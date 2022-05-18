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Українська ППО збила ворожий літак. ВIДЕО

Підрозділ протиповітряної оборони збив російський військовий літак.

Про це повідомляє 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними штабу 57 окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". ВIДЕО

Автор: 

ППО (3338) літак (2983) 57 окрема мотопіхотна бригада (105)


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Топ коментарі
+62
Наші котики, дякуємо!
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18.05.2022 13:28 Відповісти
+54
Горят самолеты и танки горят
Ты жопу запрятал за спину ребят
комбат епт, комбат

Когда эта мразь окочурится, то будет достойная подтанцовка на разогребе у каздона с хором александрова
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18.05.2022 13:33 Відповісти
+51
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18.05.2022 13:28 Відповісти
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Наші котики, дякуємо!
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18.05.2022 13:28 Відповісти
Ще один )(уйловський бройлер долітався!! В українській м'ясорубці згине московська орда!!!)))
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18.05.2022 13:48 Відповісти
Рідка птиця тепер долетить до середини Дінця...
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18.05.2022 16:45 Відповісти
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18.05.2022 13:28 Відповісти
Горят самолеты и танки горят
Ты жопу запрятал за спину ребят
комбат епт, комбат

Когда эта мразь окочурится, то будет достойная подтанцовка на разогребе у каздона с хором александрова
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18.05.2022 13:33 Відповісти
Расеяне, ахфицеры
Ваши жопы под прицелом
Берегите свои жопы
Скоро ведь прийдут с Европы
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18.05.2022 13:37 Відповісти
Николай ************
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19.05.2022 12:50 Відповісти
Слава Украине!
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18.05.2022 13:28 Відповісти
Героям слава!

Слава нації!
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18.05.2022 13:51 Відповісти
Смерть ворогам!!!
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18.05.2022 13:58 Відповісти
Це що - уже "нелякані ідіоти" з Сирії під"їхали? Вирішили поповнить третю сотню "жмурів"?
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18.05.2022 13:29 Відповісти
Каждый день наблюдаю как минимум пару пар су-25 возвращающихся в Крым... Несколько раз видел их разворот в обратном направлении с полным боекомплектом... Было такое впечатление, что убегали от ПВО, на полторы сотни км в тыл, а потом возвращались обратно... Что гудит высоко в небе ни разу визуально не видел, но звук слышно почти постоянно...
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18.05.2022 13:48 Відповісти
Нехай щастить!
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18.05.2022 13:29 Відповісти
***** шастать*
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18.05.2022 14:38 Відповісти
Я конечно извиняюсь, но это какая-то *****. если сбили, то сбили, а если улетели то улетели.
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18.05.2022 13:30 Відповісти
низько літають,можна стінгером дістати падлюк
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18.05.2022 13:30 Відповісти
Эти даже возле Крыма очень низко летают, в зоне видимости находятся не больше минуты...
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18.05.2022 13:50 Відповісти
Потрібні живі пілоти й живі кадирівці .

Кадирівців й пілотів ***** зацікавленний обмінювати в першу й десяту чергу ...
Й тільки на одинадцяту чергу усіх інших ...
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18.05.2022 13:30 Відповісти
Ватолёт!
Это хорошо
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18.05.2022 13:30 Відповісти
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18.05.2022 13:32 Відповісти
какой то явный монтаж ..идите нахер с такими видео ...
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18.05.2022 13:34 Відповісти
не ******* была команда
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18.05.2022 13:37 Відповісти
Може вам ще й точку пуску ППО показати?
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18.05.2022 13:41 Відповісти
Ну монтаж не монтаж, но несколько раз видел возвращение некомплекта) Они по одном не летают, а тут возвращались по одному... Как вертолеты, так и самолеты...
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18.05.2022 13:54 Відповісти
свинособачий блохолет оказался тяжелее воздуха
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18.05.2022 13:35 Відповісти
СУ-27 и штрафы за превышение. Интервью с боевым лётчиком истребителя
https://www.youtube.com/watch?v=gaKEqjmYjos
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18.05.2022 13:38 Відповісти
Дякую , сподобалось.
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18.05.2022 15:12 Відповісти
Непонятно
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18.05.2022 13:38 Відповісти
""
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18.05.2022 13:44 Відповісти
Ви не розумієте - якщо літаки літають, то вони інколи падають. Це проста статистика, а ви вже почали - ППО, ППО. І зємноє прітяженіє не забивайте. Ну і крівізну землі. Ох, вчити вас, та вчити, циганчат невпійманих
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18.05.2022 13:46 Відповісти
СУПЕР))) 202!!!
Кацапи: вИ КАМІКАДЗЕ???!!!
PS: Знає , що квиток в "ОДНУ СТОРОНУ", і все одно хоче показати"вЯличиЕ иМперии"...
Назад до"мами" або в "пакеті" або"пеплом"!
Слава ЗСУ!!!
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18.05.2022 13:47 Відповісти
Доліталися гніди
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18.05.2022 13:50 Відповісти
Якщо справді збили -- це дуже класно.

Але у чому цінність таких відео? Спочатку летять два літаки, потім якесь статичне фото (як пишуть, взяте з інтернету). What's the point?
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18.05.2022 13:52 Відповісти
Навіщо подавати новину з таким відео яке ставить її під сумнів? В
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18.05.2022 13:55 Відповісти
інфо з оф.сторінки бригади,якщо сказали значить правда, а відео то таке,може і нарізка бути,головне рашистів зашкварили!
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18.05.2022 14:37 Відповісти
Ну, немає відео, як збили, то й немає. Навіщо ліпити і виставляти оце.
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18.05.2022 13:57 Відповісти
Начальник штабу анонсував велике бахкання де і не чекали. Чекаємо,нічого,тільки знову анонс що захисники Маріуполя дякуємо і ідіть в окупацію.
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18.05.2022 13:58 Відповісти
спасибі, діточки хороші! най би ше
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18.05.2022 13:59 Відповісти
Збили рашиста! Збили падлюку! Слава Українським воїнам!
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18.05.2022 14:04 Відповісти
Артилерія ЗСУ знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту. . Про це сьогодні https://t.me/AFUStratCom/1722 повідомляє цск

За попередньою інформацією, в наслідок артилерійського удару знищено командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в/ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. 3 загиблих та 14 поранених офіцерів командного складу бригади, серед яких:
- ТВО командира 810 ОБр МП полковник ян суханов - важко поранений;
- ТВО командира 382 окремого батальйону МП майор леонід смірнов - важко поранено;
- начальник зв'язку 810 ОБр МП капітан андрій бушмін - важко поранений;
- командир 542 десантно-штурмового батальйону підполковник олексій теремков - важко поранений;
- командир гаубичної самохідної артилерійської батареї 546 ОГСАДн капітан віктор єршов - важко поранений (відірвана рука).
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18.05.2022 14:07 Відповісти
Лучше бы все тяжелораненые были легко убитыми!
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19.05.2022 12:52 Відповісти
 
 