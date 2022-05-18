Украинская ПВО сбила вражеский самолет. ВИДЕО
Подразделение противовоздушной обороны сбил российский военный самолет.
Об этом сообщает 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко, передает Цензор.НЕТ.
"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", - говорится в сообщении.
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Ты жопу запрятал за спину ребят
комбат епт, комбат
Когда эта мразь окочурится, то будет достойная подтанцовка на разогребе у каздона с хором александрова
Ваши жопы под прицелом
Берегите свои жопы
Скоро ведь прийдут с Европы
Слава нації!
Кадирівців й пілотів ***** зацікавленний обмінювати в першу й десяту чергу ...
Й тільки на одинадцяту чергу усіх інших ...
Это хорошо
https://www.youtube.com/watch?v=gaKEqjmYjos
Кацапи: вИ КАМІКАДЗЕ???!!!
PS: Знає , що квиток в "ОДНУ СТОРОНУ", і все одно хоче показати"вЯличиЕ иМперии"...
Назад до"мами" або в "пакеті" або"пеплом"!
Слава ЗСУ!!!
Але у чому цінність таких відео? Спочатку летять два літаки, потім якесь статичне фото (як пишуть, взяте з інтернету). What's the point?
За попередньою інформацією, в наслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. 3 загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади, серед яких:
- ТВО командира 810 ОБр МП полковник ян суханов - важко поранений;
- ТВО командира 382 окремого батальйону МП майор леонід смірнов - важко поранено;
- начальник зв'язку 810 ОБр МП капітан андрій бушмін - важко поранений;
- командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник олексій теремков - важко поранений;
- командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан віктор єршов - важко поранений (відірвана рука).