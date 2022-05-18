Росія воює недосвідченими строковиками та мародерами, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів, що заяви РФ про використання лазерної зброї свідчать про те, що в окупантів закінчуються ракети.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.05.2022 23:36
+19 Volodymyr Volodymyr #490180
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+17 Beer Bear
показати весь коментар18.05.2022 23:39
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Зачем так примитивно недооценивать противника?
Как неЛохом пришел к власти так им и остался...
на не продолжительное время...
а про украинцев он ничего не говрит ничего не переживает и самое гланое не отчитывается о своих обiцянках которых он надавал уже сто тысяч пицот
- виходить що українські солдати воюють ще гірше за цих молодих ненавчених орків та мародерів
Зате вони тепер мають найплодородніші в світі Херсонські землі, найбільшу в Європі АЕС, сухопутний коридор до Криму та мілліони наших людей. І расєйські свиноматки, які ще вчора ховали своїх чоловіків, пригають від радості з того факту, що їхні чоловіки допомогли це все у нас віджати.
А ми тепер маємо знищену країну і втратили те, що в нас віджали. Так хто виграв в цій війні, а хто програв? Ще пів року повоюємо, відсотків 20-25 повернемо з того, що втратили, а далі нас очікує нове ордло, тільки в 10 раз більших масштабах.
Також, це свідчить про те, що його офіс, це збіговисько таких самих дурнів як і Зеленський.
"Россия применяет в ходе "спецоперации" на Украине лазерный комплекс «Задира». Об этом вице-премьер Юрий Борисов" / Власти обещают эру оружия с новыми физическими принципами.. / Россия применила лазерный ИСПИПЕЛИТЕЛЬ ЗАДИРА неисчислимой чудовищной мощи сжигающий БПЛА за 5 км"
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1943 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 рейхсминистр вооружений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%B5%D1%80 Альберт Шпеер заявил: «Затяжная война будет выиграна посредством чудо-оружия». Нацистская пропаганда твердила о вундерваффе вплоть до самых последних дней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F нацистской Германии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5#cite_note-************-2 [2] .
Сам термин вундерваффе изобретён не конструкторами-оружейниками, а пропагандистами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Имперского министерства пропаганды https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Геббельса https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5#cite_note-************-2 [2] . Делалось это в большей мере для достижения психологического эффекта, поддержания боевого духа войск и подавления панических настроений среди населения.
Вера в чудо-оружие, способное кардинально изменить ход войны, сохранялось у высшего руководства Рейха до последнего дня:
Я уверенно смотрю в будущее. «Оружие возмездия», которым я располагаю, изменит обстановку в пользу Третьего Рейха
- Адольф Гитлер, 24 февраля 1945
Добре хоч ВСУ керують досвідчені генерали, а не маладые зеленые таланты, а то был бы нам сразу трындец