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Трофейный ЗРК "Стрела-10М3" после модификации боевого модуля передан украинским воинам. ВИДЕО

Трофейный ЗРК "Стрела-10М3", захваченный бойцами 92-й бригады, после модификации боевого модуля передан украинским воинам.

Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов и публикует видеозапись, на которой трофей уже с трезубцем на борту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойцы 92-й бригады на Харьковщине затрофеили вражескую САУ 2С3 "Акация-М". ВИДЕО

Бутусов Юрий (4358) трофеи (180)


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Дерашизовано.
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19.05.2022 12:30 Ответить
Произошла ************ зброи….
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19.05.2022 12:36 Ответить
так виглядає ************
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19.05.2022 12:41 Ответить
хороший трофей, молодцы
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19.05.2022 13:06 Ответить
після модифікації бойового модулю .

тобто після перепрограмування модулю "свій-чужий"
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19.05.2022 13:15 Ответить
В України багатий досвід модернізації та переробки совкового гімна на те, чим можна ще роки користуватись. Ми 8 років на такому ********* стримували. Тож, що вони там зробили - поки що не нашого розуму справа.

Але я точно знаю, що наша ППО працює як годинник саме тому, що в за останні 8 років її було модернізовано та модифіковано суттєво.

Наприклад, в 2018 році зняли зі зберігання 100 одиниць машин ТОР (ЗРК). І на початок 2019 року, до заморожування всіх військових програм зє-шоблою і хомчаком, встигли частково замінити для цих машин аналогове керування на цифрове, встановити цифровий шифрований зв'язок, відновити все необхідне і навіть зробити успішні випробування та стрільби.

Саме тому всі намагання ********* подавити наше ППО - марні. Це як бібізяни з палками намагаються спіймати "Хижака" з фільму про шварца. Ми просто на різних технологічних рівнях в деяких речах.
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20.05.2022 17:40 Ответить
 
 