"Укрзалізниця" третій місяць зберігає сотні тіл росіян у рефрижераторах. ВIДЕО

АТ "Укрзалізниця" вже третій місяць зберігає сотні тіл вбитих російських загарбників у вагонах-рефрижераторах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця відповідно до норм гуманітарного права вже третій місяць зберігає сотні тіл російських солдатів у рефрижераторних вагонах, щоб повернути матерям і дружинам", - йдеться у повідомленні.

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