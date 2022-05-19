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Украинские военные уже пользуются польскими броневиками DZIK. ВИДЕО

Украинские военные уже получили и пользуются польскими броневиками DZIK.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тренировки украинских военных на польских бронемашинах опубликована в соцсети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передаст Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов

армия (8495) оружие (10214) Польша (8409)


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Топ комментарии
+27
Дякуємо, Польщо!
Господи, бережи наших захисників
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19.05.2022 10:23
+25
Я - "не в захваті" Якийсь "повноприводний броньований автобус" для поїздок по поліських болотах Хоча в наших умовах вибирать не приходиться - берем - що дають Бо наш "найвеличніший" зі своїм "зеленим шоблом" зробив за три роки правління все, щоб ми свою "Варту" і "Козака" не випускали!
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19.05.2022 10:37
+22
Дивись. Відкриваєш американський гугл в американському інтернеті на американському компі і набираєш там букви кирилицею. Важливо хоч в цей один момент підключити мозок! Пишеш "окупація Криму" "Порошенко". Читаєш і на восьмому році війни дізнаєшся, що територія України була окупована до Порошенка, а при ньому було звільнено 2/3 двох областей. Тихо зливаєшся.
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19.05.2022 10:58
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Саунд!!!
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19.05.2022 10:22 Ответить
Украина поймала кураж в очищении мира от рашизма!
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19.05.2022 13:23 Ответить
Дякуємо, Польщо!
Господи, бережи наших захисників
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19.05.2022 10:23 Ответить
Музика з відео

https://sefon.pro/artist/33047-nancy-sinatra/ Nancy Sinatra

https://sefon.pro/mp3/153658-nancy-sinatra-these-boots-are-made-for-walking/ These Boots Are Made for Walking
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19.05.2022 10:23 Ответить
Бальзам для ушей
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19.05.2022 13:52 Ответить
Щоб там не було в історії між українцями та поляками, поляки нам брати.
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19.05.2022 10:24 Ответить
а таки справді - брати За часів князя Гатили збірна з праукраїнських (поляни та інші) земель рушила через землі ляхів та інших на бій з військами риму та їх сателітами. Частина праукраїнської крові вже тоді змішалася з майбутніми поляками (сама назва їх походить від наших полян).
А призвіща моїх земляків - Мазур, Мазуренко, Адамчук, Циганчук мають явно польське походження. У поляків є призвіще співзвучне з моїм, але трохи не так мовлене.
Європейська історія ігнорує походи Гатила з майбутніми українцями проти римської рабовласницької імперії. І саме визначальну роль українців у розвалі її. Але історія - тітка жартівлива. І знову українці змушені захищати світ від зазіхань імперії, що величає себе третім римом.
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19.05.2022 11:08 Ответить
Ми ж не вміємо самі робити нічого крім доріг.
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19.05.2022 10:24 Ответить
Дороги нам турки делали))
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19.05.2022 10:28 Ответить
Обоснуешь? Или так, ********* и в кусты?
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19.05.2022 10:32 Ответить
Швидше друге - ти ж бачиш - це щур.
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19.05.2022 10:38 Ответить
9 млрд $ в асфальт в воюючій країні, 3 роки зриву ДОЗ і недофінансування ЗСУ, "майскія шашликі", "********"....

Обоснуєш?
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19.05.2022 10:38 Ответить
Ще вміємо дерева саджати!!))
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19.05.2022 10:52 Ответить
Висаджувати дерева - це одне, а ******* о вісаджуванні - це інше - він же не лох якийсь щоб з лопатою по лісі бігати.
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19.05.2022 12:40 Ответить
Дякуємо полякам!
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19.05.2022 10:25 Ответить
Я - "не в захваті" Якийсь "повноприводний броньований автобус" для поїздок по поліських болотах Хоча в наших умовах вибирать не приходиться - берем - що дають Бо наш "найвеличніший" зі своїм "зеленим шоблом" зробив за три роки правління все, щоб ми свою "Варту" і "Козака" не випускали!
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19.05.2022 10:37 Ответить
Пару штук поставят, чтобы ролики поснимать. Создать видимость кипучей деятельности.
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19.05.2022 11:11 Ответить
то старі Dzik-2, давно зняті поляками з озброєння жандармерії - тому передадуть всі що осталися на консервації
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19.05.2022 11:37 Ответить
ну що ж..порохоботи...Ви наполягаєте... )))))

щоб пригадали аферу СИВОЧОЛОГО з бронеавтомобілем ,точніше завищеною ціною на нього ?

