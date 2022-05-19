РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7790 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 012 11

Украинские воины уничтожили БМП оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины при помощи ручного гранатомета уничтожили БМП оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не видят, что России нужны переговоры, сейчас она демонстрирует только агрессию, - Госдеп

Автор: 

армия РФ (19188) уничтожение (6904)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
КрасівоЄ! Дякуємо, хлопці!
показать весь комментарий
19.05.2022 09:54
+16
Горіла вата, палала.
показать весь комментарий
19.05.2022 09:55
+13
Настане день, закінчиться русня...
показать весь комментарий
19.05.2022 10:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КрасівоЄ! Дякуємо, хлопці!
показать весь комментарий
19.05.2022 09:54 Ответить
Горіла вата, палала.
показать весь комментарий
19.05.2022 09:55 Ответить
На відео начебто якийсь "іхтамнєт" прямо з вогню вискакує Чи мені здалося?
показать весь комментарий
19.05.2022 09:56 Ответить
Катапультувався за допомогою вибухнувшого боєкомплекту.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:03 Ответить
0:14
показать весь комментарий
19.05.2022 11:02 Ответить
Гарно!!!
Наче Новий рік)))
показать весь комментарий
19.05.2022 10:04 Ответить
Настане день, закінчиться русня...
показать весь комментарий
19.05.2022 10:09 Ответить
Ранок хороший. Ще мінус су 34 треба підтвердження. Падают як мухи. Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
19.05.2022 10:16 Ответить
Слава ЗСУ! смерть рашистам!
показать весь комментарий
19.05.2022 10:29 Ответить
я так понял якщо підтвердят буде 204 самолетика . красота .Слава зсу
показать весь комментарий
19.05.2022 10:52 Ответить
Красавчики !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
19.05.2022 11:01 Ответить
 
 