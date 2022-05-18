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Росія воює недосвідченими строковиками та мародерами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що заяви РФ про використання лазерної зброї свідчать про те, що в окупантів закінчуються ракети.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський і президент ОАЕ Мохамед Бін Зайед обговорили забезпечення України пальним

Автор: 

Зеленський Володимир (23803)


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Топ коментарі
+23
Ну ладно ему речи пишут, но у самого то голова должна быть на плечах.
Зачем так примитивно недооценивать противника?
Как неЛохом пришел к власти так им и остался...
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18.05.2022 23:36
+19
він принижує українську армію такими заявами та знецінює ціну їх перемог, тому що одразу виникає питання - якщо всі орки молоді та ненавчені +мародери, то чому ЗСУ не звільняють окуповані території - чому тягнут?

- виходить що українські солдати воюють ще гірше за цих молодих ненавчених орків та мародерів
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18.05.2022 23:36
+17
Если все такие ****** то почему фронт в Херсонской и Запорожской областях стоит на месте уже второй месяц?**** ли рассказчики куевы
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18.05.2022 23:39
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Строковики таки не досвідчені орки. А мародери то професіонали.
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18.05.2022 23:22 Відповісти
а правда броники в эпицентре по 17 тыс. продают?
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18.05.2022 23:43 Відповісти
У Чорнобаївці я думаю 28 тисяч. А що такого? Ноу Хау російської армії - заробити.
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18.05.2022 23:59 Відповісти
Повістки на президентство?
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18.05.2022 23:37 Відповісти
Щоб він ще нам цікавого розказав про московію?! Або про гетьманцевих з єрмаками.
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18.05.2022 23:25 Відповісти
офис бубы мечтает о опытных и профессиональных убийцах для нас...
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18.05.2022 23:26 Відповісти
лазерна зброя? може з указки лазерної китайської для дітей...дивлячись на їх безпілотник з банькою від води для бензину та фотоапаратом Кенон ..то точно нанотехнології ,аналоговнєт
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18.05.2022 23:27 Відповісти
зеленский устал - "чукча читатель суфлера" -" язык болит" - "глаза не горят" нет уже того "энтузазизма" - может отпустить его во свояси из плена ермака пусть только маякнет нам
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18.05.2022 23:34 Відповісти
Феерический идиот))) Он бы еще заявил, что ДВСы придумали ибо паровые двигатели закончились))) С рашкой и ее уровнем развития то понятно, но когда у нас у руля такое... Пипец...
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18.05.2022 23:34 Відповісти
Ну ладно ему речи пишут, но у самого то голова должна быть на плечах.
Зачем так примитивно недооценивать противника?
Как неЛохом пришел к власти так им и остался...
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18.05.2022 23:36 Відповісти
только унизительное поражение приведет народы ********** в чувство...
на не продолжительное время...
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18.05.2022 23:36 Відповісти
це шо, проблема для Зелі?? він хоче щоб було більше досвідчених раша-нацистів? чи турбується про життя тих недосвідчених фашистів??? чи Зелі більш ні про що говорить?
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18.05.2022 23:36 Відповісти
просто бубе жалко молодых жыдоугрофиннобурятов...
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18.05.2022 23:41 Відповісти
у зелейоба реальная рефлексия на рашистов - он за них так переживает что они плохо воюют что они в изоляции что у них экономика скоро схлопнется
а про украинцев он ничего не говрит ничего не переживает и самое гланое не отчитывается о своих обiцянках которых он надавал уже сто тысяч пицот
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19.05.2022 04:21 Відповісти
він принижує українську армію такими заявами та знецінює ціну їх перемог, тому що одразу виникає питання - якщо всі орки молоді та ненавчені +мародери, то чому ЗСУ не звільняють окуповані території - чому тягнут?

- виходить що українські солдати воюють ще гірше за цих молодих ненавчених орків та мародерів
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18.05.2022 23:36 Відповісти
Мавпа з гранатою все одно небезпечна. А так рашисти втратили більше ніж за 10 років афганістану та дві чеченської разом узяті.
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18.05.2022 23:53 Відповісти
Та коли расєйських керівників турбували людські втрати?
Зате вони тепер мають найплодородніші в світі Херсонські землі, найбільшу в Європі АЕС, сухопутний коридор до Криму та мілліони наших людей. І расєйські свиноматки, які ще вчора ховали своїх чоловіків, пригають від радості з того факту, що їхні чоловіки допомогли це все у нас віджати.

