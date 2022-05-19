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Трофейний ЗРК "Стрела-10М3" після модифікації бойового модулю переданий українським воїнам. ВIДЕО

Трофейний ЗРК "Стрела-10М3", що захоплений бійцями 92-ї бригади, після модифікації бойового модуля переданий українським воїнам.

Про це повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов та публікує відеозапис, на якому трофей вже з тризубом на борту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92-ї бригади на Харківщині затрофеїли ворожу САУ 2С3 "Акація-М". ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) трофеї (185)


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19.05.2022 12:30 Відповісти
Произошла ************ зброи….
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19.05.2022 12:36 Відповісти
так виглядає ************
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19.05.2022 12:41 Відповісти
хороший трофей, молодцы
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19.05.2022 13:06 Відповісти
після модифікації бойового модулю .

тобто після перепрограмування модулю "свій-чужий"
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19.05.2022 13:15 Відповісти
В України багатий досвід модернізації та переробки совкового гімна на те, чим можна ще роки користуватись. Ми 8 років на такому ********* стримували. Тож, що вони там зробили - поки що не нашого розуму справа.

Але я точно знаю, що наша ППО працює як годинник саме тому, що в за останні 8 років її було модернізовано та модифіковано суттєво.

Наприклад, в 2018 році зняли зі зберігання 100 одиниць машин ТОР (ЗРК). І на початок 2019 року, до заморожування всіх військових програм зє-шоблою і хомчаком, встигли частково замінити для цих машин аналогове керування на цифрове, встановити цифровий шифрований зв'язок, відновити все необхідне і навіть зробити успішні випробування та стрільби.

Саме тому всі намагання ********* подавити наше ППО - марні. Це як бібізяни з палками намагаються спіймати "Хижака" з фільму про шварца. Ми просто на різних технологічних рівнях в деяких речах.
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20.05.2022 17:40 Відповісти
 
 