Украинские артиллеристы уничтожили боевую машину пехоты войск РФ. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Начинаем день с приятных новостей! Боевая машина пехоты уничтожена, а некоторые российские оккупанты уже не будут бродить по нашей земле. Продолжение следует... Сечеславцы обещают", - говорится в сообщении.

На каком направлении произошло уничтожение, не отмечается. Впрочем, сообщается, что вражескую технику уничтожили воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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