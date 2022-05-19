Збитий 9 травня воїнами 92-ої бригади російський Мі-28Н "Нічний мисливець". ВIДЕО
Поблизу села Циркуни на Харківщині українські воїни збили російський вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець".
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, успішну атаку, яка сталася 9 травня, провели бійці розрахунку ПЗРК зенітного дивізіону 92-ої механізованої бригади.
"Цей гелікоптер намагався атакувати наші війська, які наступали під Харковом. Росіяни намагалися стримати цей наступ ударами авіації. Ось цей RF-13654 намагався завдати удару...Він був збитий розрахунком ПЗРК зенітного дивізіону 92-ої механізованої бригади... 15 мільйонів доларів лежать перед нами", - розповідає Бутусов та публікує відео з місця падінння ворожого вертольота.
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+24 Максім ХОЙ #398010
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Але якось тоскно робиться від того, що в стрічці новин на одну новину про підбиту БМП десять новин про те, що орки зруйнували, орки вдарили, орки готують провокації...