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Новини Відео Війна
13 012 11

Українські воїни знищили БМП окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою ручного гранатомета знищили БМП окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - харківські тероборонівці знищили бронемашину армії РФ. ВIДЕО бою

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216)


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Топ коментарі
+23
КрасівоЄ! Дякуємо, хлопці!
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19.05.2022 09:54
+16
Горіла вата, палала.
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19.05.2022 09:55
+13
Настане день, закінчиться русня...
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19.05.2022 10:09
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КрасівоЄ! Дякуємо, хлопці!
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19.05.2022 09:54 Відповісти
Горіла вата, палала.
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19.05.2022 09:55 Відповісти
На відео начебто якийсь "іхтамнєт" прямо з вогню вискакує Чи мені здалося?
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19.05.2022 09:56 Відповісти
Катапультувався за допомогою вибухнувшого боєкомплекту.
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19.05.2022 10:03 Відповісти
0:14
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19.05.2022 11:02 Відповісти
Гарно!!!
Наче Новий рік)))
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19.05.2022 10:04 Відповісти
Настане день, закінчиться русня...
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19.05.2022 10:09 Відповісти
Ранок хороший. Ще мінус су 34 треба підтвердження. Падают як мухи. Слава ЗСУ.
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19.05.2022 10:16 Відповісти
Слава ЗСУ! смерть рашистам!
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19.05.2022 10:29 Відповісти
я так понял якщо підтвердят буде 204 самолетика . красота .Слава зсу
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19.05.2022 10:52 Відповісти
Красавчики !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.05.2022 11:01 Відповісти
 
 