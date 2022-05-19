"Укрзализныця" третий месяц хранит сотни тел россиян в рефрижераторах. ВИДЕО
АО "Укрзализныця" уже третий месяц хранит сотни тел убитых российских захватчиков в вагонах-рефрижераторах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
"Укрзализныця" в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам", - говорится в сообщении.
Также в "УЗ" обратились к россиянам: "Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет".
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+22 частный сектор
показать весь комментарий19.05.2022 11:27
+21 Eugen Mk
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+18 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий19.05.2022 11:31
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прикопайте вдоль дороги на Киев!!! а еще лучше вдоль границы со срахой...
НАРОД, ТРИ МІСЯЦІ УКРАЇНА СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО КАЦАПИ ВСЕ ТАКИ ПІШЛИ ВІД ЛЮДЕЙ
мо треба написати ноту тіпа "якщо вам не потрібні ваші загиблі ми їх закопаємо у одному скотомогильнику, бо нам рефрежиратори тра на інші потреби, а їх від вашої наволочі ще місяць дезінфекувати" (пробач свійска худобо, але інакше до цих вилюдків ставитися не випадає)
(повстанський варіант)
Ой, що ж то за шумучинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився Комар до повстанців.
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту.
Щоб не було на Вкраїні голоти.
Примістився Комар на дубочку.
Закріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура.
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості.
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці".
про своїх треба дбати в першу чергу,
москалі за це не подякують