На початку серпня 2016 радник президента України з початку 2014 року по серпень 2016 року опублікував у Facebook довідку про кількість закупленої Міністерством оборони України в техніці «АвтоКрАЗа». Згідно з документом, у 2014 році підприємство продало 72 бортових автомобіля та тягач різних модифікацій, а також 30 бронеавтомобілей КрАЗ «Спартан». У 2015 році, протягом другого року війни на Донбасі, кількість представленої техніки збільшилася до рекодярдних 604
. Но вот уже за сім місяців 2016 року, цей обсяг різко скоротився до 105 машин. Всего же з підприємством було укладено 12 контрактів на 811 автомобілів загальною вартістю 863,5 млн гривень.
Саму довідку Бірюков доповнив критичним коментарем щодо продукції підприємства Жеваго:
"На 811 одиниць техніки - 824 поломки! І вони ще що-то там про підтримку виробника? Про податки та робочий колектив? -традиції? 824 поломки на 811 одиниць!».

https://diana-mihailova.livejournal.com/68544.html

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19.05.2022 11:29 Ответить
_"Патріотичні" бронеавтомобілі Порошенка...

Посунути "КрАЗ" власник "Богдан Моторс" мав намір у сегменті бронеавтомобілів.
Ще у 2014 році кременчуцьке підприємство отримало замовлення на постачання силовикам своїх машин двох модифікацій - КрАЗ "Спартан" та КрАЗ "Кугуар".

Вже взимку 2014-2015 років на них посипалася критика, пов'язана із частими поломками.
У квітні поточного року Бірюков навів цифри по 30 "Спартанам", поставленим Міноборони в перший рік війни - 180 поломок на 30 машин. Представники ж виробника у відповідь акцентували увагу на експлуатації машин у найважчих умовах непідготовленими бійцями, а також на тому, що завод завжди безкоштовно відновлював техніку на місцях силами виїзної бригади.

Пізніше апустити в серію із різним ступенем успіху підприємство Жеваго намагалося КрАЗ "Шрек", КрАЗ "Фіона", КрАЗ "Ураган" та КрАЗ "Раптор".
Виробництво всіх моделей являє собою великовузлове складання машин канадсько-еміратського виробника армійської спецтехніки STREIT Group, заснованого вихідцем із Росії Германом Гуторовим.
У лютому 2015 року гендиректор "АвтоКрАЗу" Роман Черняк зізнався, що частка українських складових у "Спартані" та "Кугуарі" становить лише 20%.
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19.05.2022 13:18 Ответить
Направду, збоку на дзіка скидається
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19.05.2022 10:40 Ответить
9-й год войны. 9-й, *****! Ни бронемашин, ни бронежилетов, ни касок, ни ПВО, ни ПРО, ни ракет, ни модернизации танков, ни дальнобойной артилерии, ни одного завода по пр-ву патронов и снарядов, нихуя нет. Тот, ***, со своим томосом носился, этот - с диджитализацией и дорогами. Что один просрал кусок страны, что другой. Один - гетьман, второй - современный Черчиль, ***((
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19.05.2022 10:42 Ответить
Дивись. Відкриваєш американський гугл в американському інтернеті на американському компі і набираєш там букви кирилицею. Важливо хоч в цей один момент підключити мозок! Пишеш "окупація Криму" "Порошенко". Читаєш і на восьмому році війни дізнаєшся, що територія України була окупована до Порошенка, а при ньому було звільнено 2/3 двох областей. Тихо зливаєшся.
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19.05.2022 10:58 Ответить
Ты дурак или прикидываешься? Что ты носишься со своим Порошенко как курица с яйцами? У твоего Порошенко было пять лет вялотекущей войны и у этого еще три. И как они подготовили страну к горячей фазе войны? Никак от слова вообще. Вот о чем мой пост, вася. О качестве наших кэривныков, пойми это уже.
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19.05.2022 12:06 Ответить
Ты дурак или прикидываешься? Сравни армию образца 2014 и 2019 годов. Разница есть? Ракетные программы пошли при Порошенко. Томос тебе на хлеб намазать? Или может поймешь что своя церковь в Украине нужна не меньше чем ПТРК?
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19.05.2022 12:43 Ответить
Сравнил. Что в 2014-м нихрена не было, что в 2019-м, что в 2022-м - все, практически все нужно просить - обмундирование, боеприпасы, технику. Где разница?
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19.05.2022 13:14 Ответить
От якраз чудове порівняння, бо в 14- му армія гола, боса, але воювала, а в 19 - му ніби й не голодна і одягнена, але кожен від командира взводу включно мав заводити секретаря та діловода, бо папери, папери, папери....
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19.05.2022 18:24 Ответить
Ну, конечно - один заминировал Чонгар, мосты, вкладывал бюджет в оборонку - другой это всё похерил, а так да, то чего хотело украинское большинство - лишь бы не Порошенко. Так что между этими двумя надо ещё всунуть 73% уставших от войны в 19 году.
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19.05.2022 12:47 Ответить
еНе вимагайте від Бариги неможливого..

