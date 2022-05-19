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"Укрзализныця" третий месяц хранит сотни тел россиян в рефрижераторах. ВИДЕО

АО "Укрзализныця" уже третий месяц хранит сотни тел убитых российских захватчиков в вагонах-рефрижераторах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Укрзализныця" в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам", - говорится в сообщении.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 28,5 тыс. человек, 203 самолета, 167 вертолетов, 1 254 танка и 3 063 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Также в "УЗ" обратились к россиянам: "Мы знаем, что вы это читаете. Ваш груз 200 ждет".

Автор: 

армия РФ (19188) Укрзализныця (2746) труп (132) потери (4381)


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Топ комментарии
+22
укрзалізниці нє хрєн дєлать зараз
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19.05.2022 11:27
+21
И нахрена? Ну реально? Закопайте к херам гденить под Припятью.
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19.05.2022 11:24
+18
только не крест... ибо там нехристи... а кол осиновый...
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19.05.2022 11:31
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И нахрена? Ну реально? Закопайте к херам гденить под Припятью.
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19.05.2022 11:24 Ответить
просто сжечь
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19.05.2022 11:47 Ответить
Зара пальне в дефіциті, ще на дохлих кацапів витрачати... Є багато вирвів від кацапсячих бомб, заповнювати їх смердючими кацапами та вирівнювати ґрунт
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19.05.2022 11:53 Ответить
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19.05.2022 11:54 Ответить
Можна родичів розшукати і нехай компенсують вартість зберігання, а вже потім забирають. Чиї родичі відмовляться тих в Прип'ять.
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19.05.2022 12:01 Ответить
Та викинути десь поближче до них - хай на гумус йдуть. Аркадій Бабченко, під час своєї буремної молодості, як він згадував, надибав в Ічкерії під час служби рефрижератор занедбаний, де більше року були складовані мумії (!!!) асвабадітєлєй. То ви думаєте цих вони також не кинуть таким же чином?
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19.05.2022 12:07 Ответить
укрзалізниці нє хрєн дєлать зараз
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19.05.2022 11:27 Ответить
Зачем ? Они им не нужны , ну никак эти пОцефисты не поймут
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19.05.2022 11:27 Ответить
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19.05.2022 11:59 Ответить
Зря их Параша не забирает. Уже бы завалили свои магазины скрепной колбасой по 2,20.
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19.05.2022 11:28 Ответить
Вырыть котлован как они в Мариуполе сгрузить и поставить крест из палок.
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19.05.2022 11:29 Ответить
только не крест... ибо там нехристи... а кол осиновый...
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19.05.2022 11:31 Ответить
Отправьте укрпочтой в недоимперию и с привлечением мировых СМИ,а то у свинособак все "потерьнет" и "аналоговнет"- скрепненько получится да и их мамки и зайки по 7 лям срублей получат - вот вам и гуманитарный аспект.
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19.05.2022 11:30 Ответить
накуа????
прикопайте вдоль дороги на Киев!!! а еще лучше вдоль границы со срахой...
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19.05.2022 11:30 Ответить
Офіційно піднять питання на засіданні ООН у присутності Небензі І поставить ультиматум з визначенням строку, до якого потрібно забрать "утилізованих" Якщо не виконають - вивезти на Харківщину чи Сумщину, у місце, де поряд проходять залізниця по якій їдуть поїзди з Москви і автотраса з Росії Викопать котлован і поховать там всі тіла Поставить великий хрест, на якому написать - "ОКУПАНТАМ" І хай кацапи роздивляються, проїжджаючи повз нього!
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19.05.2022 11:41 Ответить
Зарийте в Рудому лісі. Щоб кацапські мамаші туди на поминки їздили.
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19.05.2022 11:43 Ответить
Це єдина серйозна і правильна пропозиція. Витрачати ресурси на зберігання чи утилізацію трупів- марна справа. Дати строк на виконання вимоги, а далі - прикопати в загальній могилі поближче до кордону з московією, вказавши кількість .
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19.05.2022 12:01 Ответить
нахрена такий жест добра після того як вони з насолодою вбивали прострілювали коліна відрізали вуха катували гвалтували до танка привязували і ви ще пыклуетесь? з принципа не потрібно віддавати і тут гуманізм не до чого, чому просто не спалити в крематориї тих катів трупи орків
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19.05.2022 11:43 Ответить
Вивезти сміттяна кордон та викинути!
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19.05.2022 11:45 Ответить
А можна влаштувати атракціон. Зарити в яму, яму загородити, зверху поставити кабінки та пускати всіх бажаючих посцяти на їх могилу за невеличку плату. Гроші перераховувати на благочинність.
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19.05.2022 11:46 Ответить
Сожгите и пепел развейте когда ветер будет дуть в сторону *********. Хватит такую дорогую электроэнергию тратить на окупантов. Тем более они сами перекрыли нам поставки топлива.
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19.05.2022 11:48 Ответить
ну, мабуть, їм не важливо, чи їх загарбників їдять собаки чи їх похоронили як людей

НАРОД, ТРИ МІСЯЦІ УКРАЇНА СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО КАЦАПИ ВСЕ ТАКИ ПІШЛИ ВІД ЛЮДЕЙ

мо треба написати ноту тіпа "якщо вам не потрібні ваші загиблі ми їх закопаємо у одному скотомогильнику, бо нам рефрежиратори тра на інші потреби, а їх від вашої наволочі ще місяць дезінфекувати" (пробач свійска худобо, але інакше до цих вилюдків ставитися не випадає)
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19.05.2022 11:59 Ответить
Уберите свое ГАВНО.....
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19.05.2022 12:04 Ответить
Як варіант можна катапультами перекидати цю здохлятину за парєбрік: колись у середні віки таке практикували.
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19.05.2022 12:06 Ответить
Є пропозиція: задля економії палива та обсягу контейнерів - зберігати лише голови, ретельно зпилявши їх пилками, а іншу частину тушки можна на білковий корм рибфермам.
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19.05.2022 12:11 Ответить
Вот ты первый и записывайся людям головы отрезать.
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19.05.2022 12:19 Ответить
хто сказакв, що то люди?? різати голови свинособакам дуже неприємна справа... емоції і різати - різні речі... різати потрібно живих мацковських свиносабак, мертві нам не загроза...
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19.05.2022 12:31 Ответить
КОМАРИК
(повстанський варіант)

Ой, що ж то за шумучинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився Комар до повстанців.
Щоб кусати москалів-голодранців.

Щоб кусати москалів, ще й німоту.
Щоб не було на Вкраїні голоти.

Примістився Комар на дубочку.
Закріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася на раз шура-бура.
Вона того Комарика з дуба здула.

І упав наш Комар на помості.
Поламав москалям ребра й кості.

Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці".
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19.05.2022 12:35 Ответить
Ну если идиоты, то и пусть дальше хранят. Из нашевается рефрижераторный вагон и тратят солярку. Идиоты, переигрывают с толерантностью.
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19.05.2022 12:17 Ответить
Удобрения, на поля !
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19.05.2022 12:23 Ответить
це ж не гуманно, їм там холодно...
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19.05.2022 12:30 Ответить
якісь би вже товари могли 5 разів привезти чи відвезти
про своїх треба дбати в першу чергу,
москалі за це не подякують
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19.05.2022 14:30 Ответить
УЗ - ще те збіговисько ватників
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19.05.2022 16:34 Ответить
 
 