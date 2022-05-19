Украинские воины уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО
Украинские воины при помощи ручного гранатомета уничтожили БМП оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
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