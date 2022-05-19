Сбитый 9 мая воинами 92-й бригады российский Ми-28Н "Ночной охотник". ВИДЕО

Вблизи села Циркуны Харьковской области украинские воины сбили российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, успешную атаку, произошедшую 9 мая, провели бойцы расчета ПЗРК зенитного дивизиона 92-й механизированной бригады.

"Этот вертолет пытался атаковать наши войска, которые наступали под Харьковом. Россияне пытались сдержать это наступление ударами авиации. Вот этот RF-13654 пытался нанести удар... Он был сбит расчетом ПЗРК зенитного дивизиона 92-й механизированной бригады... 15 миллионов долларов лежат перед нами", - рассказывает Бутусов и публикует видео с места падения вражеского вертолета.

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