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Українські артилеристи знищили бойову машину піхоти військ РФ. ВIДЕО

Захисники України знищили ворожу бойову машину піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Починаємо день з приємних новин! Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють", - йдеться у повідомленні.

На якому саме напрямку відбулося знищення, не зазначається. Втім повідомляється, що ворожу техніку знищили воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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Автор: 

армія рф (18060) Генштаб ЗС (6887) знищення (7713) техніка (1875)


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Топ коментарі
+13
Копита в одну сторону, скрєпи в другу, а яйця в третю. Красіво...
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18.05.2022 09:47 Відповісти
+12
Українським артилеристам-респект.Приємно спостерігати як бігають обісрані кацапські свині...
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18.05.2022 09:46 Відповісти
+12
Если мы победим в этой войне то всех пленных мы вернем. Если же не дай Боже проиграем то все окажемся в плену и лагерях. Поэтому у нас единственный выход только вперед уничтожать врага и освобождать нашу землю и наших людей
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18.05.2022 10:04 Відповісти
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Ох как смачно
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18.05.2022 09:43 Відповісти
Щось це не радує коли азовців найвеличніший здав у полон.
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18.05.2022 09:44 Відповісти
Українським артилеристам-респект.Приємно спостерігати як бігають обісрані кацапські свині...
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18.05.2022 09:46 Відповісти
Копита в одну сторону, скрєпи в другу, а яйця в третю. Красіво...
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18.05.2022 09:47 Відповісти
На 0:32-0:35 отчаянный орк конечно, побежал спасать технику из-под обстрела
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18.05.2022 09:51 Відповісти
В нього в "бесі" був приниканий трофейний унітаз. То він його рятував.
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18.05.2022 10:25 Відповісти
Цього лайна в них ще багато. Тримаймося
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18.05.2022 09:52 Відповісти
На тлі здачі азовців у полон рашистам навіть ця новина не дуже тішить.
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18.05.2022 09:59 Відповісти
Если мы победим в этой войне то всех пленных мы вернем. Если же не дай Боже проиграем то все окажемся в плену и лагерях. Поэтому у нас единственный выход только вперед уничтожать врага и освобождать нашу землю и наших людей
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18.05.2022 10:04 Відповісти
Свіжа свинособачатина.
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18.05.2022 10:33 Відповісти
Ще й трохи підсмажена!
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18.05.2022 11:00 Відповісти
та все одно нашi собаки вже не можуть так багато переробляти Печiнка пухне вiд проспиртованого бурятського жиру. Треба оркiв тренувати на пожирання м'яса сородичiв.
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19.05.2022 01:09 Відповісти
Мазилы
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18.05.2022 13:47 Відповісти
 
 