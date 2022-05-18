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Украинская ПВО сбила вражеский самолет. ВИДЕО

Подразделение противовоздушной обороны сбил российский военный самолет.

Об этом сообщает 57 отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко, передает Цензор.НЕТ.

"По данным штаба 57 отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В боях за Луганщину героически погиб главный мастер-сержант 57-й ОМПБр Юрий Тихоненко. ФОТО

ПВО (2897) самолет (3659) 57 отдельная мотопехотная бригада (104)


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Топ комментарии
+62
Наші котики, дякуємо!
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18.05.2022 13:28 Ответить
+54
Горят самолеты и танки горят
Ты жопу запрятал за спину ребят
комбат епт, комбат

Когда эта мразь окочурится, то будет достойная подтанцовка на разогребе у каздона с хором александрова
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18.05.2022 13:33 Ответить
+51
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18.05.2022 13:28 Ответить
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Наші котики, дякуємо!
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18.05.2022 13:28 Ответить
Ще один )(уйловський бройлер долітався!! В українській м'ясорубці згине московська орда!!!)))
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18.05.2022 13:48 Ответить
Рідка птиця тепер долетить до середини Дінця...
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18.05.2022 16:45 Ответить
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18.05.2022 13:28 Ответить
Горят самолеты и танки горят
Ты жопу запрятал за спину ребят
комбат епт, комбат

Когда эта мразь окочурится, то будет достойная подтанцовка на разогребе у каздона с хором александрова
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18.05.2022 13:33 Ответить
Расеяне, ахфицеры
Ваши жопы под прицелом
Берегите свои жопы
Скоро ведь прийдут с Европы
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18.05.2022 13:37 Ответить
Николай ************
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19.05.2022 12:50 Ответить
Слава Украине!
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18.05.2022 13:28 Ответить
Героям слава!

Слава нації!
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18.05.2022 13:51 Ответить
Смерть ворогам!!!
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18.05.2022 13:58 Ответить
Це що - уже "нелякані ідіоти" з Сирії під"їхали? Вирішили поповнить третю сотню "жмурів"?
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18.05.2022 13:29 Ответить
Каждый день наблюдаю как минимум пару пар су-25 возвращающихся в Крым... Несколько раз видел их разворот в обратном направлении с полным боекомплектом... Было такое впечатление, что убегали от ПВО, на полторы сотни км в тыл, а потом возвращались обратно... Что гудит высоко в небе ни разу визуально не видел, но звук слышно почти постоянно...
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18.05.2022 13:48 Ответить
Нехай щастить!
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18.05.2022 13:29 Ответить
***** шастать*
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18.05.2022 14:38 Ответить
Я конечно извиняюсь, но это какая-то *****. если сбили, то сбили, а если улетели то улетели.
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18.05.2022 13:30 Ответить
низько літають,можна стінгером дістати падлюк
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18.05.2022 13:30 Ответить
Эти даже возле Крыма очень низко летают, в зоне видимости находятся не больше минуты...
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18.05.2022 13:50 Ответить
Потрібні живі пілоти й живі кадирівці .

Кадирівців й пілотів ***** зацікавленний обмінювати в першу й десяту чергу ...
Й тільки на одинадцяту чергу усіх інших ...
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18.05.2022 13:30 Ответить
Ватолёт!
Это хорошо
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18.05.2022 13:30 Ответить
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18.05.2022 13:32 Ответить
какой то явный монтаж ..идите нахер с такими видео ...
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18.05.2022 13:34 Ответить
не ******* была команда
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18.05.2022 13:37 Ответить
Може вам ще й точку пуску ППО показати?
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18.05.2022 13:41 Ответить
Ну монтаж не монтаж, но несколько раз видел возвращение некомплекта) Они по одном не летают, а тут возвращались по одному... Как вертолеты, так и самолеты...
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18.05.2022 13:54 Ответить
свинособачий блохолет оказался тяжелее воздуха
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18.05.2022 13:35 Ответить
СУ-27 и штрафы за превышение. Интервью с боевым лётчиком истребителя
https://www.youtube.com/watch?v=gaKEqjmYjos
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18.05.2022 13:38 Ответить
Дякую , сподобалось.
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18.05.2022 15:12 Ответить
Непонятно
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18.05.2022 13:38 Ответить
""
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18.05.2022 13:44 Ответить
Ви не розумієте - якщо літаки літають, то вони інколи падають. Це проста статистика, а ви вже почали - ППО, ППО. І зємноє прітяженіє не забивайте. Ну і крівізну землі. Ох, вчити вас, та вчити, циганчат невпійманих
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18.05.2022 13:46 Ответить
СУПЕР))) 202!!!
Кацапи: вИ КАМІКАДЗЕ???!!!
PS: Знає , що квиток в "ОДНУ СТОРОНУ", і все одно хоче показати"вЯличиЕ иМперии"...
Назад до"мами" або в "пакеті" або"пеплом"!
Слава ЗСУ!!!
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18.05.2022 13:47 Ответить
Доліталися гніди
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18.05.2022 13:50 Ответить
Якщо справді збили -- це дуже класно.

Але у чому цінність таких відео? Спочатку летять два літаки, потім якесь статичне фото (як пишуть, взяте з інтернету). What's the point?
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18.05.2022 13:52 Ответить
Навіщо подавати новину з таким відео яке ставить її під сумнів? В
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18.05.2022 13:55 Ответить
інфо з оф.сторінки бригади,якщо сказали значить правда, а відео то таке,може і нарізка бути,головне рашистів зашкварили!
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18.05.2022 14:37 Ответить
Ну, немає відео, як збили, то й немає. Навіщо ліпити і виставляти оце.
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18.05.2022 13:57 Ответить
Начальник штабу анонсував велике бахкання де і не чекали. Чекаємо,нічого,тільки знову анонс що захисники Маріуполя дякуємо і ідіть в окупацію.
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18.05.2022 13:58 Ответить
спасибі, діточки хороші! най би ше
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18.05.2022 13:59 Ответить
Збили рашиста! Збили падлюку! Слава Українським воїнам!
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18.05.2022 14:04 Ответить
Артилерія ЗСУ знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту. . Про це сьогодні https://t.me/AFUStratCom/1722 повідомляє цск

За попередньою інформацією, в наслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. 3 загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади, серед яких:
- ТВО командира 810 ОБр МП полковник ян суханов - важко поранений;
- ТВО командира 382 окремого батальйону МП майор леонід смірнов - важко поранено;
- начальник зв'язку 810 ОБр МП капітан андрій бушмін - важко поранений;
- командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник олексій теремков - важко поранений;
- командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан віктор єршов - важко поранений (відірвана рука).
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18.05.2022 14:07 Ответить
Лучше бы все тяжелораненые были легко убитыми!
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19.05.2022 12:52 Ответить
 
 