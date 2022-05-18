Українські артилеристи знищили бойову машину піхоти військ РФ. ВIДЕО

Захисники України знищили ворожу бойову машину піхоти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Починаємо день з приємних новин! Бойова машина піхоти знищена, а деякі російські окупанти вже не блукатимуть по нашій землі. Далі буде... Січеславці обіцяють", - йдеться у повідомленні.

На якому саме напрямку відбулося знищення, не зазначається. Втім повідомляється, що ворожу техніку знищили воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

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