Збитий 9 травня воїнами 92-ої бригади російський Мі-28Н "Нічний мисливець". ВIДЕО

Поблизу села Циркуни на Харківщині українські воїни збили російський вертоліт Мі-28Н "Нічний мисливець".

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, успішну атаку, яка сталася 9 травня, провели бійці розрахунку ПЗРК зенітного дивізіону 92-ої механізованої бригади.

"Цей гелікоптер намагався атакувати наші війська, які наступали під Харковом. Росіяни намагалися стримати цей наступ ударами авіації. Ось цей RF-13654 намагався завдати удару...Він був збитий розрахунком ПЗРК зенітного дивізіону 92-ої механізованої бригади... 15 мільйонів доларів лежать перед нами", - розповідає Бутусов та публікує відео з місця падінння ворожого вертольота.

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