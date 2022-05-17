У Харкові знищено єдиний в Україні генетичний банк рослин. ВIДЕО
Внаслідок масованих обстрілів російської армії у Харкові знищено єдиний у країні та один із найбільших у світі Банк генетичних ресурсів рослин України.
Як переедає Цензор.НЕТ, про це розповів доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. Юр'єва НААН України Сергій Авраменко.
За словами вченого, у банку зберігалося понад 160 тис. сортів та гібридів сільськогосподарських культур з усього світу. Насіння вчені зберігали спеціальних сховищах у різних температурних умовах, що дозволило б відновити генофонд рослин у разі масштабних природних катаклізмів. Таких Банків генетичних ресурсів рослин у всьому світі є лише декілька, а в Україні був один. Банк, що має давню історію, зберігся навіть за часів німецької окупації, однак не пережив російської агресії.
"Мені сумно казати, що за часів гітлерівської Німеччини, коли в окупації була вся Україна, німці не знищували цієї колекції, а навпаки намагалися зберегти, щось приховати, бо знали, що і їхнім нащадкам це знадобиться. Бо це питання продовольчої безпеки кожної країни. Селекціонери з усього світу, всіх країн, у тому числі Росії, замовляли і одержували зразки з цього генофонду, щоб створювати свої сорти, адаптовані до місцевості", - зазначив науковець.
"Насіння вже готували до сівби для сортооновлення, коли раз на кілька років засівається наявне насіння та закладається на зберігання нове, і з березня співробітники мали вже висівати всю цю колекцію. Після того, як прийшов "руській мір", як прийшла ця орда "асвабадітєлєй", все перетворилося на суцільний попіл. Десятки тисяч зразків. Це світова колекція. В тому числі сорти, яким сотні років, старовинні, яких уже ми не зможемо відновити. Тут було пекло, алюміній поплавився. Вигоріло все", - розповів Авраменко.
Він наголосив, що на території не було військових чи тероборони. "Це суто наукова установа, яка умисно знищилася, прицільно били саме в те місце, де зберігався банк генетичних ресурсів рослин", - сказав науковець.
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"Харків сдам, а сам поїду шашлики на майські їсти"
Де там наші пестициди долекобійні? казали скоро мали би бути.
Цим, швидше за все, мала займатись академія наук та міністерство сільського господарства.
А евакуація була.
Але влада ВСІХ переконувала, що загрози немає, і брехала про фейки.
10 лютого 2022 року.
"В Офісі ГПУ відбувається планова робота з упорядкування документів. Ніякої евакуації паперів не відбувається, - Центр стратегічних комунікацій та інфобезпеки."
Джерело:
Це була молода пара, десь років до тридцяти, уявіть лише, шо зараз це бидло почне брехати про перебування на Заході. Це невиліковні потвори, які повернувшись в зруйнований Харків продовжують залишатися рускамірцамі та ненавидіти тих українців, які захищали та звільнили їхнє місто. Якщо вся ця біомаса рускамірская здохне - я плакати не буду, а краще б було, якби кацапи їх і повбивали.