Росія воює недосвідченими строковиками та мародерами, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів, що заяви РФ про використання лазерної зброї свідчать про те, що в окупантів закінчуються ракети.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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