Українські військові вже користуються польськими броньовиками DZIK. ВIДЕО

Українські військові вже отримали і користуються польськими броньовиками DZIK.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із тренування українських віськових на польських бронемашинах опублікований в соцмережі.

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