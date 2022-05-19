Трофейний ЗРК "Стрела-10М3" після модифікації бойового модулю переданий українським воїнам. ВIДЕО

Трофейний ЗРК "Стрела-10М3", що захоплений бійцями 92-ї бригади, після модифікації бойового модуля переданий українським воїнам.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому трофей вже з тризубом на борту.

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