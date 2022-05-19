Українські воїни знищили БМП окупантів. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою ручного гранатомета знищили БМП окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опубліковано в соцмережах.
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Топ коментарі
+23 Чайка Київ
показати весь коментар19.05.2022 09:54
+16 5 копійок
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+13 MausMike
показати весь коментар19.05.2022 10:09
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