"Укрзалізниця" третій місяць зберігає сотні тіл росіян у рефрижераторах. ВIДЕО
АТ "Укрзалізниця" вже третій місяць зберігає сотні тіл вбитих російських загарбників у вагонах-рефрижераторах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.
Також в "УЗ" звернулись до росіян: " Ми знаємо, що ви це читаєте. Ваш вантаж 200 чекає".
Топ коментарі
+22 частный сектор
показати весь коментар19.05.2022 11:27
+21 Eugen Mk
показати весь коментар19.05.2022 11:24
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.05.2022 11:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прикопайте вдоль дороги на Киев!!! а еще лучше вдоль границы со срахой...
НАРОД, ТРИ МІСЯЦІ УКРАЇНА СПОДІВАЄТЬСЯ, ЩО КАЦАПИ ВСЕ ТАКИ ПІШЛИ ВІД ЛЮДЕЙ
мо треба написати ноту тіпа "якщо вам не потрібні ваші загиблі ми їх закопаємо у одному скотомогильнику, бо нам рефрежиратори тра на інші потреби, а їх від вашої наволочі ще місяць дезінфекувати" (пробач свійска худобо, але інакше до цих вилюдків ставитися не випадає)
(повстанський варіант)
Ой, що ж то за шумучинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився Комар до повстанців.
Щоб кусати москалів-голодранців.
Щоб кусати москалів, ще й німоту.
Щоб не було на Вкраїні голоти.
Примістився Комар на дубочку.
Закріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася на раз шура-бура.
Вона того Комарика з дуба здула.
І упав наш Комар на помості.
Поламав москалям ребра й кості.
Поховали москалів не по людськи,
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці,
Видно руки, видно ноги, видно "пальці".
про своїх треба дбати в першу чергу,
москалі за це не подякують