Россия воюет неопытными срочниками и мародерами, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что заявления РФ об использовании лазерного оружия свидетельствуют о том, что у оккупантов заканчиваются ракеты.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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