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Украинские артиллеристы уничтожили боевую машину пехоты войск РФ. ВИДЕО

Защитники Украины уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Начинаем день с приятных новостей! Боевая машина пехоты уничтожена, а некоторые российские оккупанты уже не будут бродить по нашей земле. Продолжение следует... Сечеславцы обещают", - говорится в сообщении.

На каком направлении произошло уничтожение, не отмечается. Впрочем, сообщается, что вражескую технику уничтожили воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

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Автор: 

армия РФ (19910) Генштаб ВС (6585) уничтожение (7400) техника (1762)


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Топ комментарии
+13
Копита в одну сторону, скрєпи в другу, а яйця в третю. Красіво...
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18.05.2022 09:47 Ответить
+12
Українським артилеристам-респект.Приємно спостерігати як бігають обісрані кацапські свині...
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18.05.2022 09:46 Ответить
+12
Если мы победим в этой войне то всех пленных мы вернем. Если же не дай Боже проиграем то все окажемся в плену и лагерях. Поэтому у нас единственный выход только вперед уничтожать врага и освобождать нашу землю и наших людей
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18.05.2022 10:04 Ответить
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Ох как смачно
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18.05.2022 09:43 Ответить
Щось це не радує коли азовців найвеличніший здав у полон.
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18.05.2022 09:44 Ответить
Українським артилеристам-респект.Приємно спостерігати як бігають обісрані кацапські свині...
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18.05.2022 09:46 Ответить
Копита в одну сторону, скрєпи в другу, а яйця в третю. Красіво...
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18.05.2022 09:47 Ответить
На 0:32-0:35 отчаянный орк конечно, побежал спасать технику из-под обстрела
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18.05.2022 09:51 Ответить
В нього в "бесі" був приниканий трофейний унітаз. То він його рятував.
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18.05.2022 10:25 Ответить
Цього лайна в них ще багато. Тримаймося
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18.05.2022 09:52 Ответить
На тлі здачі азовців у полон рашистам навіть ця новина не дуже тішить.
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18.05.2022 09:59 Ответить
Если мы победим в этой войне то всех пленных мы вернем. Если же не дай Боже проиграем то все окажемся в плену и лагерях. Поэтому у нас единственный выход только вперед уничтожать врага и освобождать нашу землю и наших людей
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18.05.2022 10:04 Ответить
Свіжа свинособачатина.
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18.05.2022 10:33 Ответить
Ще й трохи підсмажена!
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18.05.2022 11:00 Ответить
та все одно нашi собаки вже не можуть так багато переробляти Печiнка пухне вiд проспиртованого бурятського жиру. Треба оркiв тренувати на пожирання м'яса сородичiв.
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19.05.2022 01:09 Ответить
Мазилы
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18.05.2022 13:47 Ответить
 
 