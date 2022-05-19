Трофейний ЗРК "Стрела-10М3" після модифікації бойового модулю переданий українським воїнам. ВIДЕО
Трофейний ЗРК "Стрела-10М3", що захоплений бійцями 92-ї бригади, після модифікації бойового модуля переданий українським воїнам.
Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому трофей вже з тризубом на борту.
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тобто після перепрограмування модулю "свій-чужий"
Але я точно знаю, що наша ППО працює як годинник саме тому, що в за останні 8 років її було модернізовано та модифіковано суттєво.
Наприклад, в 2018 році зняли зі зберігання 100 одиниць машин ТОР (ЗРК). І на початок 2019 року, до заморожування всіх військових програм зє-шоблою і хомчаком, встигли частково замінити для цих машин аналогове керування на цифрове, встановити цифровий шифрований зв'язок, відновити все необхідне і навіть зробити успішні випробування та стрільби.
Саме тому всі намагання ********* подавити наше ППО - марні. Це як бібізяни з палками намагаються спіймати "Хижака" з фільму про шварца. Ми просто на різних технологічних рівнях в деяких речах.