Українські військові вже користуються польськими броньовиками DZIK. ВIДЕО
Українські військові вже отримали і користуються польськими броньовиками DZIK.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із тренування українських віськових на польських бронемашинах опублікований в соцмережі.
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+27 Чайка Київ
показати весь коментар19.05.2022 10:23
+25 Яр Холодний
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+22 Volodymyr Kosiura
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Господи, бережи наших захисників
https://sefon.pro/artist/33047-nancy-sinatra/ Nancy Sinatra
https://sefon.pro/mp3/153658-nancy-sinatra-these-boots-are-made-for-walking/ These Boots Are Made for Walking
А призвіща моїх земляків - Мазур, Мазуренко, Адамчук, Циганчук мають явно польське походження. У поляків є призвіще співзвучне з моїм, але трохи не так мовлене.
Європейська історія ігнорує походи Гатила з майбутніми українцями проти римської рабовласницької імперії. І саме визначальну роль українців у розвалі її. Але історія - тітка жартівлива. І знову українці змушені захищати світ від зазіхань імперії, що величає себе третім римом.
Обоснуєш?
щоб пригадали аферу СИВОЧОЛОГО з бронеавтомобілем ,точніше завищеною ціною на нього ?
На початку серпня 2016 радник президента України з початку 2014 року по серпень 2016 року опублікував у Facebook довідку про кількість закупленої Міністерством оборони України в техніці «АвтоКрАЗа». Згідно з документом, у 2014 році підприємство продало 72 бортових автомобіля та тягач різних модифікацій, а також 30 бронеавтомобілей КрАЗ «Спартан». У 2015 році, протягом другого року війни на Донбасі, кількість представленої техніки збільшилася до рекодярдних 604
. Но вот уже за сім місяців 2016 року, цей обсяг різко скоротився до 105 машин. Всего же з підприємством було укладено 12 контрактів на 811 автомобілів загальною вартістю 863,5 млн гривень.
Саму довідку Бірюков доповнив критичним коментарем щодо продукції підприємства Жеваго:
"На 811 одиниць техніки - 824 поломки! І вони ще що-то там про підтримку виробника? Про податки та робочий колектив? -традиції? 824 поломки на 811 одиниць!».
https://diana-mihailova.livejournal.com/68544.html
Посунути "КрАЗ" власник "Богдан Моторс" мав намір у сегменті бронеавтомобілів.
Ще у 2014 році кременчуцьке підприємство отримало замовлення на постачання силовикам своїх машин двох модифікацій - КрАЗ "Спартан" та КрАЗ "Кугуар".
Вже взимку 2014-2015 років на них посипалася критика, пов'язана із частими поломками.
У квітні поточного року Бірюков навів цифри по 30 "Спартанам", поставленим Міноборони в перший рік війни - 180 поломок на 30 машин. Представники ж виробника у відповідь акцентували увагу на експлуатації машин у найважчих умовах непідготовленими бійцями, а також на тому, що завод завжди безкоштовно відновлював техніку на місцях силами виїзної бригади.
Пізніше апустити в серію із різним ступенем успіху підприємство Жеваго намагалося КрАЗ "Шрек", КрАЗ "Фіона", КрАЗ "Ураган" та КрАЗ "Раптор".
Виробництво всіх моделей являє собою великовузлове складання машин канадсько-еміратського виробника армійської спецтехніки STREIT Group, заснованого вихідцем із Росії Германом Гуторовим.
У лютому 2015 року гендиректор "АвтоКрАЗу" Роман Черняк зізнався, що частка українських складових у "Спартані" та "Кугуарі" становить лише 20%.
Щоб він перествав бути Бізнесменом ,а став Гетьманом...
Хоча.. у бурхливій уяві УПОРОТИХ ПРИхильників ПЕтра -він НАВІКИ ГЕТЬМАН )))
Ось вчора отримала їхню відповідь + фото документів -
Добрий вечір! Бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 поставлені в мережу торговельних центрів "Епіцентр К" компанією "Група Венето" . Компанія "Група Венето" надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ "Епіцентр К" правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами. Від активістів до СБУ надійшло звернення з проханням перевірити вищезазначені бронежилети. Вони здались їм схожими на ті, що були в гуманітарній допомозі для ЗСУ. У зв'язку з цим було вилучено з продажу бронежилети ТЕМ1 з декількох торговельних центрів. Епіцентр є добросовісним набувачем товару та надав до СБУ всі документи, які отримав від компанії "Група Венето".
З.І.
А той дитячий бронежилет,що зелений недонаполеон одягає теж в єпіцентрі купували?
https://maroder.com.ua/obzor/klass-zashhityi-bronezhileta-standartyi-gost-i-nato/
4-й. Использование для защиты бронежилета 4 класса защиты обеспечивает безопасность от пуль 5.45х39мм, пуля 7Н10, вес 3.6гр, дистанция 10 метров со скоростью 910 м/с. Кроме того гарантируют защиту от 7.62х54мм, пуля 57-Н-323с, вес 9.6гр, дистанция так же 10 метров со скоростью полета пули около 850 м/с.
Вони хотіли вбити клин між поляками і українцями. ******* тупу вівцю Федишин і явного російського диверсанта Лисицю. ******* у ФБ.
ЧИ можлива за визначенням зрада у АРТИСТІВ ?
за визначенням..
бо як відомо,під час війни кучерів,проституток і артистів не рухають...
dzięki polacy
ольгінський ХИТРИТЬ. )
Дзік і Кнур -ЦЕ СУТТЄВА РІЗНИЦЯ.
Дзік -вепр..
"смердючий" Кнур скоріше....
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2.
dzięki polacy
під польським прапорцем ТОЧНО НЕ ПОЛЯК ))))