А ми тепер маємо знищену країну і втратили те, що в нас віджали. Так хто виграв в цій війні, а хто програв? Ще пів року повоюємо, відсотків 20-25 повернемо з того, що втратили, а далі нас очікує нове ордло, тільки в 10 раз більших масштабах.
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19.05.2022 00:05 Відповісти
Сподіваюсь ти клепаєш ракети продовжуючи порошенківську ракетну програму. Нє?
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18.05.2022 23:37 Відповісти
Те, що тепер відбувається з Гарнізоном "Маріуполь", - ілюстрація того, що готується для України zекомандою під соусом "гарантии безопасности"
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18.05.2022 23:37 Відповісти
Творить злочини під благовидним предлогом. Унікальна здатність.
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18.05.2022 23:45 Відповісти
Зае...л этот оракул комнатный. Все втирает какую-то дичь несусветную.
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18.05.2022 23:38 Відповісти
Если все такие ****** то почему фронт в Херсонской и Запорожской областях стоит на месте уже второй месяц?**** ли рассказчики куевы
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18.05.2022 23:39 Відповісти
До речі, мелітопольські партизани відправили під укіс скрепний бронепаравоз підклавши монетку на рейки.
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18.05.2022 23:41 Відповісти
Цитування заяв про те, що "кацапи використовують лазерну зброю", свідчить про те, що Зеленський - дурень!
Також, це свідчить про те, що його офіс, це збіговисько таких самих дурнів як і Зеленський.
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18.05.2022 23:41 Відповісти
Бла-бла-бла-бла-бла-бла......... Артист разговорного жанра. Расскажи лучше, как думаешь освобождать "Азовцев"?
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18.05.2022 23:42 Відповісти
А наша тероборона, яка і на полігоні ні разу не була, так справжні термінатори, просто виконують наказ "Ні кроку вперед"!
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18.05.2022 23:42 Відповісти
А от цікаво, чого то так усі найгостріші та найнеприємніші коментарі щодо найвеличнішого так швидко видалили?
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18.05.2022 23:43 Відповісти
Тобто ми вже 85 днів відбиваємось від 100к строковиків та мародерів та не можемо їх нікуди посунути? По моєму це реальний бред таке заявляти
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18.05.2022 23:44 Відповісти
ні ну чого, їх посунули , вже кілька разів вони були змушені до "жесту доброї волі", але не треба Президентові казати таких речей, хоч вони й орки, але небезпечні і воювати деяки з них вміють, недооцінювати противника гірше нема куди, ми вже готувалися до шашличків замість оборони і що?
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19.05.2022 01:34 Відповісти
Тобто політично коректний термін для "свинособака" це недосвідчений строковик. Знатимемо.
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18.05.2022 23:45 Відповісти
вундервафля = аналоговнет

"Россия применяет в ходе "спецоперации" на Украине лазерный комплекс «Задира». Об этом вице-премьер Юрий Борисов" / Власти обещают эру оружия с новыми физическими принципами.. / Россия применила лазерный ИСПИПЕЛИТЕЛЬ ЗАДИРА неисчислимой чудовищной мощи сжигающий БПЛА за 5 км"

В https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 рейхсминистр вооружений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%80 Альберт Шпеер заявил: «Затяжная война будет выиграна посредством чудо-оружия». Нацистская пропаганда твердила о вундерваффе вплоть до самых последних дней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F нацистской Германии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5#cite_note-************-2 [2] .

Сам термин вундерваффе изобретён не конструкторами-оружейниками, а пропагандистами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Имперского министерства пропаганды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Геббельса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5#cite_note-************-2 [2] . Делалось это в большей мере для достижения психологического эффекта, поддержания боевого духа войск и подавления панических настроений среди населения.

Вера в чудо-оружие, способное кардинально изменить ход войны, сохранялось у высшего руководства Рейха до последнего дня:

Я уверенно смотрю в будущее. «Оружие возмездия», которым я располагаю, изменит обстановку в пользу Третьего Рейха

- Адольф Гитлер, 24 февраля 1945
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18.05.2022 23:49 Відповісти
ідіот
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19.05.2022 00:03 Відповісти
Дурбелик що ще сказати
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19.05.2022 00:08 Відповісти
Реально идиот... К сожалению. Ну, что, паприколу? , как ржется, зебилоиды? Хуже не стало, да? *********!
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19.05.2022 00:08 Відповісти
чи всі вони живі.
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19.05.2022 01:35 Відповісти
Трудно жить в стране с 73 процентными.
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19.05.2022 00:48 Відповісти
73% від 25% явки.
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19.05.2022 01:37 Відповісти
Нам від цього не легше
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19.05.2022 05:52 Відповісти
Чим Україна відрізняється від мордору? Практично нічим, досить подивитись тільки на закон про мобілізацію, за законом воювати зобов"язані лише чорні люди, а білі - як то сбушники, поліціянти, держохоронці, депутати, бізнесмени - цього робити не зобов"язані, бо в них, бачте, така робота, але у війну у нас у всіх одна робота: ЗАХИЩАТИ БАТЬКІВЩИНУ, але зелепупські депутати поділили людей, і більша частина чоловіків стала рабами у власній країні, у якої просто вкрали право вибору і залишили без роботи, без засобів до існування і з придуманою ганьбою...
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19.05.2022 08:23 Відповісти
"Росія воює недосвідченими строковиками та мародерами"-авторитетно заявил четырежды уклонист.Сюр.
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19.05.2022 11:20 Відповісти
Україна воює на чолі з недосвідченим головнокомандувачем, котрий ніколи не мав стосунку до армії і керівництва державою.

Добре хоч ВСУ керують досвідчені генерали, а не маладые зеленые таланты, а то был бы нам сразу трындец
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19.05.2022 12:04 Відповісти
 
 