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Збитий 9 травня воїнами 92-ої бригади російський Мі-28Н "Нічний мисливець". ВIДЕО

Поблизу села Циркуни на Харківщині українські воїни збили російський вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець".

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, успішну атаку, яка сталася 9 травня, провели бійці розрахунку ПЗРК зенітного дивізіону 92-ої механізованої бригади.

"Цей гелікоптер намагався атакувати наші війська, які наступали під Харковом. Росіяни намагалися стримати цей наступ ударами авіації. Ось цей RF-13654 намагався завдати удару...Він був збитий розрахунком ПЗРК зенітного дивізіону 92-ої механізованої бригади... 15 мільйонів доларів лежать перед нами", - розповідає Бутусов та публікує відео з місця падінння ворожого вертольота.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї бригади на Харківщині затрофеїли ворожу САУ 2С3 "Акація-М". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) знищення (7216) Бутусов Юрій (3589) вертоліт (878)


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Топ коментарі
+24
Щойно над Осколом в русні мінус су-34
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19.05.2022 10:40
+10
Українська Армія - ДРУГА армія у світі. ПЕРША армія в Европі! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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19.05.2022 10:58
+7
Ось тільки посіви жалкувато...
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19.05.2022 10:46
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Щойно над Осколом в русні мінус су-34
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19.05.2022 10:40 Відповісти
Был су а стал сру.
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19.05.2022 12:16 Відповісти
Смотрю цыгане уже весь цветмет растащщили
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19.05.2022 10:42 Відповісти
Ось тільки посіви жалкувато...
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19.05.2022 10:46 Відповісти
Він ще й виставковий... був.
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19.05.2022 10:46 Відповісти
Дуже гарно!
Але якось тоскно робиться від того, що в стрічці новин на одну новину про підбиту БМП десять новин про те, що орки зруйнували, орки вдарили, орки готують провокації...
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19.05.2022 10:52 Відповісти
Ну чого ти "стогнеш"? Думаєш - ми одні такі? В 1939 році радянські літаки практично безкарно бомбардували Хельсінкі та інші міста Суомі А на Ленінград та інші міста СРСР не впала ні одна фінська бомба! Це така доля у людей, які протистоять виродкам!
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19.05.2022 11:09 Відповісти
А де літуни?
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19.05.2022 10:56 Відповісти
Українська Армія - ДРУГА армія у світі. ПЕРША армія в Европі! Слава Україні! Слава Збройним Силам України!
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19.05.2022 10:58 Відповісти
Наши хлопцы подшаманят и эта штука еще послужит в ВСУ как танк!
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19.05.2022 13:27 Відповісти
 
 