Щоб він перествав бути Бізнесменом ,а став Гетьманом...

Хоча.. у бурхливій уяві УПОРОТИХ ПРИхильників ПЕтра -він НАВІКИ ГЕТЬМАН )))
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19.05.2022 11:37 Ответить
Не гунди, а то воняет
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19.05.2022 13:05 Ответить
Ну так заткни свое хлебало, чтоб не воняло.
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19.05.2022 13:17 Ответить
Щось кажуть епіцентр броніками торгує.
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19.05.2022 10:55 Ответить
Я їх запитала про це у лічці на ФБ. Взяла на понт, ніби волонтери з Франції почули про їхні вибрики і ми приїдемо з журналістами їх перевіряти.

Ось вчора отримала їхню відповідь + фото документів -

Добрий вечір! Бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставлені в мережу торговельних центрів "Епіцентр К" компанією "Група Венето" . Компанія "Група Венето" надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами. Від активістів до СБУ надійшло звернення з проханням перевірити вищезазначені бронежилети. Вони здались їм схожими на ті, що були в гуманітарній допомозі для ЗСУ. У зв'язку з цим було вилучено з продажу бронежилети ТЕМ1 з декількох торговельних центрів. Епіцентр є добросовісним набувачем товару та надав до СБУ всі документи, які отримав від компанії "Група Венето".
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19.05.2022 11:05 Ответить
тобто тем1 вони таки отримали без документів? бо навіщо було вилучати? ****** гереги могли б замість торгівлі просто постачити їх у військо?
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19.05.2022 11:13 Ответить
Угу..Гереги відкрили лінію по виготовленню бронежилетів.Тільк не знаю як їх доправляють да магазину-"Мрією" як і маски?Ой,я ж забув-"Мрію" розбили.Нема тепер на чому найвеличнішому попіаритися.І дайте вже Герегам якісь військові звання-вони ж оборон заказ виконують.
З.І.
А той дитячий бронежилет,що зелений недонаполеон одягає теж в єпіцентрі купували?
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19.05.2022 11:15 Ответить
Є підозра https://military.epicentrk.ua/ua/shop/bronezhilet-tem-1-kamuflyazh-4-klass.html щодо КОРЕКТНОСТІ перевірки , щодо того,що там https://maroder.com.ua/obzor/klass-zashhityi-bronezhileta-standartyi-gost-i-nato/ бронепластини 4 класу...

https://maroder.com.ua/obzor/klass-zashhityi-bronezhileta-standartyi-gost-i-nato/

4-й. Использование для защиты бронежилета 4 класса защиты обеспечивает безопасность от пуль 5.45х39мм, пуля 7Н10, вес 3.6гр, дистанция 10 метров со скоростью 910 м/с. Кроме того гарантируют защиту от 7.62х54мм, пуля 57-Н-323с, вес 9.6гр, дистанция так же 10 метров со скоростью полета пули около 850 м/с.







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19.05.2022 11:45 Ответить
Ну що ж, треба все ж намилити мордяки федишиним-лисицям з жюрі на Євробаченні. Ниці продажні тварини. Не забувайте про їх зраду.
Вони хотіли вбити клин між поляками і українцями. ******* тупу вівцю Федишин і явного російського диверсанта Лисицю. ******* у ФБ.
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19.05.2022 10:58 Ответить
Це цікаве питання..

ЧИ можлива за визначенням зрада у АРТИСТІВ ?

за визначенням..

бо як відомо,під час війни кучерів,проституток і артистів не рухають...
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19.05.2022 11:47 Ответить
Тут неможливо з тобою не погодитись...
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19.05.2022 13:53 Ответить
nice knur
dzięki polacy
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19.05.2022 11:02 Ответить
1.

ольгінський ХИТРИТЬ. )

Дзік і Кнур -ЦЕ СУТТЄВА РІЗНИЦЯ.

Дзік -вепр..

"смердючий" Кнур скоріше....

------------------------

2.




dzięki polacy

під польським прапорцем ТОЧНО НЕ ПОЛЯК ))))
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19.05.2022 13:23 Ответить
 
 