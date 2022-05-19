"Укрзализныця" третий месяц хранит сотни тел россиян в рефрижераторах. ВИДЕО

АО "Укрзализныця" уже третий месяц хранит сотни тел убитых российских захватчиков в вагонах-рефрижераторах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Укрзализныця" в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,5 тыс. человек, 203 самолета, 167 вертолетов, 1 254 танка и 3 063 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Также в "УЗ" обратились к россиянам: "Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет".