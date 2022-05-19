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Новости Видео Война
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Сбитый 9 мая воинами 92-й бригады российский Ми-28Н "Ночной охотник". ВИДЕО

Вблизи села Циркуны Харьковской области украинские воины сбили российский вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Как сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, успешную атаку, произошедшую 9 мая, провели бойцы расчета ПЗРК зенитного дивизиона 92-й механизированной бригады.

"Этот вертолет пытался атаковать наши войска, которые наступали под Харьковом. Россияне пытались сдержать это наступление ударами авиации. Вот этот RF-13654 пытался нанести удар... Он был сбит расчетом ПЗРК зенитного дивизиона 92-й механизированной бригады... 15 миллионов долларов лежат перед нами", - рассказывает Бутусов и публикует видео с места падения вражеского вертолета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 92-й бригады на Харьковщине затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М"

армия РФ (19188) уничтожение (6904) Бутусов Юрий (4358) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+24
Щойно над Осколом в русні мінус су-34
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19.05.2022 10:40
+10
Українська Армія - ДРУГА армія у світі. ПЕРША армія в Европі! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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19.05.2022 10:58
+7
Ось тільки посіви жалкувато...
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19.05.2022 10:46
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Щойно над Осколом в русні мінус су-34
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19.05.2022 10:40 Ответить
Был су а стал сру.
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19.05.2022 12:16 Ответить
Смотрю цыгане уже весь цветмет растащщили
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19.05.2022 10:42 Ответить
Ось тільки посіви жалкувато...
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19.05.2022 10:46 Ответить
Він ще й виставковий... був.
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19.05.2022 10:46 Ответить
Дуже гарно!
Але якось тоскно робиться від того, що в стрічці новин на одну новину про підбиту БМП десять новин про те, що орки зруйнували, орки вдарили, орки готують провокації...
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19.05.2022 10:52 Ответить
Ну чого ти "стогнеш"? Думаєш - ми одні такі? В 1939 році радянські літаки практично безкарно бомбардували Хельсінкі та інші міста Суомі А на Ленінград та інші міста СРСР не впала ні одна фінська бомба! Це така доля у людей, які протистоять виродкам!
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19.05.2022 11:09 Ответить
А де літуни?
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19.05.2022 10:56 Ответить
Українська Армія - ДРУГА армія у світі. ПЕРША армія в Европі! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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19.05.2022 10:58 Ответить
Наши хлопцы подшаманят и эта штука еще послужит в ВСУ как танк!
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19.05.2022 13:27 Ответить
 
 