто **********!!!! как чангар, как мосты, как продовольственные склады, как топливные склады, как музеи , как эвакуации, ..............это просто ******, ..............вопрос напрашивается сам собой - А О ЧЕМ ДУМАЛИ МЕРЫ ЭТИХ ГОРОДОВ ??? ТУТ не рашистов винить нужно , они долбоебы , это понятно, но вы , **** , патриоты ****** , поющие гимн по поводу и без , могли мозги включить ? или бабло свое спасали , по норам свои семьи ныкали , а теперь - ОЙ *** , ******, генетический банк разбомбили, ой *** , скифское золото ********, ой *** , склад с гуманитаркой ********** , ой *** , ой *** , ой *** ....................2,5 месяца войны , а ********* меньше не стало , особенно поражает то, что они все при власти.
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17.05.2022 19:13 Відповісти
Как горько что вы правы на 100%
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18.05.2022 09:10 Відповісти
Орки мають здохнути, аби не смерділи на цій землі.
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17.05.2022 19:14 Відповісти
Надіюсь зараз світ зрозуміє що найбільше зло у світі не Гітлер і Нацизм а ***** і Рашизм! Навідмінно від німців (того часу) у московських гієн -ні воїнської честі ні совісті ні гідності-стадо виродків з лисим шизоїдним старим долбойобом-царьком
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17.05.2022 19:16 Відповісти
Нічого ,відновимо.Генетичні банки всього світу допоможуть.І навіть найбільший генетични банк десь а Скандинавії допоможе.А, що в них не буде, заберемо в Санх- Підербурзькому інституті ім.Вавілова.Там все є.
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17.05.2022 19:22 Відповісти
Пам'ятаєте, як в першій половині лютого Венедиктова брехала, що ніякої евакуації архівів Генпрокуратури не відбувалось?
А евакуація була.
Але влада ВСІХ переконувала, що загрози немає, і брехала про фейки.

10 лютого 2022 року.

"В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки."

Джерело:
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17.05.2022 19:29 Відповісти
І картиночки ліпили про "фейки".

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17.05.2022 19:31 Відповісти
Нічого дивного -

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17.05.2022 20:29 Відповісти
В помсту, треба знищити в Улан-Баторі "Генетичний банк русскага чілавєка"
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17.05.2022 20:49 Відповісти
Ютюб мені сьогодні підсунув відео від харків'ян, які були в евакуації у Львові та повернулись до дому. Сказали, що краще бути вдома під бімбами, а ніж у біндер львівських, які над ними знущались та за людей їх не вважали, морили голодом, забороняли розмовляти рускім ізиком та і вапше забирали у них гуманітарну допомогу та продавали її іншим, а потім вигнали їх з хати, яку здавали за великі гроші переселенцям.

Це була молода пара, десь років до тридцяти, уявіть лише, шо зараз це бидло почне брехати про перебування на Заході. Це невиліковні потвори, які повернувшись в зруйнований Харків продовжують залишатися рускамірцамі та ненавидіти тих українців, які захищали та звільнили їхнє місто. Якщо вся ця біомаса рускамірская здохне - я плакати не буду, а краще б було, якби кацапи їх і повбивали.
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17.05.2022 22:37 Відповісти
Нагадаю, що у 2014 у мацкві горіла бібліотека, а конкретно сховище старослов'янських рукописів. Знищувалася історія слов'ян. То якісь насіння для московитів - то пил.
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17.05.2022 23:42 Відповісти
 
 