Українські артилеристи знищили бойову машину піхоти військ РФ. ВIДЕО
Захисники України знищили ворожу бойову машину піхоти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
"Починаємо день з приємних новин! Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють", - йдеться у повідомленні.
На якому саме напрямку відбулося знищення, не зазначається. Втім повідомляється, що ворожу техніку знищили воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
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